El Gobierno confirmó que le descontará el sueldo a los estatales que se sumen al paro de la CGT

El Gobierno nacional confirmó que le descontarán el sueldo a aquellos empleados estatales que se acoplen al paro de la CGT. Si bien la central obrera fijó un paro de 24 horas para este jueves, los gremios ATE y UPCN determinaron una huelga de 36, en sintonía con los sectores más combativos contra la Casa Rosada.

Ante esta disposición, la gestión libertaria definió que aplicará descuentos de los haberes, en proporción a la jornada y media sin tareas debido a su adhesión al paro general. Así lo señalaron fuentes oficiales a MDZ.

"Los que quieran parar, que paren. Les descontaremos el sueldo", señalaron desde Balcarce 50. En materia operativa, la administración central no alteró ninguna actividad ni organigrama especial para mañana. No se contemplará "home office" ni otro formato remoto o híbrido. Aquellos trabajadores que regularmente se desempeñen en alguna dependencia, deberán hacerlo normalmente. "Hay colectivos, no tienen excusa", agregaron.

Responsables jerárquicos de cada área estatal les consultan a todos sus empleados si se van a sumar al paro o no. Acto seguido, anotan cada caso en un listado, que, posteriormente, pasa a otro sector administrativo donde se resuelven los descuentos. "Nosotros les consultamos que harán. No los estamos persiguiendo ni nada, pero seremos inflexibles con quienes no quieran trabajar", completaron funcionarios consultados.

En contrapartida, los sindicatos redoblan la apuesta y desafían al Gobierno. "¡¡ACATAMIENTO CASI TOTAL AL PARO DE ATE EN TODO EL PAÍS!! HASTA LOS EMPLEADOS DE ADORNI SE PLEGARON A LA MEDIDA!! Después de esta huelga, tienen que APAGAR LA MOTOSIERRA. Se terminó, no hay espacio para más recortes. Es el paro contra el Gobierno nacional que ha logrado LA MAYOR ADHESIÓN. Supera el 95% en todo el país", dijo en X el titular de ATE, Rodolfo Aguiar.

"Hasta los empleados nuevos designados por Manuel Adorni abandonaron sus puestos y se plegaron a la medida de fuerza. Se trata de una huelga que tiene amplio consenso, trasciende los reclamos sectoriales y pone en evidencia la debilidad del Gobierno. El alto nivel de acatamiento muestra no sólo un descontento generalizado en todo el país, sino también que la gente le empezó a perder el miedo a Patricia Bullrich y a Javier Milei. Es esperanzadora la unidad lograda por todas las organizaciones sindicales y sociales. Ahora tenemos que pensar cómo se sigue el día viernes. Esto no puede quedar acá. Hay que definir la continuidad de un plan de acción. Será esa la única manera de torcerle el brazo al Gobierno", concluyó el dirigente sindical, quien citó al vocero Manuel Adorni.

Rodolfo Aguiar, titular de ATE

Desde los despachos presidenciales, los alfiles libertarios sostienen que el paro "solo daña a los laburantes y lejos está de comprometer al Gobierno". "Que paren lo que quieran, políticamente hasta nos sirve porque queda en evidencia que la casta busca cuidar sus privilegios y solo pretenden desestabilizarnos", remataron.