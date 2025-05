Jorge Macri advirtió que aún pueden identificar a quienes difundieron el video falso de Mauricio Macri

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, se refirió este domingo al escándalo que involucra la difusión de un video falso generado con inteligencia artificial, en el que se simulaba al expresidente Mauricio Macri bajando la candidatura de Silvia Lospennato. En plena jornada electoral, el funcionario consideró que todavía es posible identificar a quienes compartieron ese material.

“Los que todavía tienen ese video falso de Mauricio pueden ser identificados porque hay cuentas con nombre y apellido”, aseguró Macri en una rueda de prensa. Y añadió: “No quiero poner nombre de partidos porque, a diferencia de ellos, soy respetuoso de la veda”.

Macri consideró que hubo una intención clara de perjudicar a la candidata de su espacio. “Es usar la imagen de Mauricio para que diga que Silvia no es candidata”, dijo, en referencia al contenido manipulado que circuló masivamente por redes sociales en la previa de los comicios.

Finalmente, el jefe de Gobierno remarcó que sus declaraciones no violaban la veda electoral, al referirse a individuos y no a agrupaciones políticas. “No me van a sacar una declaración que rompa la veda. Una cosa es una persona y otra, un partido”, concluyó.