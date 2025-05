Ramiro Marra evitó entrar en conflictos y envió un mensaje a favor de la democracia

Este domingo, Ramiro Marra, quien fue uno de los primeros adeptos de La Libertad Avanza que fue expulsado del partido, se presentó en estas elecciones legislativas con la UceDé por la lista Libertad y Orden publicó un video en su cuenta de X antes de que se conocieran los resultados de la contienda electoral.

"Este mensaje está centrado a hablarle a todos los que quieren una Argentina más próspera", comienza el video de un minuto que realizó Ramiro Marra en un tono más conciliador al que solía apelar como cuando se candidateó en las elecciones de 2023 a jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Además, afirma que "durante esta campaña he tomado la decisión de no agredir ni confrontar con los que piensan igual o similar a mí, porque creo que hay que construir en las similitudes y no en base a las pequeñas diferencias", manteniendo esta línea dialoguista.

No obstante, focalizó en el enemigo común tanto de La Libertad Avanza (su antiguo partido) y del PRO (liderado por Mauricio Macri) para llamar a una "madurez política" por parte tanto de "todos los libertarios, liberales, republicanos, y todos los que nos apoyan".

"Porque del otro lado está el kirchnerismo, la izquierda, quienes son los que destruyeron a la Argentina en las últimas décadas", sostuvo Marra en el video dirigido a su electorado.

El llamado realizado por el candidato de la UceDé tiene como objetivo "consolidar la batalla cultural, dejando de lado toda diferencia político-partidaria, y que no haya lugar para los corruptos, para los delincuentes y para todos los que quieren impedir el desarrollo de esta gran nación".

"Llamo a la madurez política, viva la democracia, viva la lealtad y viva la libertad", finaliza el video.

El mensaje de Ramiro Marra