Qué miran los dirigentes mendocinos de la elección de la Ciudad de Buenos Aires

Este domingo 18 de mayo son las elecciones legislativas de la ciudad de Buenos Aires. Sí, todo el país está expectante porque ya se sabe que Dios atiende en Buenos Aires. Pero más allá del porteñocentrismo que se repite, hay algunos aspectos en los que está puesto el foco de los dirigentes mendocinos. Entre ellos, el resultado - negativo- que podría tener la Libertad Avanza por ir sin aliados en otra elección anticipada; las consecuencias de la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias y el posible triunfo de una figura como la de Leandro Santoro.

"Divididos, no gana nadie", dice a MDZ un dirigente de peso de la provincia de Mendoza. Con la frase, sintetiza el sentir de muchos otros que en diálogo con este diario miran atentos cómo juega la dispersión del voto entre los 17 espacios políticos que se presentan para ocupar 30 de las 60 bancas en juego de la Legislatura porteña. Una primera causa de esta situación es, como se hará a nivel nacional, la suspensión de las PASO. Por lo tanto, una disputa que podría dirimirse en la interna abierta y obligatoria que existía hasta las elecciones anteriores, ahora se define en los comicios generales lo que hace que cada candidato tenga menos votos si pescan en la misma pecera, es decir, si comparten electorado.

En el oficialismo mendocino creen que no hay que suspender las PASO. Posiblemente lo hagan, porque se encaminan a un acuerdo con La Libertad Avanza y que las elecciones tanto nacionales, provinciales y municipales - a excepción de las comunas que elijan otra fecha- sean el 26 de octubre que viene. Pero para el 2027, cuando habrá comicios para gobernador, la idea es mantener las primarias y garantizar que no haya candidatos puestos "a dedo" por nadie.

Como es casi un hecho que el ganador de la elección será, de acuerdo a los sondeos previos, Leandro Santoro (Es Ahora Buenos Aires), hay varias lecturas que se hacen en Mendoza, según el partido que lo mire. Por ejemplo, hay quienes ven que La Libertad Avanza, no gana en los comicios anticipados, a excepción de los Chaco en el que el gobernador radical Leandro Zdero hizo una alianza con los libertarios.

El posible ganador de la elección Leandro Santoro

Los peronistas se ilusionan, un poco con su figura. No es porque piensen que pueden ganar los comicios en Mendoza, sino que el sector mayoritario del partido, que está representado por los intendentes miran a Santoro- que es de origen radical pero está en un espacio integrado por peronistas y progresistas- y sostienen que su estrategia de llevar a alguien como candidato a diputado nacional que no responda a nadie políticamente sino así mismo - como es el caso de Emir Félix, presidente del PJ Mendoza y exintendente de San Rafael- , y que sea moderado, les puede sumar para ganar parte del terreno perdido.

Otraa enseñanza que están sacando de los comicios de CABA es que los oficialismos pueden ganar sólo si no hay tanta dispersión en el voto. O que haya tantos partidos que se presenten puede ocasionar que gane quien gobierna, pero con menos puntos y que no se polarice la elección, es decir que no haya dos partidos que se impongan y el resto saque una cantidad de sufragios ínfima. En Buenos Aires gobierna Jorge Macri y el PRO no será el ganador de la elección, de acuerdo a las encuestas.

Pero quizá, lo más importante, es que si finalmente no se impone Manuel Adorni, el candidato y vocero de Javier Milei, quedará más claro que no basta ser el postulante de La Libertad Avanza o que el presidente levante la mano a alguien triunfar en un comicio.