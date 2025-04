La Justicia rechazó el pedido de detención de Fernando Espinoza y el intendente seguirá el proceso en libertad

El juez federal Fernando Mario Caunedo desestimó un pedido de detención contra el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, formulado por la querellante Melody Jacqueline Rakauskas, su exsecretaria que lo denunció en 2021 por abuso sexual.

Rakauskas sostuvo que Espinoza incurre en “amedrentamiento, humillación, hostigamiento, intimidación y perturbación (clara y evidente psicológica)” y denunció que está en vigencia una “perimetral activa” que el intendente habría violado. Por esa razón, solicitó “la inmediata detención de Fernando Espinoza”.

El juez consideró que no hay elementos suficientes para ordenar la medida. “El hecho de que el ente municipal de La Matanza como persona jurídica formulase denuncia en contra de la querellante no sólo no se relaciona directamente con los hechos investigados en esta causa sino que se trata de una cuestión que debe ser debatida en el ámbito correspondiente y no éste”, sostuvo Caunedo en su dictamen al que accedió MDZ.

Además, afirmó que la acusación “carece de cualquier otro respaldo probatorio que le dé crédito” y rechazó el planteo al considerarlo “improcedente”.

El intendente de La Matanza enfrentará un juicio oral por las acusaciones de abuso sexual simple y desobediencia. La denunciante se desempeñaba como su secretaria privada, lo acusa de "tocamientos impúdicos".

Semanas atrás, el mismo magistrado rechazó el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa de Espinoza y respaldado por la fiscalía. Luego de esto, decidió elevar la causa a juicio oral, tal como solicitaba la querella.

Además, a Espinoza se le imputa haber desobedecido una orden de restricción dictada en junio de 2021, que le prohibía acercarse o contactarse con Rakauskas. Según la acusación, el intendente habría intentado comunicarse con ella a través de su expareja, Gustavo Cilia, para que retirara la denuncia.