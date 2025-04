Silvia Lospennato cerró el debate porteño cruzando al kirchnerismo y rechazando la agenda libertaria

De cara a las elecciones legislativas del 18 de mayo en territorio porteño, los 17 candidatos a legisladores se ven las caras en el marco del debate que tiene lugar en el canal público de la Ciudad.

La estructura de "La Ciudad Debate 2025" se plantea con una apertura, una presentación, el debate temático y un cierre. En primera instancia, se dará paso a la presentación, donde cada postulante tendrá un minuto para darse a conocer y en donde no podrán referirse de manera directa a sus competidores.

Luego, los candidatos cuentan con un tiempo máximo de dos minutos para exponer sus iniciativas legislativas. En ese plazo no podrán ser interrumpidos por otros participantes. En una tercera instancia, cada candidato recibirá tres preguntas consecutivas de distintos competidores. A partir de ese momento, contará con hasta dos minutos para elaborar todas las respuestas, en bloque.

22:29 | Bloque de cierre de los candidatos

Alejandro Kim (Principios y Valores), manifestó "ustedes que están del otro lado, voten peronismo, por una propuesta orgullosamente peronista".

Por el lado de Lula Levy, candidata de Evolución, la dirigente universitaria del radicalismo señaló su compromiso a estar "4 años en la Legislatura. Tenemos que frenar con la crueldad del Gobierno nacional y la indiferencia de la gestión de la Ciudad".

En el turno de Federico Winokur, de La Izquierda en la Ciudad, el referente de la izquierda porteña se refirió a la usencia de la problemática del salario en el debate legislativo.

Por otra parte, llegó el turno de Horacio Rodríguez Larreta, que manifestó: "Yo no soy bueno para los discursos políticos, lo mío es la gestión", al tiempo que mencionó que "la Ciudad está sucia y tiene olor a pis, parece el conurbano".

Caruso Lombardi, expuso en su cierre: "Laburen en equipo viejo, basta de chicanas, no miren más el pasado. Miren de acá para adelante para que el porteño esté como corresponde. Para que Constitución esté como Puerto Madero, porque estamos en el mismo país".

La candidata de Confluencia, Eva Koutovitis, aseguró "nosotros, con Confluencia, logramos frenar la venta del predio de Costa Salguero en la Costanera. Defendimos el patrimonio y la ciclovías".

Manuel Adorni, el candidato de Javier Milei, inició su cierre de exposición, apuntó nuevamente contra el kirchnerismo: "Mejor le va al país, peor le va al kirchnerismo. ¿Van a permitir que el kirchnerismo gane? No hay que permitir que el kirchnerismo destruya la Ciudad como destruyó la Nación".

César Biondini, del Frente Patriota Federal, a su turno, afirmó ser "nacionalista", y habló de una "década infame nueva alimentada por mango loco y un troll center que reaccionó nervioso con la propuesta de regularlos", expuso el candidato en alusión al asesor presidencial Santiago Caputo y sus militantes en redes sociales.

Por otro lado, el cierre de Juan Manuel Abal Median de Seamos Libres, habló de "larretismo progre" y aseguró: "peleamos todos los días contra un modelo siniestro. En esta elección vamos a decidir quiénes nos vamos a oponer férreamente a este proyecto".

Ramiro Marra inauguró su cierre admitiendo que tomó "una agenda dura", y aprovechó a apuntar contra "los trapitos, que son mafias".

Por su parte, Paula Oliveto apuntó contra el "coaching" del resto de los candidatos y habló de "una voz que defendió a los jubilados y que los ha defendido de la usura del PAMI". Además, Oliveto criticó "el odio" del discurso libertario.

Mia Zurbriggen, de el espacio El Movimiento, habló de "no votar hipócritas y no votar pasado".

Por la lista Es Ahora Buenos Aires, Leandro Santoro se refirió a "cómo naturalizamos la violencia, cómo nos acostumbramos a que los dirigentes políticos basureen a las personas, son absolutamente insensibles". En su cierre, el excandidato a jefe de Gobierno porteño por Unión por la Patria criticó el discurso libertario y lo vinculó con "el odio y la crueldad".

Lucas Bonfante, a su turno, inició: "Los zurdos no vamos a correr", en alusión explícita a Manuel Adorni y Ramiro Marra. "No pienso que la Argentina se convierta en una estrellita más de la bandera yanki como quiere Javier Milei", cerró.

A su vez, Yamil Santoro, de Unión Porteña Libertaria manifestó: "Adorni dijo que es Milei. Lo que no aclaró es que es Karina Milei".

La última en cerrar fue Silvia Lospennato, que habló de una "lista de valores". Además, dijo que "esta Ciudad rechaza la cultura del descarte" y añadió que "los porteños somos pro libertad y república". Asimismo, destacó el orden y la seguridad como pilares de la campaña amarilla.

22:06 | Manuel Adorni presenta su propuesta legislativa: "Que un zurdo me llame ñoqui es un mimo al alma".

"La ciudad se estancó", aseguró el vocero Presidencial en el inicio de su exposición. Además, aprovechó para criticar la expansión del tamaño del Estado porteño bajo las gestiones de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

"Más tarde o más temprano, el kirchnerismo va a ganar las elecciones", disparó el candidato libertario, mientras que aseguró que la manera de frenar esta situación es "llevando el modelo de Javier Milei al resto del país".

"Te invito a que nos unamos", expresó Ramiro Marra en su momento de pregunta hacia el vocero de la administración libertaria. Luego, Leandro Santoro y Ricardo Caruso Lombardi cerraron el bloque de preguntas.

En su réplica, Adorni manifestó "batallar contra los zurdos y contra el kirchnerismo", en referencia a la invitación de Marra. Por otro lado, apuntó contra el candidato del kirchnerismo porteño y le recordó la gestión de la pandemia de Alberto Fernández.

Además, el vocero Presidencial afirmó: "Yo soy Milei" y en esta línea aseguró: "Vos sos solo Santoro porque tenes vergüenza de todos los equipos de los que participaste".

21:47 | Expone el exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta

"Gracias al Gobierno de la Ciudad que hacen campaña elogiando las obras que hice durante mi gestión", señaló al comienzo de su exposición el exdirigente del PRO.

21:29 | En su exposición, Leandro Santoro manifestó: "No vine a defender un proyecto político de la crueldad".

"Buenos Aires está mal", inició su exposición quien encabeza uno de los espacios del peronismo porteño. Asimismo, apuntó contra las "empresas tercerizadas que manejan la Ciudad". Asimismo, expresó la necesidad de crear una "comisión investigadora" de las empresas que proveen servicios en territorio porteño.

Quien preguntó primero fue el candidato de LLA, Manuel Adorni, quien manifestó: "¿No te da vergüenza ser kirchnerista?". Por otro lado Paula Oliveto y Alejandro Kim cerraron con el cupo de preguntas al dirigente radical.

21:23 | Expone el exdirigente de LLA Ramiro Marra con elogios a Javier Milei

"Muchos están nacionalizando el debate", inició el exfuncionario del espacio de Javier Milei. "Hay que terminar con actores que nos ponen en un constante peligro, por eso vamos a poner una contravención para que no puedan estar dormitando en la calle", expuso el candidato de la Unión del Centro Democrático.

Quienes interrogaron a Ramiro Marra fueron Yamil Santoro, Juan Manuel Abal Medina y Federico Winokur, quien tildó de fascista a Marra y expresó que su propuesta "es un asco".

"Ustedes romantizan la pobreza, quieren vivir de los pobres", replicó el excandidato a jefe de Gobierno porteño de Javier Milei. "Hay que acompañarlos, ustedes hacen políticas electorales para ser beneficiados", concluyó Marra.

20:15 | "Se bardean entre ustedes pero votan prácticamente lo mismo", inició la exposición de Lucas Bonfante

"Quiero que haya más zurdos en la Legislatura", concluyó su exposición el candidato del Frente de Izquierda. Además, quienes dirigieron sus preguntas a Bonfante fueron César Biondini, Lula Levy y Yamil Santoro.

21:11 | Expone el candidato de Unión Porteña Libertaria, Yamil Santoro

"Parecen que se están candidateando a jefe de Gobierno, disparó el diputado liberal. Para las preguntas fue el turno de Eva Koutsovitis, Mila Zurbrieggen, quien apuntó contra el diputado por su copia a la estética kirchnerista.

Por otro lado, "vos heredaste la banca del marido de pampita", apuntó por su lado el candidato del Frente Patriótico César Biondini.

La respuesta de Santoro no se hizo esperar: "Habla el hijo de un nazi", disparó el referente de Unión Porteña Libertaria, y lo tildó de "hacer negocios con la familia".

21:06 | Llegó el turno de la exposición de Mila Zurbriggen

Los candidatos que presentaron sus planteos fueron la diputada nacional Silvia Lospennato, César Biondini y Eva Koutsovitis.

20:41 | Expone Paula Oliveto

"Muchos títulos, pero pocos fondos", fue la crítica de la candidata de la Coalición Cívica al Presupuesto de la Ciudad. Además, apuntó contra las apuestas: "La ludopatía genera muchos problemas". Por último, reclamó el traslado de los detenidos en comisarías porteñas.

A la candidata le preguntaron la dirigente de Evolución, Lula Levy, el candidato liberal Yamil Santoro y Marcelo Peretta.

20:36 | Los candidatos tendrán lugar a los bloques de exposición temática con preguntas cruzadas

La candidata del PRO Silvia Lospennato es la primera en exponer su principal proyecto. La diputada nacional propone una línea hipotecaria para menores de 35 años. Además, quiere que haya telemedicina y prioridad a los porteños en los hospitales públicos.

Le preguntaron a la candidata del oficialismo en la Ciudad, los candidatos Marcelo Peretta, Manuel Adorni y Ramiro Marra.

20:00 | Presentación de los 17 candidatos a legisladores porteños

César Biondini (Frente Patriota Federal)

Dio inicio al debate de cara a la contienda electoral a celebrar el 18 de mayo, César Biondini, que en su presentación manifestó: "Vengo a hablar del futuro, de una ciudad con patria, libre del veneno liberal libertario".

Manuel Adorni (La Libertad Avanza)

Por su parte, el candidato libertario, Manuel Adorni, señaló que "hace un año que estamos gobernando y hemos hecho logros realmente increíbles. Terminamos con miles de curros de la política", a la vez que añadió: "El kirchnerismo quiere revertir esto que estamos haciendo. La única opción es el modelo de Milei".

Lula Levy (Evolución)

"Soy una desconocida pero al resto los conocemos demasiado. Escuchen a una nueva generación", expresó en su presentación la diputada radical.

Silvia Lospennato (Buenos Aires Primero)

En su intervención, la diputada nacional aprovechó para asociar su candidatura a la figura de Mauricio Macri: "Somos el PRO de Mauricio Macri que equipó los hospitales, la policía de la Ciudad y con el conurbano nos diferencia solo una avenida, pero en el conurbano gobierna el kirchnerismo".

Juan Manuel Abal Medina (Justa, Libre y Ciudadana)

"En un tiempo en que la derecha avanza con tanta fuerza necesitamos mostrar al peronismo y construir el momento que falta y que viene para terminar con la pesadilla que estamos viviendo", expresó el candidato de uno de los espacios que representa al peronismo porteño.

Horacio Rodríguez Larreta (Volvamos Buenos Aires)

En su presentación, el exjefe de Gobierno porteño aseguró: "Vos me conoces, trabajé 16 años en la ciudad, lo mío es la gestión, estuve mil veces en tu barrio. Todos vemos la sección que era y vemos lo que es hoy".

Mila Zurbrieggen (Frente Nueva Generación)

Por su lado, la exlibertaria, Mila Zurbrieggen, manifestó: "No votes pasado, vota futuro".

Eva Koutsovitis (Confluencia)

"Funde el derecho al observatorio en la ciudad y con las asamblas vengo defendiendo el derecho a la tierra en la ciudad", expresó en su momento de presentación la candidata de Confluencia.

Lucas Bonfante (FIT)

La presentación del dirigente de izquierda fue rimbombante: "Soy zurdo, soy socialista. Soy lo que más odia este Gobierno", manifestó. A la ve, el candidato a legislador porteño se refirió al candidato libertario, Manuel Adorni: "Hoy es 29, hoy es su día, el día del ñoqui".

Yamil Santoro (Unión Porteña Libertaria)

"No vengo a prometerte nada, sino proyectos de ley. Soy el único candidato con 100 proyectos de ley", y añadió: "Logré ser el diputado más productivo". Santoro concluyó su minuto de presentación asegurando: "Podes votar a aquellos que prometen o lo que viven de glorias pasadas".

Paula Oliveto (Coalición Cívica)

"Amo esta ciudad y se lo que se siente ser de clase media. Se lo que es lo importante de la vecindad, de estar con el otro. Quiero ser tu voz", manifestó Oliveto.

Alejando Kim (Principios y Valores)

"Soy hijo de coreanos. Fui comerciante textil. Veo que muchos son políticos profesionales pero no conocen el sacrificio de un comerciante cuando levanta una persiana", expresó el candidato del exsecretario de Comercio Guillermo Moreno.

Federico Winokur (La Izquierda en la Ciudad)

Por su parte, uno de los candidatos de la izquierda, manifestó: "Tenemos una lista que está integrada por trabajadores. Para ser alternativa, tenemos que ir a la izquierda. Queremos una izquierda que presente ideas y propuestas. Es hora d3l anticapitalismo en la ciudad".

Leandro Santoro (Es Ahora Buenos Aires)

"Vine a dar una pelea contra el abandono en contra de la crueldad a la que está sometiendo el gobierno de Javier Milei a nuestro país. Venimos porque hay un cambio de ciclo, hay más negocio que gestión", manifestó al momento de su presentación el candidato del kirchnerismo porteño.

Ramito Marra (UCEDE)

Por el lado del excandidate a jefe de Gobierno porteño de LLA, en su presentación dijo: "Ahora estoy enfocado en las cuestiones distritales. Soy el opositor a todos los kirchneristas y a toda la izquierda. Vida para todos los ciudadanos de la ciudad de Buenos aires y Cárcel para todos los delincuentes".

Causo Lombardi (MID)

"No me van a decir cómo se maneja la calle. Ahora es el tiempo de cambio, la gente tiene para elegir. No son todos lo mismo. El fútbol es como la política, tenes que tener resultados, si hablas mucho no sirve", sostuvo el exdirigente futbolístico.

Marcelo Peretta (Movimiento Plural)

"No tengas duda que yo sé lo que vos necesitas", expresó el candidato porteño.