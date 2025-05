Patricia Vásquez: "La lista de Leandro Santoro tiene un rejunte de Juan Grabois y delincuentes importantes"

Ficha Limpia avivó las tensiones entre el macrismo y el libertarismo, generando acusaciones cruzadas. La diputada nacional del PRO, Patricia Vásquez, quien forma parte de aquellos allegados a Patricia Bullrich, sin embargo opinó que la caída del proyecto se debió, esencialmente, a un estrategia del kirchnerismo.

La legisladora tenía pensado, una vez aprobada la iniciativa, agregarle más delitos y modificar la Ley de fueros. Se expresó defraudada por su rechazo y disparó contra los senadores de Unión por la Patria, que tras la votación se pusieron a festejar.

Es por ello que llamó a votar con conciencia el próximo domingo en la capital porteña. "Leandro Santoro no votó Ficha Limpia, ni Reiterancia, ni Ley antimafia. No votó ninguna de las leyes que eran y apuntaban a mejorarle la vida y la seguridad a los argentinos. ¿Qué creen que va a hacer en la Legislatura de CABA? Lo mismo o peor. La sociedad necesita esta nueva Argentina que votó y eligió", sentenció.

- Se anunció que ya tenemos Papa. El momento de la grabación de esta entrevista todavía no nos dan el nombre, pero bueno, es reciente.

- Realmente fue muy rápido, pensé que iba a tardar más. Son formalidades que demoran, hay toda una serie de movidas políticas también dentro del Vaticano. Yo lo celebro, soy católica y creyente, para mí es importante. Me parece importante también para todos los miles de millones de cristianos que somos en el mundo que tengamos una cabeza, un conductor. En estos momentos complicados, además, a nivel internacional, más que nunca creo que necesitamos tener una cabeza conductora.

- ¿Cuáles son los principales conflictos internacionales que estás viendo hoy?

- Sobre todas las cosas, las guerras. Siempre estuve en contra de la violencia, la guerra, la falta de entendimientos. Soy muy determinante en mis opiniones, principios, valores, pero soy muy dialoguista; parece una contradicción en los términos actuales, pero no lo es. Todo se puede llegar a resolver poniendo sobre la mesa los intereses de las partes. Soy abogada, hace 40 años que me recibí, y ejercí siempre mi profesión con esa mirada negociadora, y me fue muy bien. El 80% de los casos que he manejado en mi profesión los he resuelto negociando bien. El conflicto siempre es caro en términos económicos, de vida, de salud.

- Acá en Argentina ahora el principal conflicto está ubicado en Ficha Limpia. ¿Qué opinas de lo que pasó en el Senado?

- Lamentablemente me decepciona una vez más la política; parece un contrasentido porque soy parte de ella, pero yo me involucré en política para dar batalla contra esto. Siempre sostuve que debe ser un mero instrumento. Creo que cuando la política partidaria se pone por encima de las ideas es un error, lo que hay que sostener es que necesitamos una nueva Argentina y que la mayoría decidió apuntar a una nueva. La Argentina vieja, decadente, populista, pobre, sin futuro se quedó en el pasado. Yo no quiero que entre a mi casa una persona con antecedentes penales, y acá estamos hablando de doble condena. Esta excusa del kirchnerismo con la proscripción ya es hasta naíf, porque todos vimos la rosadita, los bolsos de López revoleando por el aire, que un simple secretario de Cristina Fernández de Kirchner tenía 70 millones de dólares en el extranjero. Yo soy diputada, fui secretaria de Estado, recibí un sueldo estatal, además de haber ejercido mi profesión libre e independiente toda mi vida. Con lo que yo recibí como secretaria de Estado o con lo que yo cobro como diputada nacional, jamás podría comprarme una casa ni un auto. Entonces, ¿cómo podés entender que un político tenga auto, moto, barco, avión, estancias? No existe. Yo no quiero más Insaurraldes, Cristina, Boudou, no quiero más delincuentes, como no los quiere el 80% de los argentinos. Y toda esta teoría conspirativa no me va, no la entiendo.

- Eso te iba a preguntar, esta teoría de que La Libertad Avanza pactó con Carlos Rovira, con el kirchnerismo. ¿Por qué no lo crees?

- La realidad es que hubo 35 votos kirchneristas, peronistas y de izquierda. Pienso también con sentido común y, realmente, cuando yo analizo si eso fuera cierto, ¿al Gobierno lo beneficia o lo perjudica? Lo recontra perjudica, porque hace un año y medio que está dando una batalla sin cuartel contra lo que venimos arrastrando de estas décadas para normalizar la economía, luchar contra la inflación, terminar con el cepo, sacar el RIGI, corregir la Ley fiscal, lograr que hayan inversiones. Sale al mundo todos los días el presidente a hablar de cómo está normalizando la Argentina. ¿A vos te parece, con la mínima posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner, la chorra delincuente de Cristina, pueda llegar a presentarse nuevamente en una candidatura? ¿Qué empresa que iba a venir a invertir miles y miles de millones de dólares en minería, en YPF, en Vaca Muerta, en lo que fuera, lo haría? Kirchnerismo es corrupción. Lo fue desde el día uno y está en todas las pruebas evidentes que vimos todos, más allá de lo que está en los expedientes de la Justicia. Estoy dando la lucha con los curros y me está costando un triunfo, pero bueno, llevamos 60 años de curros, son todos kirchneristas y peronistas. Nunca tuvieron la honestidad y la transparencia como una bandera. Algunos robaban 10%, otros tienen media Patagonia y eran un empleado de banco. No nos tomen más de estúpidos.

- ¿Qué sentís?

- La indignación de verlos celebrar y abrazarse porque los corruptos siguen bancando a los corruptos. Y te digo más, yo presenté un proyecto para modificar la Ley de fueros, que debería ir de la mano de ficha limpia, porque no solamente no quiero corruptos ingresando al Congreso ni a ningún cargo público, también quiero ampliar la ley de ficha limpia.

- Sí, eso se hablaba en el Senado.

- Yo quiero meter todos los delitos y lo dije en las comisiones, me peleé con todo el mundo. Había que sacar el dictamen posible.

- ¿Y en qué estado está tu proyecto?

- Estaba esperando a ver qué pasaba en el Senado para que saliera esta ley y yo pudiera presentar un proyecto ampliatorio, metiendo todos los delitos dolosos, porque yo no quiero un violador, un degenerado ni un narco adentro del Congreso ni ningún cargo público. Es una responsabilidad muy grande, estás administrando el bolsillo de 46 millones de argentinos. El proyecto de modificación de la Ley de fueros es porque la Ley de fueros es absolutamente inconstitucional. Yo hace mucho tiempo planteé su inconstitucionalidad, la Constitución dice que legislador, diputado o senador, tenemos fueros en tanto y en cuanto por exponer nuestras ideas o decir nuestras opiniones, nos puedan detener. Eso dice la Constitución, nada más. Oh, casualidad, ¿qué hicieron? Sacaron la ley de fueros en la cual, además, sumaron los magistrados, los funcionarios del Poder Ejecutivo y no dijeron que los fueros que prevé la Constitución no son para los delitos anteriores, ni tampoco son para los delitos que son ajenos a tu función de diputado. Es un disparate. Esto es lo que yo presenté y también hablé hace poco con el diputado Mayoraz, que es el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la que interviene en primer término, para que se empiece a tratar rápidamente este proyecto, que además son tres o cuatro proyectos más.

- ¿Tiene el mismo panorama que ficha limpia con el kirchnerismo en contra?

- Absolutamente. Las elecciones legislativas son más importantes que las Ejecutivas. La gente las minimizas. Ojo, ningún presidente, gobernador intendente logra sacar adelante una política pública si no tiene el apoyo legislativo.

- Claro, sí.

- Cuando vos mirás a quién vas a votar, además de terminar con la lista sábana, que deberíamos terminar lo más pronto posible, mirás qué votó ese candidato. Fijate (Leandro) Santoro, no mires a un supuesto moderado peronista de centro, no es de centro, es de izquierda, pero además fijate lo que votó en el Congreso: no votó Ficha limpia, no votó Reiterancia, no votó Ley antimafia, no votó ninguna de las leyes que eran y apuntaban a mejorarle la vida y la seguridad a los argentinos. ¿Qué creen que va a hacer en la legislatura de CABA? Exactamente lo mismo o peor. Porque para colmo, si mirás la lista de Santoro, ahí tenés el rejunte de Grabois, unos delincuentes importantes. Basta, la sociedad argentina necesita esta nueva Argentina que votó y eligió, donde nosotros demos el ejemplo de transparencia. Si tengo un problema con la Justicia, este año me corro, no participo en las elecciones, me defiendo como corresponde y cuando queda todo clarito vengo y me propongo a los argentinos para que me elijan. Evidentemente hay un poder muy siniestro con el que hay que terminar. Yo abogo y trabajo mucho para que así sea. También pienso acompañar el proyecto de otro diputado nuestro para terminar con los cargos de diputados y senadores por tiempo indefinido, uno tiene que tener un ciclo. Y hay que explicarle a la gente: señores, van a votar legisladores, diputados, senadores, concejales, no se quejen después si en sus municipios son unos chorros y te aumentan las tasas 400%. Yo creo profundamente, y espero no equivocarme, que la Argentina maduró y cambió.

- Volviendo a Ficha Limpia, hay una parte del PRO que insiste en que hubo un acuerdo. Vos sos más allegada a Patricia Bullrich, me estabas explicando por qué no lo crees. ¿Puede generar algún tipo de problemas dentro del partido?

- Yo fui electa en una boleta del PRO, donde la candidata a presidente era mi líder política, a la cual acompaño hace más de 10 años, yo formé parte del Partido Unión por la Libertad de Patricia, que después se fusionó con el PRO. Patricia es parte del Poder Ejecutivo. Y yo admiro la la decisión que tomó inicialmente, porque no cualquiera que pierde una elección presidencial, con mucho afán de ser presidente de todos los argentinos, a las dos horas se pone posición del nuevo presidente y le dice: "Estoy con vos". No muchos lo hacen en en en términos políticos. Celebro que tenga esa coherencia y esa valentía de decir: "Yo acompaño, ¿cómo no voy a acompañar a este gobierno que viene a implementar las medidas que yo propuse, todo o nada? Vamos a fondo". Un Sturzenegger con decisiones de sacar la burocracia y hacerle más fácil la vida a la gente, con Petri, con ella, con un montón de dirigentes del PRO.

- Sí, fue parte del acuerdo Macri-Milei.

- Yo no siento la necesidad realmente de pintarme de un color o de otro. Soy la misma que hizo campaña con Patricia, que defiende a la sociedad que rehén de la burocracia y de los curros. La misma que cree que era hora de que un gobierno tuviera lo que hay que tener para poner límite a la inflación, emisión indiscriminada, al dejar a la gente que el Estado presente es darte dádiva, subsidios y planes. Justamente porque tengo las mismas ideas, yo estoy en el bloque del PRO. Voy a seguir defendiendo las mismas ideas. Voy a seguir con la Ley de Fueros, la Ley de migraciones, por Justicia eficiente, para que los jueces se hagan cargo de los términos y tiempos que demoran en las causas, incluida la Corte. Voy a seguir con la eliminación de los requisitos automotores, con terminar con la renovación de las licencias, la VTV y todo lo demás. No siento que sea necesario pasarme a ningún lado.

- ¿Y si Patricia hipotéticamente te pidiese pasarte a La Libertad Avanza, lo harías?

- Es raro porque Patricia no me pediría esas cosas.

- Por eso dije "hipotéticamente".

- Por la forma en que he sido yo con Patricia desde el día 1 y ella conmigo, no creo que me pediría nada en lo que yo no estuviera de acuerdo. Veré y tomaré mis decisiones. Siempre respeto la libertad del otro. Así como fui secretaria de Estado y un día renuncié, y a las 3 meses me pidió que fuera directora de la Caja de la Policía Federal. Está todo bien y sigue todo bien desde ese entonces. Fui precandidata intendenta en Malvinas Argentina, donde vivo hasta hoy, después me hicieron una jugada política, me metieron otro candidato por la ventana, yo hice lo que tenía que hacer. Por supuesto que, de acuerdo a lo que Patricia me pedía en ese momento, pero con mi decisión. Nunca fue una imposición.

- Muchísimas gracias, Patricia, por venir y charlar con nosotros.

- Gracias a ustedes. Es importante, te repito, que estos espacios sirvan para que la gente pueda escuchar a una política chiquitita, pero que por lo menos trata de transmitir en forma sencilla lo que creo que tenemos que seguir trabajando.

- ¿Chiquitita? Sos diputada nacional.

- Soy una parte de todo el engranaje político argentino y me siento orgullosa de serlo.