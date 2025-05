Manuel Adorni palpitó las elecciones porteñas: "Si la Ciudad queda obsoleta, el kirchnerismo va a ser una realidad"

El vocero presidencial y candidato a legislador porteño, Manuel Adorni, se mostró confiado de cara a las elecciones del próximo domingo y desestimó al PRO por "haber quedado en otros tiempos". "El domingo vamos a ganar, es lo que uno percibe en la calle", enfatizó el portavoz, que además adelantó que su "obsesión" es impulsar una Ley Bases en la Ciudad.

"Es una elección de Argentina, de ideas, de modelos. No sé si es nacional o local, es para renovar la mitad de la Legislatura pero con las ideas nacionales y que queremos que lleguen a todos los rincones", remarcó el vocero presidencial durante una entrevista, y agregó: "El domingo, se juega el choque de modelos. Si la Ciudad queda obsoleta, el kirchnerismo va a ser una realidad y no lo podemos permitir".

En ese sentido, el vocero reconoció que el PRO "le hizo mucho bien" a la Ciudad de Buenos Aires, pero planteó que "tiene ideas que han quedado añejas y que las siguen defendiendo". "No es una critica, simplemente es una descripción", aclaró el vocero.

"Imagino una Ciudad que esté menos estancada. Si vos te estancás, del otro lado está el kirchnerismo. Terminó siendo el slogan de 'kirchnerismo o libertad'. Para frenar al kirchnerismo somos nosotros. No hay una discusión con el PRO", subrayó el portavoz.

Siguiendo esa línea, el candidato libertario aseguró que si otros sectores coinciden en esas prioridades, La Libertad Avanza no descarta sellar un acuerdo electoral en otros distritos como la provincia de Buenos Aires. "Si podemos compatibilizar ese norte, vamos todos juntos", anticipó.

Frente a la cercanía de las elecciones nacionales, el vocero auguró: "En octubre imagino arrasando completamente. Pasa rápido, pero falta un montón. No hay razón para que en octubre no se consolide lo que estamos haciendo". Según Adorni, "la gente no se olvida de dónde venimos, de la inflación, del descontrol, de Alberto Fernández, de Cristina Fernández de Kirchner ni de Massa. No se olvida de que estábamos absolutamente a la deriva".

Por último, si bien el vocero evitó proyectarse políticamente de cara al 2027, aclaró que estará donde el presidente Javier Milei se lo pida. "Si me dice que vaya de candidato a Jefe de Gobierno, en general me aburre cualquier función, hay pocas que no me aburrirían. Tal vez una sea la de jefe de Gobierno", deslizó Adorni, sin cerrar del todo esa puerta.