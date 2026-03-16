Javier Milei reapareció tras su gira internacional y apuntó contra sus críticos: "No sé si odian más bañarse o trabajar"

Luego de su gira internacional por Estados Unidos y España, el presidente Javier Milei vuelve a hacer foco en la agenda local este lunes con una exposición en la Bolsa de Comercio de Córdoba. En el inicio de su exposición, el libertario defendió su modelo que bautizó como "la moral como política de estado" y apuntó contra sus críticos en medio de las controversias por $LIBRA y los vuelos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. "No sé si odian más bañarse o trabajar", lanzó.