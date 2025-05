Jorge Macri, sobre Ficha Limpia: “El 80% de la gente siente decepción, siente que siempre ganan los malos”

A días de las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri dio una entrevista en la que no solo reiteró su apoyo a los candidatos del PRO, sino también habló de su gestión. Asimismo, se refirió a las repercusiones que hubo tras el fracaso de Ficha Limpia.

Al respecto, el jefe de Gobierno porteño dijo en “El disparador”, por Delta: “Es una gran frustración, porque creo que es un proyecto que la Argentina necesita. Evidentemente alguien no quiso que saliera. El 80% de la gente siente decepción, siente que siempre ganan los malos. Es un proyecto que si uno lo quiere defender, hay maneras de defenderlo".

"La postura del Gobierno nacional es inexplicable. El Jefe de Gabinete y el presidente del bloque de La Libertad Avanza dijeron que tenían los votos. Hay algo que yo sigo sin entender, que lo pongo en tono de pregunta: ¿no es llamativo que todo el mundo se haya enojado con nosotros y no con los dos senadores misioneros que voltearon la ley? Nadie dijo nada del gobernador Rovira, por ejemplo”, agregó.

Una por una, las declaraciones de Jorge Macri

GESTIONAR LA CIUDAD.: “Yo de lo único que tengo ganas es de gestionar la Ciudad, seguir planteando soluciones. Y para eso necesito tener más legisladores, tengo sólo 7 de 60. Me preocupa que la Legislatura se transforme en un campo de batalla que nos impida gobernar. La Ciudad tiene equilibrio financiero hace tiempo. Yo bajé el gasto el año pasado 8,6%, aunque tenía equilibrio fiscal, y di de baja 13 mil contratos políticos. Tenemos un proyecto de ley para que las personas que le den empleo a personas de más de 50 años tengan una reducción en la carga de Ingresos Brutos. La Ley Antitrapitos también es muy importante. Ésa es una ley que transforma la extorsión que ocurre en la calle en un delito, no en una contravención”.

AYUDA A LOS JUBILADOS. “La Ciudad tiene 700 mil adultos mayores. De esos, 425 mil son del PAMI. Muchos de ellos hoy no están recibiendo el apoyo de medicamentos como tenían antes. Hay 44 medicamentos que no tienen cobertura. Muchos jubilados tienen ingresos bajos y tampoco tienen ayuda de la familia, entonces están teniendo que optar entre comida o medicamentos. Nosotros queremos llegar con una ayuda y un subsidio excepcional para los próximos meses de este año. No es una responsabilidad nuestra, pero entendemos que hasta que recuperen ingresos tenemos que hacer algo. Yo creo en la libertad, pero también creo en la solidaridad y creo que las dos cosas pueden convivir. Estamos tratando de darles un abrazo y no dejarlos solos”.

SILVIA LOSPENNATO.: “Estoy convencido de que Silvia Lospennato es un aporte inmenso para la Legislatura. De todos los candidatos, es la única que escucho decir que quiere ser legisladora. Es una persona honesta que tiene valores. Es transparente y tiene decisión. Y además ama ser legisladora. Espero que mucha gente nos vote y nos den la chance de seguir defendiendo lo que estamos haciendo con el PRO”.

BULLRICH Y RODRÍGUEZ LARRETA.: “El PRO ha pasado por una situación compleja y crítica. Nuestros últimos dos candidatos a presidentes están en la vereda de enfrente del PRO. Por lo menos, Patricia Bullrich debo decir que ha tenido la honestidad de decir ‘Me afilio a La Libertad Avanza’. Creo que Horacio juega a una confusión que no es buena. Les quiero pedir a los votantes de Horacio, con mucha humildad, pero también con mucho compromiso, que nos den la chance de seguir cuidando esta Ciudad y que voten a Silvia Lospennato. El PRO tiene una cualidad que es el ‘nosotros’. En Horacio escucho mucho ‘yo’, nadie arregla nada solo”.

TRAPITOS. La Ley Antitrapitos es una ley que transforma la extorsión que ocurre en la calle en un delito, no en una contravención. Hoy lo único que puedo hacer con un trapito es ponerle una multa. Cuando hay grandes eventos, sean de música o deportivos, armamos una especie de corralitos, los tenemos ahí para hacer averiguación de antecedentes, eso lleva un tiempo, unas dos horitas, y entonces después se van con la multa, y por lo menos durante dos horas no pudieron dar la vuelta a la manzana y volver a apretar a alguien. Entonces yo necesito poder detenerlos, porque si no los puedo detener nos vuelven locos. Son bandas organizadas, son extorsiones, son agresivos, son violentos. Esa es una de las leyes centrales que necesitamos. Así como di la batalla de los piquetes, levantamos a los manteros, que parecía imposible. Nos habíamos acostumbrado a vivir con manteros en Once, en Constitución, en Retiro, al lado de la entrada de la terminal de micros, en Flores, en la calle Avellaneda”.

OTROS CANDIDATOS.: “A Santoro lo veo jugando al escondite para que no se note que es una lista kirchnerista. Está claro que Santoro es Cristina Fernández de Kirchner. No es un radical, el radicalismo está la lista de Lula Levy”. Adorni creo que hace un juego que es tratar de nacionalizar la elección. No me parece que él esté interesado en ser legislador”.