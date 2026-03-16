Javier Milei reapareció tras su gira internacional y apuntó contra sus críticos: "No sé si odian más bañarse o trabajar"
Se trata de la primera intervención pública de Javier Milei luego de su gira por Estados Unidos, Chile y España. En medio de ese viaje, el Gobierno se vio sacudido por la polémica que involucró al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Luego de su gira internacional por Estados Unidos y España, el presidente Javier Milei vuelve a hacer foco en la agenda local este lunes con una exposición en la Bolsa de Comercio de Córdoba. En el inicio de su exposición, el libertario defendió su modelo que bautizó como "la moral como política de estado" y apuntó contra sus críticos en medio de las controversias por $LIBRA y los vuelos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. "No sé si odian más bañarse o trabajar", lanzó.
Entre el público, escuchaban las definiciones de Milei su hermana Karina, la secretaria General de la Presidencia; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, los diputados cordobeses de La Libertad Avanza Gabriel Bornoroni y Gonazlo Roca y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Este último viene de protagonizar un escándalo público luego de que se conociera la presencia de su esposa, Betina Angeletti, en la comitiva oficial del avión presidencial que viajó a Nueva York para la Argentina Week. También asistió a la conferencia la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto.
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