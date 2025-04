En horas decisivas, el kirchnerismo presiona a Axel Kicillof para que no desdoble en Buenos Aires

Un amplio grupo de dirigentes del kirchnerismo bonaerense publicó este jueves una carta abierta a la militancia titulada "Una sola nación, una sola provincia, una sola elección", donde respaldaron la posición de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y presionaron al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, para que no desdoble las elecciones locales de las nacionales.

"El destino de millones de argentinos frente a las reformas económicas y laborales de Milei no se define en un Concejo Deliberante sino en el Congreso Nacional. Todos los peronistas en unidad, y junto a las demás fuerzas aliadas, tenemos que tirar para el mismo lado y en el mismo momento; en una sola elección, una sola campaña y un solo mensaje", sentenció el documento firmado por un extenso grupo de senadores y diputados nacionales, intendentes, concejales, integrantes del consejo nacional del PJ y dirigentes sindicales alineados con Cristina Kirchner.

El pronunciamiento del sector cristinista del peronismo bonaerense llegó poco antes de que Axel Kicillof encabece un acto en La Plata donde se especula que adelante su postura respecto a la estrategia electoral. En ese marco, los dirigentes peronistas enfatizaron que "para revertir el deterioro en la provincia hay que enfrentar al gobierno nacional, concentrando toda la fuerza en ese objetivo". "No nos podemos dar el lujo de dispersar esfuerzos", subrayaron.

El argumento que esgrimen desde el kirchnerismo es que la propuesta de desdoblar las elecciones "acentúa el descalabro que ya produjo Milei al impulsar la Boleta Única de Papel", ya que "requeriría una extraordinaria preparación logística, presupuestaria y de recursos humanos provinciales, que se complejiza al extremo por los escasos meses que restan hasta la elección".

"Así lo ha señalado, por resolución, la justicia electoral federal, al sostener que podría representar el escenario más complejo y costoso desde la perspectiva de la gestión electoral en la Provincia de Buenos Aires”, advirtieron.

Además señalaron que, desde lo político, "el desdoblamiento fragmenta la elección provincial en ocho elecciones seccionales con ocho boletas diferentes, confunde a la gente y dispersa la potencia de nuestro mensaje porque lo diluye en ocho campañas electorales y balcaniza al peronismo al repartirlo entre las campañas locales y la discusión nacional".

En ese sentido, el documento compara la estrategia de desdoblar con lo que hizo el jefe de Gobierno, Jorge Macri, en su distrito "para no enfrentar a Milei" y "elegir legisladores sin discutir sobre el proyecto nacional". "Como opositores, no podemos usar las mismas tácticas que los aliados del gobierno. Inevitablemente, la provincia y el país comparten un mismo destino y eso no se puede desdoblar", ratificaron.

"Si estamos de acuerdo en que el adversario es Milei, la mejor forma de defender a los bonaerenses es discutir los problemas de su gobierno: la deuda, el ajuste al salario y las jubilaciones, la destrucción de las pymes, etc. Nuestra fuerza política en la provincia defiende 15 diputados nacionales. Un diputado menos, le da fuerza a Milei; un diputado más, le da fuerza al pueblo", concluyeron.

El texto lleva la firma de los senadores Eduardo 'Wado' de Pedro y Juliana Di Tullio; y de los diputados nacionales Máximo Kirchner, Mario “Paco” Manrique, Mónica Macha, Sergio Palazzo, Vanesa Siley y Agustina Propato. También suscribieron los intendentes Ariel Sujarchuk (Escobar), Gastón Granados (Ezeiza), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Marisa Fassi (Cañuelas), Damián Scelci (Hurlingham), Gustavo Menéndez (Merlo), Mariel Fernández (Moreno), Mayra Mendoza (Quilmes), Julián Álvarez (Lanús) y Federico Otermin (Lomas de Zamora), entre otros.

Pusieron su firma además los titulares de los partidos quie integran la coalición del oficialismo bonaerense, como Martín Sabatella (Nuevo Encuentro), Carlos Castagneto (Kolina) y Eduardo Sigal (Frente Grande). También adhirieron los rectores de las universidades de La Matanza, San Martín, Lomas de Zamora, Moreno, Hurlingham y la Arturo Jaureche, entre otras.

