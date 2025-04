Abal Medina se diferenció de la lista de Leandro Santoro: "Representamos al peronismo, él es del radicalismo"

Juan Manuel Abal Medina reconoce que el peronismo ha cometido muchos errores, tanto a nivel nacional durante el gobierno de Alberto Fernández, como en los últimos años dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Es por ello que en esta nueva carrera legislativa, se candidatea a legislador porteño por el espacio Justa, Libre y Soberana, y anticipa que los resultados darán "sorpresas".

"El peronismo hace mucho tiempo dejó de querer competir, de querer ganar, se acostumbró a ser oposición de los gobiernos del PRO y en ese rol se fue desdibujando", manifestó en una entrevista con MDZ. El espacio parece hoy dividirse entre él, la opción de Alejandro Kim y, luego, el kirchnerismo de Leandro Santoro.

Con nuevas propuestas y una mirada crítica sobre las políticas de Javier Milei, las cuales -según manifiesta- afectan directamente al porteño, se lanza a una carrera ardua. Su lista e iniciativas, las críticas a Cristina Fernández de Kirchner y aquella anécdota de cuando Juan Domingo Perón le regaló un huevo de Pascua.

- Nos visita Juan Manuel Abal Medina. Igual a tu papá.

- Exactamente, mismo nombre.

- ¿Qué heredaste de él, además del nombre y el apellido?

- El peronismo, centralmente.

- Él tuvo un rol fundamental, sobre todo en el Operativo Retorno de Perón.

- En todo, claro; el regreso del general en el 72'. Fue su principal tarea y lo que más le enorgullece en la historia, haber estado ahí colaborando con el general Perón en esa gesta histórica.

- Él sigue vivo, ¿o no?

- Sí. Por suerte todavía lo tenemos. Golpeadito, pero lo tenemos. Bien de la cabeza, que es lo importante.

- Eso es lo más importante. Además, tiene 80 años.

- Sí, justo. Cumple 80 años este año, porque el peronismo este 17 octubre cumple 80 años.

- Lo vivió completo. ¿Se puede ser peronista y kirchnerista a la vez?

- Sí, sí, sí, claro.

- ¿Y se puede ser peronista y antikirchnerista?

- También.

- ¿Vos qué serías?

- Yo soy un peronista que defiende mucho lo que hicimos en esa década. Sobre todo con Néstor y después en las dos gestiones de Cristina. Y bastante crítico de lo que hicimos en 2015 para adelante.

Carolina Papaleo y Juan Abal Medina, los dos primeros en la lista Justa, Libre y Soberana.

- ¿Cómo estás viendo al partido ahora acá en la Ciudad, que te estás candidateando?

- Nosotros entendemos que en la Ciudad de Buenos Aires el peronismo hace mucho tiempo dejó de querer competir, de querer ganar, se acostumbró a ser oposición de los gobiernos del PRO y en ese rol se fue desdibujando. Nosotros entendemos que en algún sentido en la ciudad de Buenos Aires, a algunos le da como vergüenza ser peronistas. Creemos que al contrario, tenemos que recuperar el orgullo de ser peronistas, poder decirlo con todo, reconociendo las cosas que hicimos bien, reconociendo las cosas que hicimos mal también, y centralmente generando un peronismo para el futuro. El peronismo si algo tiene la historia es que siempre va mirando para adelante, no podemos ir viviendo de atrás. El peronismo del 46' era distinto del del 72' o el de 2001 o 2003. Falta esa renovación, ¿no? Tiene que arrobarse fuertemente porque tener un engendro como Milei en la casa de gobierno, en alguna medida, es responsabilidad de toda la política y también de nosotros.

- Acá en Ciudad, ¿qué hicieron bien y qué hicieron mal?

- El peronismo en la ciudad lo que hizo mal fue ir acostumbrándose a ser una oposición, es verdad que es una ciudad difícil para el peronismo, pero en vez de darse una política, pensar cómo construir mayorías, cómo juntarse, fue optando por esta idea de repetir más o menos las mismas prácticas de siempre, buscando alguna figurita simpática para poner arriba, después todos lo mismo de siempre y no queriendo generar una alternativa realmente ganadora y que exprese los intereses del periodismo de la ciudad.

- ¿Y lo que hizo bien?

- El periodismo de la ciudad hace rato que no hace las cosas muy bien. Son 17 años de gobierno del PRO, que no estamos haciendo las cosas bien.

- ¿Y qué hace el PRO tanto mal como bien, teniendo en cuenta que gobierna desde el 2007?

- Cuando termine Jorge Macri van a ser 20 años de un gobierno mediocre, que se dedicó mucho a mejorar la vida de algunos, pero se olvidó de la mayoría: de los más humildes, de las clases medias, de un montón de sectores de la ciudad de Buenos Aires que prácticamente siguen viviendo como porteños de clase B. Cuando Rodríguez Larreta descubre que en la ciudad, en algunos barrios, hay olor a pis y es cierto, está muy mal la limpieza, pero también es porque hay muchos argentinos que viven en la calle por culpa de la política de Milei. Pero en muchos barrios de nunca dejó de haber olor a pis. En una recorrida que tuve por Lugano, pasamos por delante del lago de los piletones, y ahí se tiran residuos cloacales, o sea, hay una ciudad de Buenos Aires que alguien no quiere ver, que alguien prefiere no mirar y que son porteños que tienen que tener los mismos derechos que los otros. Y el peronismo tiene que hablar de eso también, ¿no?

- Yo entiendo que estas no son elecciones a gobernador, pero son legislativas y tienen su importancia. ¿Qué propuestas traen, vos desde tu lista, para intentar cambiar un poquitito esta suerte que viene teniendo el periodismo en la ciudad?

- Tenemos muchas propuestas, son varias. Una central es la integración de los barrios populares, una ley de urbanización de los barrios populares en la ciudad de Buenos Aires que son un montón, y eso tiene que ver con que hasta ahora se han hecho cosas muy fragmentarias, algo en Padre Mujica, algo en la mitad en barrio Playón, algo en la Rodrigo Bueno, pero que la gran mayoría siguen absolutamente fuera de toda lógica de funcionamiento y nos parece que eso es un tema central que tiene que ver con la igualdad para esos porteños, de justicia social, pero también con seguridad, que pueda entrar la policía, que puedan entrar las ambulancias, que haya luz, también es una forma de combatir la inseguridad y el narcotráfico que están creciendo día a día en la ciudad. Si queremos tener una ciudad más segura, también hay que dedicar a urbanizar de verdad los barrios populares.

- Hace unos días vino Carolina Papaleo acá, nos visitó. Y le hice esta pregunta que no le gustó mucho, que seguramente te la hacen muy seguido a vos también, ¿por qué van en una lista distinta a la de Leandro Santoro?

- Nosotros buscamos la unidad, intentamos convertir una PASO, suspendieron la PASO; pedimos una interna, no nos dieron interna; pedimos algún ámbito de discusión, no nos lo dieron. Creemos que el peronismo tiene que estar representado, Leandro es una persona valiosa, pero bueno, es de otra tradición política, viene del radicalismo, del alfonsinismo, nosotros creemos que la voz del periodismo tiene que estar. No estamos de acuerdo con que el periodismo sea una mala palabra en la ciudad de Buenos Aires. Queremos expresarlo y decirlo en serio, estamos orgullosos de lo que somos.

- ¿Qué te parecen las últimas medidas que estuvo tomando Milei? Salida del cepo, la visita del enviado de Trump.

- Y creo que Milei está desesperado. Creo que él venía sosteniendo hasta ahora que el dólar estaba en lo correcto; cuando señalábamos todos y los economistas que había un atraso cambiario, él lo negaba. Centralmente volvimos al fondo monetario, cada vez que los argentinos fuimos al fondo es porque estábamos desesperados y siempre nos fue mal. Repetir lo mismo es como una crónica con un final anunciado. Lamentablemente, estamos en un camino muy malo, con esta plata que recibe del fondo, para lo único que va a servir es para seguir permitiendo la fuga y va a ser más deuda para todos, ¿no? Para nuestros hijos y nuestros nietos.

- ¿Crees que Cristina está teniendo un rol que se contrapone o funciona como contra-argumento? ¿Está intentando frenar todo este movimiento de Milei?

- Sí, Cristina y todos nosotros estamos intentando frenarlo. Lo cierto es que lo hacemos de una manera bastante caótica, ¿no? Estamos peleados en casi todos los distritos. Cristina hoy está más que nada dedicada a la interna en la Provincia de Buenos Aires con Axel, es parte de la crisis que tiene el peronismo. Y me parece que de esta crisis solo se puede salir si realmente empezamos a mirar para adelante. Una ciudad con un gobierno distinto, unas alternativas distintas. Basta con esperar que solo le vaya mal a Milei, tenemos que generar una alternativa para que la gente vuelva en nosotros y para eso hacernos cargo de lo que hicimos mal y centralmente generar una idea de futuro. Si no hablamos para adelante, si no hablamos de la sociedad de este siglo XXI, la sociedad de la inteligencia artificial, de las aplicaciones, le seguimos hablando en Argentina que no existe.

- Recién dijiste algo que me quedó en la cabeza, ¿el peronismo quiere que le vaya mal a Milei?

- No. El peronismo no quiere que le vaya mal a nadie, quiere que le vaya bien a la Argentina. Lamentablemente, las políticas que propone Milei hacen que le vaya mal a la Argentina. Entonces, nuestra tarea es oponernos fuertemente a todo eso, cada medida nueva es una medida que atenta contra los ingresos de la gran mayoría de argentinos. Y como yo digo siempre, si no hay ingresos, no funcionan los comercios; si los comercios no funcionan, no funciona el transporte bien, las fábricas no pueden producir. Yo estuve recorriendo muchos comercios en esta campaña y todos te dicen lo mismo, cada vez viene menos gente, cada vez compra menos, los precios suben todos los días, me entero por la aplicación cuánto sube cada cosa, ya no vendemos casi nada. En el Bajo Flores nos decían que lo que más había caído era la venta de leche. Después, en una panadería mencionan lo del pan, cuando no se puede comprar ni leche ni pan es porque Argentina está muy mal. Muchos no lo ven, se enamoran de decir: "Bueno, la inflación supuestamente bajaba", este último mes se vio que no, 3,7%, y basta pasar por una carnicería para ver que ese número no es demasiado real. Por más que venga el secretario del tesoro, o el mismo Trump a la Argentina, la realidad es la única verdad. La desocupación en la ciudad de Buenos Aires aumentó un 50% de año a año.

- ¿Estos datos de dónde vienen?

- Son oficiales, hay aproximadamente 118.000 porteños y porteñas que se consideran desempleados, según el INDEC.

- ¿Tenés un referente político?

- Juan Domingo Perón y Néstor Kirchner. A Perón tuve la suerte de conocerlo cuando era muy chiquito, me regaló un huevo de Pascua.

- ¿Podes contar esa anécdota?

- Sí, era muy chico yo y me acuerdo, siempre digo para molestar a mis amigos gorilas que ahí me hice peronista. Fue antes de la Pascua del 74'. Cuando Perón era presidente pasamos a saludarlo, me regaló un huevo con el escudo argentino, un huevo de chocolate con el escudo nacional. Imborrable. Y con Néstor trabajé hasta el último día de su vida, la verdad que aprendí muchísimo al lado de él y fue un orgullo. Son mis dos referentes.

- ¿Y Cristina hoy lo es también? Una referente en la política.

- No. Es una figura muy importante del peronismo, es la principal líder, pero yo creo que hace rato decidió ser la jefa de un sector y no de conducir al conjunto. Como se está viendo ahora en lo que pasa en la Provincia de Buenos Aires, eligió ser la jefa de un sector y no preocuparse u ocuparse de contener el conjunto del peronismo. Hoy el peronismo no tiene referencia. Como ocurrió muchas veces en la historia, después del 83', no hay para preocuparse, pero sí para ocuparse. Hay que construir una nueva referencia que, de vuelta, tiene que ver con una mirada de futuro. Yo sueño con una gran PASO para la elección presidencial y de la Ciudad, en que se presente cada uno y cada una, diciendo para qué quieren gobernar y cómo van a gobernar. Que la gente con su voto no diga simplemente: "Me gustas más vos que vos", mejor que diga: "Me gusta lo que decís vos porque decís tal cosa con el fondo, la industria, el comercio, la educación, salud". Que digamos propuestas para que una vez el que gane o la que gane, cuando llegue el gobierno, ya no hay más internas tontonas e improductivas como tuvimos en el gobierno el Frente de Todos, sino que haya un mandato popular. Ahí se va a construir la referencia.

- Y en Provincia de Buenos Aires, ¿estás de acuerdo con la decisión de Axel de haber desdoblado las elecciones o estás más cerca de la postura de Cristina?

- No, yo lo principal que creo es que en la provincia de Buenos Aires, el principal distrito que gobierna el peronismo y la provincia más compleja de gobernar, porque es difícil cuando no tenés un gobierno nacional a favor. Preguntémosle a Scioli o María Eugenia Vidal. Siempre es difícil gobernar la provincia. Con un gobierno nacional en contra, que le recorta recursos para seguridad, que amenaza con intervenirla, yo creo que el deber de todos los periodistas es no pensar en otra cosa que ayudar al gobernador. Tenemos que estar todos apoyando al gobernador y la verdad que no entiendo ni soporto que haya tanta discusión interna menor, decir una cosa o la otra. Lo que tenemos que hacer es fortalecer fuertemente ese gobierno, que está desprendiendo a los bonaerenses. La mayoría de la ayuda social en provincia viene del gobierno de la provincia, porque la Nación se borró. Hacen esfuerzos muy grandes para mantener, incluso, obras públicas que se están haciendo. Me parece que los deber los peronistas es apoyar al gobernador. Ya vendrá el tiempo de discusiones políticas, quién va a ser el próximo candidato a presidente. Hoy por hoy hay que defender al gobernador.

- Volviendo a la esfera porteña. ¿Cuál pensás que son los principales desafíos de todos los partidos? ¿Se podría decir que La Libertad Avanza generó un caos o una irrupción importante?

- Sí, a ver, yo creo Javier Milei, centralmente su llegada a la presidencia, tiene que ver con la crisis de la política. La victoria de Milei expresa eso. Yo enseño ciencia política, hace más de 35 años que soy docente en la Universidad de Buenos Aires enseñando la política y yo siempre digo lo mismo, uno piensa en la campaña, en la elección, pero lo realmente importante en la política es cómo gobierna. Apareció Milei porque el gobierno de Macri fue un desastre y nuestro gobierno (Alberto Fernández) fue muy malo. Fueron dos gobiernos que defraudaron las expectativas populares. Entonces, aparece una persona como esta, un loco que grita mucho, canaliza la bronca y dice cosas raras, y se logró canalizar la bronca. Me parece que eso es lo que él hace. Depende de nosotros recupera una política distinta, genera un mensaje nuevo, que apunte para adelante, le hable a los argentinos y argentinos del día de hoy.

- Falta un mes todavía, pero ya se está especulando, ya están saliendo las primeras encuestas. ¿Cómo crees que van a a salir los resultados de los comicios de acá?

- Yo creo que muchos se van a llevar una sorpresa, porque los candidatos más importantes quieren instalar que es una elección a jefe de gobierno, te hablan de (Leandro) Santoro, Adorni o la del PRO, pero en líneas generales los porteños cuando votan saben que estamos votando 30 legisladores y legisladoras. No es votar al primero, sino a todos los que vienen atrás. Esperemos que un electorado como este tenga tiempo para mirar las listas, ver quiénes son los candidatos. Yo en mi caso tengo el enorme orgullo de tener una lista muy presentable, muy linda. Carolina Papeleio como la segunda, Pablo Berkovitch, que labura el tema de la PyME en la Ciudad, que muchos no lo saben, pero es el segundo distrito con mayor cantidad de PyMEs industriales de la Argentina, uno cree que no hay, que la ciudad son servicios, comercios. Otra propuesta que tenemos una Ley de PyMEs para la Ciudad de Buenos Aires. Después, cuarta en la lista está Sol, que es una dirigente social jovencita, 22 años, que vive en el Playón de Chacarita, que armó una empresa de internet popular, tiene una olla popular. Después va un compañero que maneja una cooperativa de juguetes que hacen en Mataderos. Después va la presidenta del Centro de Estudiantes para mostrar la lucha de la Universidad de Buenos Aires y también nos acompaña el principal físico cuántico argentino, Daniel de Florian, que tiene los principales premios internacionales de la materia, así que me parece que los porteños van a mirar un poco eso, a quién están votando.

- ¿Estás orgulloso con toda la oferta que hay en tu lista?

- Sí, sí, sí. He estado muy orgulloso de la lista, una lista que muestra esto, un peronismo nuevo, ninguno tiene cargo público, ninguno vive de la política. Yo vivo de la docencia, la academia, la consultoría y después hago política. Carolina lo mismo, cada uno que está en la lista se dedican a lo suyo y hacen política para la política, para transformar la realidad. Esta idea del aparato, de las lapiceras, las campañas multimillonarias, me parece que tienen que ver con el decreto que estamos viviendo. Por algo Milei pudo ganar sin nada.

Video: mirá la entrevista completa a Juan Manuel Abal Medina