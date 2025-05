"Hitler también tenía buena imagen": la polémica comparación de Lourdes Arrieta sobre Javier Milei

La diputada nacional Lourdes Arrieta reapareció con un fuerte cruce contra el Gobierno nacional. En medio de duras críticas hacia la gestión de Javier Milei, aseguró que el presidente “sabe comunicar” y lo comparó ni más ni menos que con Adolf Hitler.

En el canal de streaming No Seas Neutral, la exlibertaria profundizó sus críticas hacia el ejecutivo con una polémica frase. Si bien aseguró no comparar al líder libertario con el fundador del nazismo, lanzó: “Bueno, Hitler también tenía buena imagen, saben comunicar”.

La legislatura basó su argumento en las estrategias de comunicación del Gobierno. “Me parece que dan una buena una buena imagen institucional, comunicativa, sobre todo en cuanto a ‘bajamos la inflación, bajamos los precios de los alimentos’”.

También dijo que ahora sumaron a su discurso el eje de que bajaron los impuestos de las importaciones para celulares. “Pero en la letra chiquita te dice que tenés que trabajar dos, tres veces más para poder medianamente sobrevivir en la Argentina”, cuestionó Arrieta.

Su comparación no fue bien recibida por quienes le hacían la nota, pero la diputada que abandonó la banca de La Libertad Avanza antes de ser expulsada redobló la apuesta. “No me parece banalizar, pero me parece si tomamos de manera objetiva dos ejemplos acerca de comunicación, me parece que encuadra”.

“Aparte, imagínate que se está creando un populismo cibernético donde hay ciertos sectores que creen que todo lo que hace el presidente está bien y lo aplauden cuando en realidad le están haciendo un daño a la Argentina”, cerró Arrieta.