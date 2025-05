Giacobbe: "Si Larreta consigue un cuarto lugar, o si consigue un quinto, o un sexto es exactamente lo mismo"

Se están dando las últimas puntadas de una campaña porteña que sorprendió por su nivel de estridencia. En comparación con lo que se esperaba históricamente de cualquier campaña en la Ciudad de Buenos Aires, los comicios de este 18 de mayo se convirtieron en algo más que unas legislativas locales.

Casi todas las figuras nacionales, hasta aquellas que esquivaban la luz pública como Michetti, salieron a la cancha. Se espera que este domingo defina alianzas y futuros partidarios en todos los aspectos. Pero, más allá de los tres principales candidatos, el resto también se juega lo suyo en una elección con muchos pretendientes y un número limitado de bancas.

Algunos de los 17 candidatos de este domingo, en una elección hiperfragmentada. Foto: Archivo

A pesar de que, en el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza, el Presidente haya afirmado que el PRO se encontraba peleando el cuarto puesto, Jorge Giacobbe, consultor político, asegura que Lospennato, Adorni y Santoro estarán el el podio este domingo.

La pelea por el cuarto puesto la define como "confusa". "Ahí pelean Vanina Biasi, Ramiro Marra y Larreta", afirma. "El que mide cuarto, pueden ser seis o también dos puntos". Las cálculos estadísticos en esa instancia ya son más difíciles de predecir.

Rodríguez Larreta no logra conectar con la opinión pública, según Giacobbe. Foto: Archivo

"Si Larreta consigue un cuarto lugar, o si consigue un quinto, o un sexto es exactamente lo mismo, no hay una diferencia ahí. Lo que está claro es que hay una opinión pública que puede haber valorado sus gestiones, sobre todo cuando estaban alineadas con el PRO", dice el consultor sobre el candidato que abrió su propio espacio por fuera del PRO, llamado Volvamos Buenos Aires.

A partir de ahí, identifica una imposibilidad en llamar la atención de opinión pública por parte del ex Jefe de Gobierno. Hay un problema con el estilo y las formas. "Imaginate que entre las dos trincheras de la Primera Guerra Mundial Larreta se para en el medio con una margarita en la mano a decir: muchachos, ¿qué tal si hablamos de la Navidad?". Así ejemplifica Giacobbe un escenario político signado por candidatos "hiperdefinidos" y de alto voltaje, donde Larreta quiere incorporarse a destiempo. "El tiempo de los gestores y los conciliadores, no es este (...) Ese tiempo se va a volver a abrir cuando nos cansemos de esto. Falta un tiempo, no te puedo decir cuando va a ser. Pero esta claro que este clima vino para quedarse un rato más."

De acceder Larreta a una banca, Giacobbe pronostica una oposición al PRO en la Legislatura, pero también una posición difícil en confrontar al mismo tiempo con el kirchnerismo mientras se mantiene una imagen progresista. "Es como una baldosa muy chiquita y muy intrascendente".