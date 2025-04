Otra "reunión fantasma" entre Kirchner, Massa y Kicillof que terminó mal

Luego de tres semanas, la Residencia del Gobernador bonaerense volvió a recibir a su huésped temporario, Axel Kicillof, y a los por ahora aliados de Unión por la Patria Sergio Massa y Máximo Kirchner para insistir en un acuerdo que, al término del encuentro, parece más que incierto.

Esta semana, el próximo martes, finalizaría este culebrón que se inició el año pasado cuando Kicillof, que se dio cuenta que Papá Noel y los Reyes no son quienes los cuentos dicen que eran, tomó nota que era Cristina Fernández de Kirchner la que encabezaba y autorizaba los embates contra sus decisiones políticas y que privó a los bonaerenses de tener un presupuesto aprobado para el año en curso, entre otras tantas cosas.

Ayer, algunos medios platenses se hicieron eco de una foto que tomó un transeúnte interesado de la residencia del Gobernador, por la calle 5, en la que se veían todas las luces encendidas. Rápidamente se empezó a especular con un nuevo encuentro que nadie negó, con lo cual, fue confirmado por oposición a la falta de ratificación.

En la mañana de hoy, nadie se animaba a decir si había habido encuentro o no y mucho menos sobre qué se habría hablado en una nueva reunión “fantasma”, similar a la que sucedió hace tres semanas, pero por lo malo de los resultados nadie quiso decir que había sucedido tal juntada.

Ahora parece que sucedió algo similar. Fuentes habitualmente dispuestas a brindar información cerraron sus teléfonos para contestar sobre este tema. En las cercanías del Kicillof directamente no atienden mientras que los allegados a La Cámpora y a Facundo Tignanelli dejaron trascender un principio de acuerdo, que consistiría en que el gobernador habría impuesto sus condiciones en cuanto a la manera de votar los cargos legislativos en disputa, de manera desdoblada y anticipada, sin PASO, pero con la unidad que pretendían Sergio Massa y Máximo Kirchner. Todo demasiado perfecto.

Sin embargo, los intendentes y los legisladores cercanos al Movimiento Derecho Al Futuro, kicillofista, no entendían bien qué ocurría, porque hasta el sábado pasado las certezas con las que se manejaban eran otras. Por eso los teléfonos del gobernador y de sus principales representantes políticos, Carlos “Carli” Bianco y Andrés “El Cuervo” Larroque estallaron en la búsqueda de alguna certeza. https://www.mdzol.com/politica/2025/4/7/axel-kicillof-con-una-mochila-muy-pesada-que-puede-darle-fin-al-kirchnerismo-1200211.html

“Está todo roto. Lo apretaron otra vez a Axel” le dijo uno de los que supo qué pasó en la Gobernación en la noche de ayer. O al menos lo expresó de esta manera. El silencio de toda la jornada, sin anuncios ni brindis de ninguna especie hace suponer que, como hace más de veinte días, “el encuentro fantasma”, del cual nadie quiere hablar, volvió a tener un resultado que nadie puede estar contento de presentar.

Hace cinco meses se oficializó la crisis sin arreglo y creciendo

Mañana, en principio, la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires está citada para tratar la suspensión de las PASO provinciales. Esto no cambió. Tampoco negaron, al día de hoy, que la alianza que aún mantienen La Cámpora con el Frente Renovador y algunos legisladores mileístas pretenda incorporar al tratamiento la convocatoria a elecciones concurrentes, es decir, el mismo día de las nacionales. Será en ese momento que Kicillof dé a conocer el decreto que ya redactó pero que aún no firmó para no quedar como el que terminó rompiendo el kirchnerismo.