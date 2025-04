Paro de la CGT: Pullaro tomó una tajante medida para los trabajadores que adhieran

El gobierno Santa Fe anunció que descontará el día a los trabajadores estatales y docentes que adhieran al paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) previsto para este jueves.

La decisión fue tomada tras una serie de reuniones entre los principales funcionarios de la gestión que encabeza el gobernador Maximiliano Pullaro, quienes resolvieron mantener el criterio ya aplicado en anteriores medidas de fuerza.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que, si bien algunos de los reclamos contra el gobierno nacional pueden ser “válidos”, no comparten la metodología de la huelga, especialmente en áreas clave como la educación y los servicios públicos.

“La prioridad es que los chicos estén en la escuela y el Estado funcionando”, remarcaron desde el entorno del gobernador.

La resolución de descontar el día no trabajado se da en un contexto político particular para Santa Fe, ya que el próximo domingo la provincia abrirá el calendario electoral con la elección de convencionales constituyentes. En ese marco, la decisión del gobierno santafesino no hace más que profundizar la tensa relación con los gremios, particularmente con el sector docente, donde el conflicto lleva ya varios capítulos en los últimos meses.

El ministro de Educación, José Goity, defendió la medida y explicó que, al tratarse de una convocatoria nacional, el gobierno provincial no tuvo un canal directo de diálogo con los convocantes. “El paro no era muy claro, eran confusos los niveles de adhesión. Al ser un paro nacional, no teníamos una interlocución directa con los actores que definieron la medida de fuerza. Pero tenemos un criterio general: independientemente de la legitimidad o no de los reclamos, lo que cuestionamos es la manera en la que se llevan adelante, que en educación implica que los chicos no tengan clases”, afirmó el funcionario.

Desde que asumió la actual gestión, la política del gobierno provincial frente a los paros fue descontar el día a quienes se sumen a cualquier medida de fuerza. En un principio, se aplicó a los paros docentes, pero luego se extendió a todos los sectores estatales “fuese de la naturaleza que fuese” el reclamo.

Pese a la advertencia del gobierno, desde la CGT regional y los gremios docentes ratificaron su adhesión al paro y cargaron con dureza contra la postura oficial. Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafe, que reúne a los maestros públicos, aseguró que “sobran motivos” para sumarse a la medida de fuerza nacional y apuntó contra la decisión del Ejecutivo.

“El gobierno de Santa Fe castiga a los trabajadores. Parece que lo único que les importa es la presencialidad, aunque eso no garantiza la calidad educativa. Sin condiciones dignas, no se puede enseñar ni aprender”, sostuvo.

Alonso también cuestionó la implementación del régimen de presentismo en el ámbito docente, al advertir que “los maestros están yendo a trabajar enfermos porque no pueden perder ese plus salarial. Esto ya lo vivimos en los años '90 y se están repitiendo situaciones graves”.

La expectativa por el impacto del paro es grande en la provincia, ya que se prevé una alta adhesión por parte de múltiples sectores. Entre los gremios que confirmaron su participación se encuentran los docentes, trabajadores universitarios, empleados públicos, judiciales, bancarios, obreros de la construcción, trabajadores de comercio, taxistas, remiseros y otros rubros vinculados a servicios.

Uno de los factores que pesó en la decisión oficial fue que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) no se suma a la medida, lo que garantiza al menos un funcionamiento mínimo del transporte urbano. Para el gobierno provincial, esto permitió evaluar que los servicios esenciales puedan mantenerse activos durante la jornada de protesta y avanzar con la medida de descuento sin paralizar completamente la administración pública.