Votos al DNU de Milei: la sorpresa de Arrieta, el apoyo de los dialoguistas y el rechazo del PJ

La Cámara de Diputados de la Nación ratificó y logró blindar este miércoles el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Javier Milei, en lo que corresponde al acuerdo de renegociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La votación tuvo un resultado favorable para el oficialismo, al recibir 129 votos afirmativos y 108 en contra del DNU. Además, hubo seis abstenciones y 14 ausencias, que fueron tomadas por La Libertad Avanza como "gestos" para ampliar la diferencia a favor.

Sorpresa en Mendoza

En el caso de los diputados nacionales mendocinos, se preveía el acompañamiento natural del propio oficialismo, así como de la "oposición dialoguista", mientras que también se conocía de antemano el rechazo del peronismo.

No obstante, quien dio la nota otra vez fue Lourdes Arrieta, exoficialista, hoy en monobloque "Fuerzas del Cielo-Espacio Liberal". Si bien dio un mensaje muy duro contra la toma de deuda, todo indicaba que votaría en contra, sin embargo decidió ser una de las pocas que se abstuvo a la hora de la votación.

uD83DuDC47uD83CuDFFC Mi posición respecto al DNU enviado por el Poder Ejecutivo, para solicitar un nuevo endeudamiento con el FMI. pic.twitter.com/9TXLLeJzwS — Lourdes M Arrieta (@lulumicart) March 19, 2025

De hecho, dijo que Milei, cuando era diputado, la había "inspirado" de que un Gobierno que endeuda "jamás podrá ser liberal porque somos esclavos de la deuda"; y que los acuerdos con el FMI "son una herramienta desalmada, populista y salvaje".

En tanto, del resto de legisladores mendocinos, hubo seis votos a favor, que provinieron de las votaciones de los oficialistas Mercedes Llano, Facundo Correa Llano y Álvaro Martínez; y los radicales Julio Cobos, Pamela Verasay y Lisandro Nieri.

Pamela Verasay, Julio Cobos, Martín Aveiro y Lisandro Nieri.

En contra votaron los tres peronistas: Martín Aveiro, Liliana Paponet y Adolfo Bermejo.

Este último expresó en redes que votó en contra debido a que "aún no hay Presupuesto Nacional; es un cheque en blanco; no dan a conocer condiciones, características y monto; es inconstitucional, sin necesidad ni urgencia"; y que "es un by pass al Congreso".

El comunicado de agradecimiento de Javier Milei

Mediante un documento oficial, Milei agradeció a los 129 diputados, "pertenecientes a la gran mayoría de los bloques políticos, quienes comprendieron el mandato de las urnas y dieron un mensaje a nuestros acreedores que demuestra madurez y grandeza: la lucha contra la inflación es una política de Estado en nuestro país".

"Este acuerdo garantizará una operación de crédito público para que el Tesoro Nacional cancele deuda existente con el Banco Central e implica una reducción del total de la deuda pública", señaló.

También agregó que el gobierno "no descansará ni un minuto hasta que el proceso de desinflación sea definitivo y la liberación de las restricciones cambiarias sea una realidad, porque para eso nos han elegido".