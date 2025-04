Se midieron: las perlitas que dejó el debate de los candidatos porteños

Los principales candidatos de los 17 espacios que disputarán las elecciones para la Legislatura porteña se enfrentaron en un extenso debate que, además de las propuestas, dejó una catarata de cruces y chicanas.

El que arrojó la primera piedra fue Luca Bonfante, segundo candidato de la lista del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad. “El año pasado fui parte de los tantos miles de jóvenes que defendieron la educación pública. Estoy todos los miércoles defendiendo también a los jubilados. Soy zurdo, probablemente lo que más odia este Gobierno”, se presentó y chicaneó: “Por último, me alegra mucho que haya venido el candidato Manuel Adorni, porque hoy es 29, hoy es su día, el día del ñoqui".

Minutos más tarde, el vocero presidencial respondió al comentario de Bonfante y calificó como “un mimo al alma” que un “zurdo” lo llame ñoqui. Además, el portavoz también cruzó a Federico Winokur, de la Izquierda en la Ciudad, a quien se negó a hacerle una pregunta durante su turno.

Afilado, le expresó: “Te quiero agradecer por dedicarme el quinto campamento anticapitalista en donde se cobró entrada y además aceptaban Mercado Pago. Me pareció alucinante. No te voy hacer ninguna pregunta porque creo que un comunista no tiene idoneidad suficiente para ocupar ningún cargo”, sentenció Adorni.

El candidato del kirchnerismo para el próximo 18 de mayo, Leandro Santoro, también cargó contra el alfil libertario. “Hay afiches, cuando recorrés la Ciudad de Buenos Aires, que dicen 'Adorni es Milei'. Yo te quiero decir, Adorni, que Santoro es Santoro. Yo no me escondo atrás de nadie", lanzó el postulante de Es Ahora Buenos Aires.

Quien le compite en los votos del peronismo por Justicia, Libre y Soberana, Juan Manuel Abal Medina, cargó contra la amarilla Silvia Lospennato: “Nos conocimos hace mucho tiempo, fui tu docente pero hoy defendés ideas horribles. Te siento defendiendo la gestión de Macri, que busca limpiar a los pobres de las calles y que defiende las peores leyes contra los jubilados. Tenés doble vara. Hablás de Ficha Limpia, pero no te escuché peleando contra la corrupción”, disparó.

Por su parte, Lospennato marcó una diferencia con el kirchnerismo en la Provincia de Buenos Aires: “Vos sabés que con el conurbano nos separa sólo una avenida pero la realidad es que del otro lado gobierna el kirchnerismo, y acá gestiona el PRO”, concluyó, apuntando al contraste entre ambas administraciones.

La candidata de Martín Lousteau, Lula Levy, sorprendió a Horacio Rodríguez Larreta, a quien le reprochó: “La salud mental es importante pero yo te voté y me decepcionaste. Me resulta raro verte como legislador, vos que siempre hablás que sos una persona de gestión”, sostuvo. Luego, preguntó punzante: “¿Tu candidatura es parte del enfrentamiento con los Macri?”.

Otra de las perlitas que dejó el debate estuvo a cargo de Ricardo Caruso Lombardi, candidato del MID, quien realizó varias comparaciones entre la política y el deporte. “Muchos tuvieron oportunidades y no las aprovecharon. Ahora es tiempo de cambio, hay que elegir. Hay 17 caras nuevas. No son todos lo mismo, acá se maneja todo por resultado. Sino preguntale a (Fernando) Gago, que por un partido se tuvo que ir. El fútbol es como la política: tenés que hacer. Si hablás mucho y no hacés nada, no sirve”, indicó, en referencia a la reciente salida de Gago como director técnico de Boca Juniors.