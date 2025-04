Tensión en la Legislatura: expectativa, críticas y respaldos al discurso de Cornejo

En su discurso del 1° de Mayo ante la Asamblea Legislativa, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, marcará una diferencia respecto a años anteriores: dejará de lado los balances de gestión para enfocarse en "proyectar el futuro de la provincia". El enfoque, sumado a un respaldo implícito al rumbo nacional trazado por el gobierno de Javier Milei, ha generado reacciones dispares en los distintos sectores de la política argentina.

Los tres presidentes de los bloques más importantes de la Legislatura provincial tuvieron un diálogo con Mario Ursúa del programa Digamos Todo por MDZ Radio FM 105.5. Estos legisladores son: Cecilia Rodríguez (UCR), Germán Gómez (PJ) y Jorge Difonso (LUM). Hay expectativa por el discurso, que tiene la posibilidad marcar un cambio de tono de cara a la segunda mitad del mandato de Alfredo Cornejo.

Posición de la UCR

La presidenta de bloque de la UCR Cámara de Diputados Provincial dio algunos adelantos sobre el discurso de Cornejo: "Como es costumbre, el gobernador va a hacer un balance de lo que va siendo su gestión y por supuesto planteará objetivos y desafíos de cara al futuro en lo que tiene que ver el desarrollo de la provincia de Mendoza".

Para Rodríguez, el discurso estará centrado en el "desarrollo económico" de la provincia de Mendoza, apuntando específicamente a Energía, Educación y Turismo. Desde su perspectiva, la diputada cree que el año ha sido "muy bueno teniendo en cuenta el contexto", aunque también destaca que la estabilidad macroeconómica "todavía no empuja" a la microeconomía.

"En nuestra provincia ha continuado la obra pública de importancia. Se han arreglado rutas y entregado viviendas. Creo que eso es realmente valorable. Además, se han sumado iniciativas en temas de Salud, Educación y Seguridad. Creo que el balance es positivo", agregó.

Posición del PJ

El presidente del interbloque que nuclea a la oposición peronista marcó su diferencia con el gobierno de Cornejo. "Necesitamos que el gobernador plantee lineamientos claros sobre cuestiones que son reclamadas por la sociedad mendocina. Principalmente estoy hablando de Seguridad, uno de los temas más problemáticos y críticos que tiene este gobierno", explicó Gómez.

"Venimos manifestando hace tiempo un crecimiento importante del narcotráfico en distintas zonas de la provincia. Nosotros esperamos alguna respuesta a lo que está sucediendo", argumentó. En este sentido, le gustaría que el gobierno tomara la decisión de afrontar el problema con carácter provincial. "Tiene que asumir la responsabilidad", disparó.

Asímismo, no cree que las medidas en Seguridad hayan sido suficientes: "No coincidimos ideológicamente con la postura de este gobierno. Esta gente, alineada con el proyecto nacional, cree que el Estado no tiene que estar presente en absolutamente nada y dejan las cuestiones esenciales libradas a las políticas de mercado. Nosotros no creemos esto".

Posición de La Unión Mendoza

Jorge Difonso, por su parte, fue contundente contra el gobernador: "No puedo verle nada bueno a este gobierno. Más que un mensaje, yo quiero acción de este gobierno". En este sentido, acusó al oficialismo de aprobar "lo que quiso porque tiene mayoría" y "frenar" todo proyecto de ley que no le gustara. "En el Ejecutivo priorizó acciones y postergó otras muy concretas en todos los planos. Este es un gobierno que nos debe acciones, no mensajes", argumentó.

En este sentido, Difonso identifica una "franca decadencia" en la gestión. "No se puede andar por las rutas provinciales. Y si uno lo hace trabajando, mucho menos.Los médicos se están yendo porque no tienen buenos sueldos. Antes estábamos mejor. La situación es de abandono", lamentó.

Su conclusión: "Cornejo cree que todo lo que él haga no va a tener consecuencias. Hay una cierta impunidad, una irresponsabilidad de todo lo que puede pasar. Tiene una agenda que no es la misma de la gente. Así es el legado que está dejando".