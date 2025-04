Máximo Kirchner y Axel Kicillof extreman la ruptura del kirchnerismo y el PJ

En otro día cargado de tensión y jugadas políticas en la legislatura bonaerense, donde se construye a diario una alianza multipartidaria, el gobernador Axel Kicillof y La Cámpora, a través de Máximo Kirchner, se mostraron nuevamente en dos mundos diferentes. Mientras tanto, el espacio liderado por el hijo de Cristina Fernández difundió un documento en el que exigió "una sola Nación, una sola Provincia y una sola elección".

La jornada empezó con la programación de un acto de Kicillof a una cuadra del parlamento bonaerense, y eso fue tomado como un desafío por los diputados y senadores que habían convocado a sesionar en la Cámara Baja para la primera hora de la mañana. La idea era tratar la posible suspensión de las PASO y, acompañados por la mayoría de los miembros de ese ámbito- inclusive algunos radicales y La Libertad Avanza-, proponer para su debate la realización de la elección de manera “concurrente”, algo muy distinto a lo que pretende el gobernador.

Al parecer, los legisladores habían llamado a un cuarto intermedio porque creían que Kicillof anunciaría el desdoblamiento electoral. “Para eso lo podemos decir desde la Casa de Gobierno, que también está a una cuadra”, se reían por la presunción que varios diputados le dejaron trascender a medios y periodistas. Finalmente, no hubo sesión y sólo se estiró el cuarto intermedio para el próximo martes.

Cuando aún nadie sabía qué iba a pasar- y antes de empezar con el discurso de su ex socio político porque ya todo está roto-, Kirchner, junto con unos veinte intendentes (la mitad de los que habían firmado la anterior de Kicillof) y otros actores políticos, emitió un documento exigiendo votar de manera concurrente. No sólo un par de jefes comunales le dijeron a MDZ que nunca los habían consultado para eso, sino que varios de los otros firmantes salieron a desmentir que hubieran estampado su rúbrica. Los primeros en salir públicamente a decir "nosotros no firmamos" fueron el senador provincial Pedro Borgini y el rector de la Universidad de Moreno, Hugo Andrade. Por la noche, fue el intendente Ariel Sujarchuk, miembro del consejo del PJ nacional y siempre aliado a la ex presidenta, que también se despegó del documento al sostener que lo habían incluido sin su consentimiento.

Al parecer, fue la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, la responsable de hacer los llamados de rigor pero no todos los recibieron. Inclusive se escuchó a Cristina Fernández de Kirchner criticar la impericia con la que se manejaron y pidió, a todos, que "bajemos un cambio", aunque la implosión interna ya está en marcha. "Yo creía que una charla entre Cristina con Axel paraba todo... Ahora lo dudo", confesó alguien que siempre creyó que la unidad entre ellos era posible.

Insólito, quien también reclamó “una sola nación, una sola provincia y una sola elección” fue Felipe Solá, exgobernador que fue electo en 2003 en la única elección desdoblada de la Nación realizada en el territorio bonaerense.

La sangría sigue. A pesar que son públicas las coincidencias entre Sergio Massa y los Kirchner sobre la necesidad de unificar o directamente postergar la elección para luego de octubre, ningún intendente ni legislador del Frente Renovador firmó con el presidente del PJ bonaerense. Consultado el ex candidato presidencial de Unión por la Patria, expresó su fastidio por toda esta situación, aunque no autorizó a que se reprodujera textual su pensamiento.

Lo que trasciende desde la legislatura es, sin embargo, un acuerdo entre el Frente Renovador, La Cámpora y la mayoría de los bloques porque Kicillof “no habla con nadie”. Eso, sumado a que la mayoría de los diputados y senadores son parte de las organizaciones políticas pero nunca tuvieron una representación territorial que los avale a ellos, hace que siempre prefieran que las elecciones por los cargos provinciales se realicen de manera unificada con los mejores candidatos y los dueños de “la marca” en grande y escondidos sus propios nombres. “La lista la terminan armando los intendentes y nosotros quedamos dibujados al óleo”, se sinceraron. "Esto es lo importante", le dijeron a MDZ los voceros de Kicillof.

Este jueves, en el Teatro Argentino de La Plata, Kicillof ratificó su deseo de desdoblar la votación provincial de la nacional anticipando su fecha, aunque todavía no dijo cuándo firmará el decreto. “No es una cuestión de ni cerrarse ni de achicarse, es una cuestión de que nosotros necesitamos defender a la provincia de Buenos Aires”.

“Me parece que es importante porque estamos haciendo un gobierno que pretende marcar una línea, una alternativa. Y tiene que ser con todos los sectores. Quiero terminar diciendo que seguimos en la misma posición: convocando a un frente donde estén incluidos todos los sectores. Y en esto nadie tiene la vaca atada, nadie tiene la verdad absoluta. Tenemos que discutirlo con todos”, siguió con su discurso y pidió “no hay que agredir al otro porque piensa distinto, no hay que andar tachando”.

Justamente, Malena Galmarini había publicado, en la mañana, un tuit recriminándole al gobernador que “cuando un peronista habla mal de otro peronista, se está pasando a las líneas del enemigo”, un textual de Juan Domingo Perón. ¿Por quién lo habrá dicho?... Igualmente, nadie resiste un archivo.