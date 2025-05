Jorge Macri ayudó a una periodista mientras comentaba sobre el video falso

En el marco del domingo de elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri se refirió al escándalo que se desató a partir de un video hecho con deepfake de su primo Mauricio en el que declinaba la candidatura de la diputada nacional de su espacio político, Silvia Lospennato, y urgía a votar al candidato de la Libertad Avanza, Manuel Adorni.

"Se pasó un límite como nunca antes. La sustitución de identidad es un delito penal, no electoral", disparó el jefe de Gobierno durante el desayuno del PRO en el Café Tortoni. No obstante, aunque expresó “no me van a sacar una declaración que rompa la veda", instó a los periodistas que se encontraban allí a revisar las cuentas que habían reposteado el video, sin utilizar nombres. Entre ellos, se encuentra uno de los abanderados del gobierno nacional, el "Gordo Dan".

Mientras brindaba la nota a los medios, Jorge Macri se percató de que una periodista estaba por caerse y junto con ella sus cosas, por lo que se movió un poco del lugar en el que estaba respondiendo preguntas.

"Cuidado que te vas a caer, esperá que me acerco a vos así no terminas tirándote todo", dijo Jorge Macri al ver la complicación en la que se encontraba la profesional de la comunicación. Luego de asistirla, el jefe de Gobierno continuó con su mensaje en contra de la campaña sucia.

"En el marco de una competencia electoral muchas veces hemos visto alguna que otra picardía, pero nunca nada tan masivo y brutal como lo que hemos visto esta vez", sostuvo visiblemente perturbado.

El momento en el que Jorge Macri asiste a una periodista en su conferencia de prensa