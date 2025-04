Cristina Fernández de Kirchner analiza votar con Javier Milei en la provincia de Buenos Aires

Este jueves, en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, se podría dar la foto que grafique como ninguna otra el acuerdo subterráneo que mantienen desde hace mucho tiempo Javier Milei y Cristina Fernández de Kirchner, por cuanto sus respectivos legisladores provinciales bajarán al recinto de manera unificada para votar el proyecto presentado por La Cámpora, a través de la senadora Teresa García, para votar de manera concurrente los cargos provinciales con los nacionales el 26 de octubre próximo.

Patricia Bullrich lo dejó muy en claro el martes a la noche en una reunión cerrada con sus legisladores y los que aportó su compañero de trabajo territorial, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, en el golf club San Martín, ubicado en Villa Raffo, a pocas cuadras del ingreso al distrito desde la General Paz.

"Nosotros siempre estuvimos con la concurrente. No creemos en votar dos o tres veces en una provincia que no tiene gimnasia en este tipo de elecciones. Votar en un mismo día ahorra recursos económicos e institucionales, y yo, desde el primer día, insisto con este tema", le dijo a MDZ Valenzuela, para quien "el problema de Kicillof, que adelantó los tiempos, no es el nuestro ni el de la gente".

Sin embargo, no todo es tan lineal. Un agudo observador que participó del encuentro también relacionó la decisión de unificar los votos libertarios con los camporistas con el otro gran debate, en este caso de alcance nacional, que se está dando en el Senado de la Nación en el que Cristina Fernández de Kirchner decidió votar en contra de los pliegos de Ariel Lijo y García Mansilla. "Ella lo quiere matar políticamente a Kicillof. Y a Milei le conviene mucho más que ella siga siendo la mayor portadora del voto opositor antes que cualquier otro, aunque el gobernador sea lo más parecido a ella".

Bullrich y Valenzuela, con sus respectivos legisladores.

Los túneles que conectan la Casa Rosada con el Instituto Patria son armados en el circuito de consultores conducidos por Rodrigo Lugones y cuya expresión más visible es el asesor presidencial Santiago Caputo. Entre ellos convive, como parte del equipo, Guillermo Garat, quien nunca cortó el diálogo con su antiguo cliente Wado De Pedro, actualmente senador nacional y uno de los operadores más cercanos a la expresidenta.

Otro integrante del peronismo kirchnerista renovador con centralidad política, Sergio Massa es, también, uno de los interesados en que Axel Kicillof no anuncie el desdoblamiento electoral. Él prefiere demorar todo hasta el mes de noviembre y unificar la oferta de Unión por la Patria luego de la elección nacional. Massa siempre mantiene buenas relaciones con todos, y mucho más con varios consultores, a los que escucha y con los que dialoga casi diariamente. Al excandidato a presidente de la Nación tampoco le disgustaría que el gobernador quede más que machucado en la carrera hacia 2027. La presión de Máximo Kirchner diariamente contra Kicillof ayuda a ese plan. Massa cree que el resultado final del Gobierno de Milei será una reivindicación personal para él y con eso volverá a pelear por la presidencia.

Las alarmas en los despachos de la gobernación aparecieron en el mediodía del martes, cuando se enteraron de la decisión de los senadores nacionales radicales de bajar estar con el kirchnerismo para votar contra los pliegos de los cortesanos elegidos por Milei. En ese mismo instante, varios legisladores libertarios bonaerenses llamaron para informarles que era posible que ellos tuvieran que bajar al recinto para votar las concurrentes propuestas hace una semana por Teresa García, la senadora de extrema confianza de Cristina. "Es que ahora lo único que le queda al gobierno es que ella de la orden de no bajar a sus senadores", le confesó un importantísimo legislador que defiende a Javier Milei en el parlamento bonaerense.

Por ahora, Axel Kicillof no firmará el decreto. Espera la sesión legislativa donde el único consenso está sentado en la suspensión de las PASO, anunciado por el presidente de Diputados, el massista Alexis Guerrera. Pero, si hay dos tercios para el tratamiento del proyecto de elecciones concurrentes, será otra historia. Pero, para su tranquilidad, el gobernador dirá que él no fue quien rompió todo ni votó en alianza con La Libertad Avanza, aunque hace quince días sus legisladores hayan bajado para dar quórum con los mismos que ahora pueden votar en su contra. En aquel momento ni siquiera pudieron sesionar porque la mayoría de Unión por la Patria, los radicales y parte del PRO se ausentaron de la sesión especial convocada por Agustín Romo, uno de los más activos, presidente del bloque violeta puro. En aquel momento solo se pedían la suspensión de las PASO.

Hoy la negociación en la interna de Unión por la Patria no existe. Ni los jefes, ni sus generales, pueden ponerse de acuerdo, no por la próxima votación, sino, por la jefatura futura.