El motivo por el que Elisa Carrió le agradeció al influencer Martín Cirio

Un inesperado intercambio se vio hoy en las redes cuando la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, le agradeció a Martín Cirio por valorar su lucha contra la corrupción. El influencer la destacó tras el cruce que tuvo con la panelista Virginia Gallardo sobre los sueldos de los diputados nacionales.

“Gracias Don Cirio por recordar cómo peleamos contra la corrupción. Lo hice junto a Paula Oliveto, que es mi candidata en la ciudad en estas elecciones. Besos, Lilita”, expresó la exdiputada nacional en su cuenta de X, retomando el video donde Cirio la menciona.

El tuit de Elisa Carrió. Foto: X.

Es que, durante el programa de Mirtha Legrand, Gallardo le pidió explicaciones a Carrió por la dieta de los diputados nacionales, hecho que desencadenó un tenso intercambio sobre la corrupción en la política y en otros ámbitos sociales. Tema delicado para “Lilita”, quien días atrás se angustió hasta las lágrimas en plena entrevista por el devenir del proyecto Ficha Limpia.

"A este paso, yo quiero ser senadora, Lilita. ¿Me estás cargando? Ganan nueve millones, trabajan menos que cualquiera de nosotros acá seguramente y encima se venden. O sea, den el ejemplo ", le dijo afilada la panelista de TV.

Inmediatamente, la referente de la Coalición Cívica reaccionó incómoda y le aclaró que los diputados "ganan 4 millones" de pesos y no 9 millones como perciben los senadores. "Yo no puedo hablar de los corruptos, ni del Senado. Los diputados ganan 4 millones. Yo te diría una cosa... Hay muchos gatos que ganan una fortuna, no sé cuánto cobran la hora", le retrucó Carrió a Gallardo.

"Pero son corruptos", interrumpió Gallardo, ante lo cual Carrió amplió su posición: "Los gatos sí. Y cobran más que los diputados, porque tienen cargos, trabajan con los corruptos y se casan con los corruptos", sentenció.