La diferencia que tendrá el discurso de Alfredo Cornejo con otros previos

Como todos los años, el gobernador dará su discurso anual el 1° de Mayo. Como todos los años, hay hermetismo sobre el contenido pero hay algunas pistas. A diferencia de todos los años, el mensaje de Alfredo Cornejo no estará plagado de extensas enumeraciones sobre lo realizado- algo habrá, claro- pero se centrará en lo que viene, de acuerdo confirmaron a MDZ en Casa de Gobierno.

Spoiler alert: como ya reveló este diario el lunes 28 de abril por la mañana, Cornejo no incluirá en su discurso ninguna pista sobre la fecha de las elecciones legislativas provinciales ( si serán el 26 de octubre como las nacionales o el año próximo) porque considera que no es un asunto que le interesa a la ciudadanía y aún tiene tiempo para oficializar la decisión que mantiene expectante a dirigentes de la mayor parte de la dirigencia política.

Pero además, lejos de las largas listas de lo realizado, el resumen de gestión, típico de las alocuciones de apertura de sesiones, ha decidido ir hacia adelante. Claro que, teniendo en cuenta el perfil del Gobernador, no habrá promesas incumplibles ni grandes anuncios pero sí algunas hojas de ruta de lo que espera para el año político que comienza que tendrá, eso seguro, las elecciones legislativas nacionales en el medio. No se sabe por ahora qué sucederá con las provinciales, es decir si serán el año próximo o éste.

Cuando vaya hacia atrás, es decir al 2024 que fue su primer año de gestión de su segundo mandato, nombrará algunos puntos que considera centrales. Por ejemplo, dará cuenta en qué obras se ha destinado parte de los 1.023 millones de dólares que tiene Mendoza como consecuencia del acuerdo con la Nación por los perjuicios que sufrió por la promoción industrial. El año pasado, Cornejo anunció que había firmado una adenda con el Gobierno Nacional, es decir una autorización para poder usar esa plata en distinta infraestructura y no como el destino original que era la obra hidroeléctrica Portezuelo del Viento, frustrada tras el laudo presidencial del exmandatario Alberto Fernández.

Cornejo junto a Hebe Casado en su primera asamblea legislativa

Con la mirada puesta en el futuro próximo, se centrará en la economía, o sea lo que está al alcance de la provincia y no depende de la Nación, aunque lo enmarcará en el rumbo que está tomando el país. Uno de los caballitos de batalla del Gobierno es la minería metalífera. El año pasado se aprobó el distrito Malargüe Occidental, por lo que ya han empezado las exploraciones. Este año, en tanto, buscará tener el aval del distrito Malargüe Oriental y también la evaluación de impacto ambiental de San Jorge en Uspallata.

Pero, no olvidará un tema clave: el vino. En los últimos meses, Cornejo ha liderado iniciativas para promocionar el vino mendocino a nivel internacional, incluyendo la participación en ferias internacionales y reuniones con embajadores de otros países. Entre los que se destacan su participación en Wine Paris y la introducción de los vinos mendocinos en el mercado indio, En el discurso hablará sobre los resultados de esas gestiones.