"Un violador no cambia", la denunciante de Fernando Espinoza reveló haber recibido amenazas kirchneristas

Tras confirmar que el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, irá a juicio oral por el delito de abuso sexual, habló la denunciante. Melody Rakauskas, quien fue secretaria privada del dirigente peronista, aseguró que "debería estar preso" porque "un violador no cambia".

"Cuando me enteré que elevaron el juicio no caía", manifestó en diálogo con Radio Rivadavia AM 630. De este modo, además, comentó que sintió "la vulnerada durante cuatro años" y que "había pruebas de sobra" para constatar el abuso que sufrió en el año 2021, mientras trabajada como secretaría privada del intendente.

"Ningún abogado me quería representar porque tenían miedo. Me quitaron hasta la dignidad, me ofrecieron plata para que baje la causa. Los militantes K me enviaban mensajes intimidantes, recibí muchos ataques", confesó Rakauskas. Según su relato, su entonces pareja Gustavo Cilia fue quien la llevó a trabajar a la secretaría privada del intendente. El 10 de mayo de 2021, Espinoza le dijo que iba a ir a cenar a su casa y en esa oportunidad habrían ocurrido los hechos.

Melody Rakauskas, denunciante de Espinoza. Foto: Captura de video La Cornisa.

La denunciante dijo que el juez de instrucción Fernando Caunedo, quien confirmó la elevación a juicio oral del intendente, "le devolvió la esperanza". Paralelamente, manifestó que la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, "está al tanto de otra mujer que fue abusada" por el funcionario peronista.

"En la causa de Espinoza hay trata de personas. El abuso por el que pasé, me generó un trauma alto. ¿Cómo va a seguir viviendo del Estado una persona que tiene delitos? Espinoza cometió cuatro delitos contra mí y nunca me pidió disculpas", recalcó Rakauskas.

El intendente adelantó que apelará la elevación a juicio oral y opinó que la acusación "es falsa". Cabe recordar que también será juzgado por desobedecer la orden de restricción que pesaba sobre él, dictada en junio de 2021, la cual le impedía acercarse o contactarse con la denunciante. El imputado lo habría hecho a través de la entonces pareja de ella, Cilia, quien además es su amigo; este habría intentado convencer a la denunciante de retirar la acusación.