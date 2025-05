La recomendación de una consultora sobre una posible alianza electoral entre el radicalismo y LLA

El país transitó el primero de los fines de semana de comicios con las elecciones legislativas en Salta, Jujuy, Chaco y San Luis; las cuales dejaron mucha tela para cortar sobre la performance del oficialismo nacional pero también lecturas para la provincia de Mendoza, en medio de la una expectativa por el armado y una posible alianza del radicalismo con La Libertad Avanza.

En este contexto, la consultora política Martha Reale, directora de Reale Dalla Torre Consultores, pasó por el programa After Office en MDZ Radio 105.5 FM y compartió junto a Eduardo Ripari reflexiones sobre lo que dejó el superdomingo electoral, la imagen de los referentes políticos y la situación en Mendoza.

En primer lugar, señaló que el dato que dejó la elección del domingo es que ganaron los cuatro oficialismos provinciales, por lo que hay una "consolidación de los espacios políticos en cada una de las provincias". El otro dato clave fue el bajo nivel de participación, que de alguna manera "empieza a exhibir en los hechos esa crisis de representación, que ya venimos observando desde el año 2023", señaló.

"Es una crisis de representación que viene anterior a las elecciones presidenciales del 2023, que de alguna manera se disimularon canalizándose a través de la figura de Milei pero que esa sensación de desencanto se mantiene. Eso hace que sea menos atractivo para algunos ir a votar, y sobre todo en elecciones provinciales. Probablemente en la elección para legisladores nacionales, el nivel de participación aumente", agregó.

El análisis sobre cómo impactó el resultado electoral en Salta, Jujuy, Chaco y San Luis para el oficialismo nacional.

Sobre cómo las elecciones impactaron en le gobierno de Milei y el espacio político que encabeza junto a su hermana Karina Milei, Reale aseguró: "En términos generales deben haber quedado muy satisfechos y lo manifestaron. Los vimos festejando triunfos que no eran tales, porque si bien se habían impuesto en Salta Capital, no se impusieron en toda la provincia. También fue llamativo cómo se apropiaron del triunfo de Chaco como si Zdero no hubiese gravitado. Bueno, es parte de la narrativa que tiene La Libertad Avanza, pero yo creo que en términos generales tuvieron motivos para festejar, porque más allá de que en casos como el de San Luis que no presentaron listas oficiales, en general tuvieron un mejor desempeño en todas las provincia, que lo que habían tenido en el 2023".

Sin embargo, se animó a dejar un consejo para la armadora libertaria. "Yo le diría a Karina Milei y los estrategas de LLA que tampoco es para recostarse en los laureles. Si bien tuvieron un mejor desempeño, crecieron, pero en ninguna provincia pudieron ganar solos. En Chaco necesitaron aunar esfuerzos con el gobernador y yo creo que eso también es un llamado de atención para el armado político nacional. No es que viene la marca de La Libertad de Avanza y arrasa con todo. Van a tener que cristalizar algunos de los acuerdos con los gobernadores".

Y en relación a esos acuerdos es que emerge en la provincia la figura del gobernador Alfredo Cornejo, quien encabeza la estrategia local del radicalismo. Reale tuvo un análisis sobre cómo pudo haber operado el resultado de los comicios del domingo. "Por un lado, creo que Cornejo debe haber sentido algún grado de satisfacción viendo que los oficialismos provinciales lograron imponerse. Por otro lado, también viendo el experimento de Chaco, que resultó exitoso, también eso debe haber generado impacto".

Cornejo y Milei.

En ese sentido y al respecto de una posible alianza, aseguró: "Yo creo que si hay un acuerdo electoral entre Cambia Mendoza y La Libertad de Avanza, el modelo a imitar es el de Chaco. Porque compitieron con las dos marcas, algo no menor. Si yo tuviese que recomendarle algo a Cornejo diría no resignar Cambia Mendoza, porque la marca todavía sigue siendo competitiva, con la erosión lógica de diez años de gestión".

Finalmente, sobre quién capitaliza esa erosión, la consultora aseguró: "La ventaja que tiene Cornejo hoy es que nadie está capitalizando eso y aún así, con esa erosión, él sigue siendo muy competitivo. Sigue siendo la figura mejor evaluada en la provincia porque en niveles de aprobación en los últimos meses se ha mantenido estable". En ese sentido, no logró vislumbrar si la próxima referencia con proyección es Luis Petri o Ulpiano Suárez.

Para cerrar, hizo un análisis sobre la comparación entre la imagen del propio gobernador con la del presidente Milei en Mendoza. "En el último tiempo el presidente ha tenido algunos puntos más en términos de aprobación, pero no tan lejos del gobernador. La diferencia es que el gobernador proyecta más lo que tiene de popularidad a su espacio. Pero cuando medimos La Libertad Avanza como marca, performa muchísimo más abajo de lo que mide el propio Milei. En cambio, en el caso de Cornejo, tiene mayor capacidad para trasladar a su marca (Cambia Mendoza) sus niveles de adhesión".