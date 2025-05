Abal Medina lanzó una dura crítica a Santoro: "Se pinta de verde para que muchos no sepan qué están votando”

El ex jefe de Gabinete y actual precandidato a legislador porteño, Juan Manuel Abal Medina, lanzó duras críticas contra Leandro Santoro, a quien acusó de ocultar su identidad política y de no respetar la ley de paridad de género en la conformación de listas.

“Santoro se esconde y se pinta de verde para que muchos no sepan lo que están votando”, afirmó Abal Medina en declaraciones a Radio Rivadavia. Lo definió como “el candidato radical de mi partido” y cuestionó que “esconde a Cristina Kirchner y no muestra a sus candidatos. La gente no sabe quién va segunda en su lista”.

Abal Medina también apuntó contra Manuel Adorni, postulante de La Libertad Avanza, y sostuvo que tanto él como Santoro utilizan sus figuras para encubrir a los otros integrantes de sus boletas. “No cumplen con la ley de paridad. Hacen propaganda solo con su imagen y esconden al resto”, remarcó.

El dirigente que encabeza la lista “Justa, Libre y Soberana” aspira a disputar una interna dentro del peronismo porteño y busca posicionarse como una opción alternativa a los sectores dominantes del espacio. Con respaldo de agrupaciones como el Movimiento Evita y sectores sindicales, promueve una renovación dentro del Partido Justicialista en la Ciudad de Buenos Aires.

Consultado sobre su vínculo con el kirchnerismo, Abal Medina marcó distancia: “No hablo con Cristina desde 2017. Tengo diferencias desde hace tiempo”. También criticó con dureza la gestión de Alberto Fernández: “Fue un gobierno pésimo. Defraudamos las expectativas. Si el peronismo no reconoce sus errores, nos va a costar que los argentinos nos vuelvan a votar”.

En el actual escenario interno del PJ porteño, Abal Medina compite con figuras como Santoro, apuntado para encabezar la lista de legisladores, y Mariano Recalde, referente de La Cámpora, que busca renovar su banca en el Senado. La discusión se intensifica ante la posibilidad de que no haya Primarias Abiertas (PASO), lo que obligaría a definir las candidaturas dentro del partido.