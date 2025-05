Javier Milei habló en el IAEF: "Aquellos que fugaron la plata no son delincuentes, son héroes"

Javier Milei habló en un nuevo Congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas. Allí, el primer mandatario defendió su programa económico y destacó que logró estabilizar la economía argentina: "Nosotros no cagamos a nadie".

En el 42° Congreso Anual del IAEF, realizado en la Ciudad de Buenos Aires, Javier Milei volvió a disertar sobre economía, donde defendió el programa económico llevado adelante por el Gobierno Nacional: "Nosotros logramos hacer la estabilización sin expropiar, nosotros no aplicamos un plan Bonex, respetando el derecho de propiedad, nosotros no cagamos a nadie".

Durante la exposición, Milei señaló que la administración libertaria ha “permitido que todos los individuos hagan las transacciones en la moneda que se les dé la gana”. En esta línea, adelantó que el Ejecutivo trabaja para modificar la normativa vigente: "Estamos trabajando en conjunto, ARCA con el Ministerio de Economía y con el Banco Central, para flexibilizar todas esas normas para que nadie los persiga por utilizar los dólares que ustedes tienen en el colchón. Es decir, una verdadera revolución monetaria de la libertad, porque nosotros consideramos que aquellos que fugaron la plata no son delincuentes, son héroes que lograron escapar de los hijos de puta de los políticos que les querían romper el orto con el impuesto inflacionario".

"Yo hago una pregunta: yo tuve la suerte de conocer a una persona que se escapó de Cuba, si ustedes tienen una situación de una persona que se escapa de la isla cárcel como es Cuba, acorde a las leyes cubanas, eso, ¿Qué sería, un delito, ¿no? Y aquel que se logra escapar ¿ustedes entonces irían y agarrarían y los perseguirían en Miami y los matarían o se los llevarían de vuelta para Cuba? A veces lo que es legal no necesariamente es lícito", manifestó el jefe de Estado en relación a la libre circulación cambiaria.

En sintonía con su discurso, defendió la libre circulación de dólares que los argentinos tengan sin declarar, y criticó los controles penales hacia su utilización: "No es lícito que los gobiernos hijos de puta hayan puesto controles, no es lícita la ley penal cambiaria. Ustedes pueden ahorrar en lo que se les cante el culo y no hay nadie que se pueda arrogar el derecho de decir en qué pueden ahorrar o no. Si ustedes en el año 2001, en lugar de quedarse con mil dólares, se hubieran quedado con mil pesos, hoy tendrían un dólar. Los políticos de mierda les hubieran robado 999 dólares", y añadió: "¿Acaso está mal que ustedes se quieran proteger de un chorro? Esa gente que tiene la guita debajo del colchón no son delincuentes, son tipos que se escaparon de un régimen opresor que los quería".

estafar.

Milei defendió el esquema de tipo de cambio actual. Afirmó que el mercado cambiario fue liberalizado y que no se registraron movimientos abruptos. “Liberamos el mercado de cambios y el tipo de cambio no subió”, indicó. Cuestionó a quienes sostienen que existe un atraso en la cotización oficial. “El tipo de cambio es libre y siguen hablando de atraso cambiario. A mí se me caería la cara de vergüenza. Son patéticos”, dijo. También rechazó que la existencia de bandas limite la libertad de precios: “Dicen que no es a precio de mercado porque hay bandas”.