Axel Kicillof y el guiño al desdoblamiento en Buenos Aires de cara a las elecciones legislativas

En el marco del debate por la definición del calendario electoral en la provincia de Buenos Aires, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó el cierre de un plenario de Barrios de Pie en el Teatro Argentino de La Plata. En este marco, envió este jueves un mensaje a la interna peronista al reclamar "discutir para mejorar" y "no tachar al que no piensa igual de traidor", aunque aclaró que su postura es "no es contra nadie".

Uno de los temas centrales que tocó el Gobernador en su disertación tuvo que ver con el desdoblamiento electoral en la provincia de Buenos Aires. En este sentido, manifestó: "Milei puso la Boleta Única en papel en una ley que obliga a votar con dos sistemas distintos, pero nadie sabe cómo va a ser esa votación. Está mal la Boleta Única en papel. El esfuerzo que tenemos que hacer es que no haya".

Además, el mandatario bonaerense disparó contra el presidente libertario al asegurar que "nos lleva a una elección que es con dos sistemas distintos. Esa elección es un problema, es un caos, son dos elecciones juntas en un solo día", y añadió: "Nos está llevando a un caos electoral. ¿Cómo se puede garantizar que la gente pueda votar? Bueno, una solución posible es en dos días distintos. No es más caro, no es un tema económico. Todos los gobernadores, los que tienen las dos elecciones juntas, desdoblaron".

En este sentido, y respecto a la postura que viene manteniendo el gobernador, afirmó que "buena parte de los intendentes cree que lo mejor es que la elección sea en dos días distintos. ¿Por qué? Porque Milei tiene una particularidad: le piden más obra pública al intendente y después Milei dice motosierra".

"Todos los que han desdoblado son de todos los espacios, de todos los sectores. Por supuesto que es un desafío hacer una desdoblada. No vengo a hacer anuncios, me parece que está muy bien que se discutan argumentos", concluyó el mandatario bonaerense.

Asimismo, en medio de la disputa interna con Cristina Fernández de Kirchner, opinó de la situación judicial de la expresidenta: "La persecución judicial sobre Cristina es canalla, es miserable, es ilegal, es reiterativa".