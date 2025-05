Julio Cobos cumplió 70 años y lo festejó con opositores y oficialistas

Julio Cobos cumplió 70 años y tuvo festejo. Aunque desde su entorno aseguran que no fue "nada político", lo cierto es que en las imágenes que se publicaron en redes sociales hay gestos inquietantes que hacen a la actualidad del exgobernador y del oficialismo. Por eso, por ejemplo, había varios dirigentes opositores relevantes que tienen buena relación con Cobos y, también, ilustres ausentes que probablemente no estuvieron en la lista de invitados.

La foto política del cumpleaños de Cobos.

La imagen más relevante es una en la que se muestra la convivencia con opositores de distintas fuerzas políticas. Están, por ejemplo, Esteban Allasino, del Pro y la Unión Mendocina. El intendente de Luján tiene pasado radical, pero comulga con la impronta de Omar De Marchi y Mauricio Macri. Es, dentro de la oposición al cornejismo, uno de los dirigentes con mayor proyección. En la misma imagen está Adolfo Bermejo, el histórico dirigente peronista de Maipú que comparte la Cámara de Diputados con Cobos, aunque en bancada distinta. Bermejo tiene buena relación con muchos dirigentes de otros partidos, por lo que no es tan sorprendente la convivencia amistosa con Cobos, otro "radical amistoso" y con pasado de alianza con el peronismo. Justamente fue en Maipú, la cuna de los Bermejo, donde en 2005 comenzó el romance político entre el radicalismo mendocino y el kirchnerismo.

Cobos, Ulpiano Suarez y sus compañeras.

Para ver que fue un festejo multipartidario, hubo radicales importantes. Mario Abed, un radical opositor a Cornejo, tiene una larga amistad con Cobos. Estuvo también Marcos Calvente, el cornejista intendente de Guaymallén y Lisandro Nieri, otro compañero de trabajo de Cobos. Ulpiano Suarez también dijo presente. El intendente de Ciudad tiene buena relación con todos los sectores del radicalismo y aunque no es cornejista, se mantiene cerca. Cornejo no estuvo. No se sabe si estuvo invitado o no. Cobos y Cornejo están distanciados, aún cuando ambos tuvieron un recorrido político en el que cada uno supo aprovechar el potencial del otro. El actual gobernador creció políticamente de la mano de Cobos y fue su gran operador, sobre todo en la época de creación de la Concertación. Luego se distanciaron, aunque con respeto hacia "el electorado" para evitar rupturas.

La torta del cumple, con imágenes de Cobos en distintas situaciones.

Julio Cobos es diputado nacional y tuvo una larga carrera política. Empezó en Obras de la Municipalidad de Capital, fue ministro de Infraestructura, decano de la UTN, gobernador, vicepresidente, senador nacional y, ahora, diputado. Según él, no buscará renovar su banca.