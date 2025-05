Las conversaciones para lograr una tregua en el PJ mendocino

El sector que lidera Anabel Fernández Sagasti ya está encaminando su partido político para presentarse por afuera del peronism o con el argumento de que La Cámpora no es convocada por el resto del PJ de Mendoza para discutir la estrategia electoral para los comicios legislativos de este año. Los intendentes, que lideran el partido, insisten que deben dirimir las candidaturas en internas y que están dispuestos a pagar el costo de que se vayan para seguir con su estrategia: que el peronismo mendocino deje de estar asociado al kirchnerismo para empezar a recuperar terreno en la provincia de Mendoza. ¿Tregua? Sólo si son capaces de llegar a un acuerdo con los espacios en las listas, pero por ahora nadie cede.

Hay algunas situaciones, en medio de tanta incertidumbre, que parecen encaminarse. Por un lado que los intendentes están convencidos - y él también lo está- que el candidato para encabezar las listas de diputados nacionales mendocinos debe ser el ex intendente de San Rafael Emir Félix, quien preside el partido. Las razones son varias: en el Sur - donde Cambia Mendoza históricamente tuvo menos votos- mide muy alto en imagen y porque representa un peronismo diferente al de los últimos años. Félix no fue ni por asomo kircherista y ese es el mote que desde la conducción quieren sacarse para recuperar puntos en en estas elecciones. ¿Cuántos? Los que se puedan pero que sean más de los 15 que obtuvieron en 2023. Algunos se conforman con los 20 históricos y otros aspiran a más.

Aunque Félix sea el candidato a diputado nacional, los intendentes que lo apoyan y los nominan, van a desdoblar los comicios. Quieren asegurarse los Concejos Deliberantes y ante un posible triunfo de Cambia Mendoza en alianza con La Libertad Avanza no están dispuesto a perder hegemonía en sus departamentos. ¿Esto significará menos votos para Félix? Los jefes comunales juran que no porque esta vez, están dispuestos a poner sus rostros al lado de nombre del candidato y militarlo. Movilizar, llamar a votar por el presidente del partido.

Ese es el el contexto en el que La Cámpora dice: convóquennos. "Queremos ser parte de una mesa en la que se decida quiénes son los candidatos, y además, queremos que los municipios no desdoblen porque desde que lo hacen, empezó a perder el PJ la provincia", aseguran, palabras más, palabras menos. Los intendentes le responden:" vayamos a una interna, y dirimamos quiénes son las cabezas de lista". Algo que no están dispuesto a dárselos a La Cámpora por dos razones: una, porque la situación cambió. El PJ está en crisis, ha venido perdiendo electorado en los últimos años y no creen que para recuperarlo tengan que llevar la bandera del kirchnerismo porque eso no les ha sumado.

Stevanato y Destéfanis, ahora trabajan codo a codo en el PJ

Por otro lado, porque además consideran que La Cámpora no está en condiciones de igualdad para pedir casilleros en las lIstados ni exigir, por ejemplo que los jefes comunales no desdoblen, simplemente porque creen que no tienen el territorio ni el poder suficiente para hacerlo.

Por lo tanto, dicen en el peronismo, que están dispuestos a pagar el costo de perder a La Cámpora porque en verdad hay "kirchneristas" que quieren votarlo a Félix- como quienes integran la mesa de apoyo a Axel Kicillof- La única tregua posible por ahora, apunta a ser a que alguien baje las armas primero. Los intendentes creen que Anabel Fernádez Sagasti ya fue candidata muchas veces y que no el momento para que encabece una lista al menos acordada con ellos.