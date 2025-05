La "accidentada" mañana de Horacio Rodríguez Larreta en la Facultad de Derecho: qué le pasó cuando fue a votar

El candidato a legislador porteño Horacio Rodríguez Larreta se mostró enojado porque no podía emitir su voto este domingo porque la mesa que le fue asignada aún no estaba abierta cuando llegó a la Facultad de Derecho de la UBA.

Pero la mala suerte del exjefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no terminó en ese momento, que duró una hora y media, sino que fue en aumento mientras transcurrían los minutos iniciales de las elecciones en CABA.

Ante la ausencia de la autoridad máxima de la mesa donde votaba Horacio Rodríguez Larreta, quisieron ponerlo como presidente a él, aunque por ser candidato eso quedó en la nada.

En un acto de desesperación y para poder constituir la mesa, un chico que estaba en el lugar tomó el rol y se sentó en la mesa una hora y media después de comenzados los comicios en la Ciudad de Buenos Aires.

Pero la mala suerte de Horacio Rodríguez Larreta no terminó en la anécdota de la hora y media de espera, sino que siguió cuando fue a dar su conferencia de prensa. En plena declaración ante los medios, la presencia del exjefe de Gobierno se vio cancelada cuando un camarógrafo que cubría el voto se desmayó y tuvo que recibir asistencia.

El ex precandidato presidencial por Juntos por el Cambio alcanzó a decir "tardé una hora y media para poder votar. Es increíble que a las 9 y algo no esté abierta la mesa, y me dicen que está pasando lo mismo en muchas mesas".