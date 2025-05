Mauricio Macri cuestionó al "triángulo de plomo" de Javier Milei: "Eligió mal a su adversario"

A una semana de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri visitó a Juana Viale junto a Silvia Lospennato. En ese marco, habló sobre la interna del PRO con La Libertad Avanza, e hizo un duro análisis de su relación con el gobierno de Javier Milei.

"Yo no siento que haya pelea. Lo que siento es que, lamentablemente, el Gobierno ha elegido mal su adversario. Es de público conocimiento que el PRO, en este año y medio, ha hecho lo que nunca en la historia de un partido político por el oficialismo, no siendo gobierno", señaló el expresidente.

En ese sentido, recordó: "No solo me viste en la televisión pidiendo por favor a todos nuestros votantes que vayan a votar en segunda vuelta a Javier, los ayudamos a fiscalizar porque no estaban en condiciones, y después Silvia Lospennato y todos los diputados bajo la conducción de Cristian Ritondo, se dedicaron durante todo el verano a sacar la Ley Bases, defender el DNU".

Asimismo, comentó que el último apoyo de su partido hacia el Gobierno fue por el decreto "para poder negociar con el Fondo Monetario un buen acuerdo hacia futuro": "Todo eso fue gracias al PRO".

Mauricio Macri reflexionó sobre su vínculo con Javier Milei

Tras estas declaraciones, Juana Viale le preguntó a Mauricio Macri: "¿Creés que hay algo personal del Presidente para con vos?", a lo que el líder del PRO respondió: "No, supuestamente él dice que me tiene un afecto especial. Eso es lo que he dicho siempre y lo que me manifestó en la serie de milanesas que que comíamos en Olivos, pero que, lamentablemente, después no terminaron en nada concreto que nos permitiese ayudar en todas las posibilidades de mejora que hay".

Si bien señaló que "hoy estamos bastante lejos de esa hiperinflación que dejó el criminal de Sergio Massa con Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que es un gran mérito de este Gobierno", advirtió que "hay muchas cosas para aportar": "No es solo Toto Caputo, que aprendió con nuestro gobierno a cómo se maneja la economía y la está manejando hoy".

Luego, apuntó contra el entorno de Javier Milei y reveló: "Hay miles de jóvenes que vinieron del sector privado en su mayoría, que hoy estarían dispuestos a volver". El exmandatario le propuso al presidente que los llamen y él le contestó: "Sí, sí, me encanta eso", pero agregó: "Después, el triángulo de de hierro o de plomo, como le digo yo, dijo, no a todo y se cerraron".

"¿Entonces pesa más la opinión interna de Karina Milei, por ejemplo, que de Javier?", indagó la conductora, a lo que Macri sentenció: "Él la llama El Jefe, qué querés que te diga".