"Que la vayan a buscar, la tienen adentro": el fuerte cruce de Milei en EXPO EFI a los "ñoños republicanos"

El presidente Javier Milei protagonizó este miércoles un fuerte cruce a quienes llamó los "ñoños republicanos" que cuestionaron su decisión de cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por decreto. "Yo soy bilardista y dentro de la cancha vale todo lo que permite el reglamento. Que la vayan a buscar, la tienen adentro", sentenció.

Los duros comentarios del mandatario ocurrieron en el Centro de Convenciones de Buenos Aires (CEC) durante su discurso en la 12° edición de la Expo EFI, el congreso sobre economía, finanzas e inversiones más importante del país, donde Milei proclamó la llegada de "la hora del crecimiento económico" y enfatizó que su Gobierno "concluyó la etapa de estabilización". "No quiere decir que las cosas estén perfectas, pero hemos concluido la estabilización", aclaró el libertario.

Allí, durante uno de sus pasajes, el presidente cuestionó las restricciones impuestas por la Ley Guzmán, que obligaba al Gobierno a pasar por el Congreso para llegar a cualquier acuerdo con el FMI, y disparó: "Todos los que hicieron acuerdos con el Fondo sin esa restricción se quejaron de la masterclass que le metimos a la política y les duele, porque todos esperaban que no lo pudiéramos pasar por el Congreso".

Inmediatamente, Milei afirmó que "empezaron a llorar como siempre los ñoños republicanos" y sentenció: "No me importan sus sentimientos, yo juego dentro de la ley. Soy bilardista y dentro de la cancha vale todo lo que permite el reglamento. ¿Estaba permitido? Sí, que la vayan a buscar, la tienen adentro".

Cómo sigue la jornada del presidente

Luego de su paso por el foro económico-financiero, el presidente se meterá de lleno en la campaña porteña con una recorrida a las 17 por las calles del barrio de Lugano junto a su candidato a legislador, el vocero Manuel Adorni, que este martes fue una de las figuras protagónicas en el debate de la Ciudad.

El flyer de la recorrida de Javier Milei junto a su vocero, Manuel Adorni, por el barrio de Lugano, al sur de la Ciudad de Buenos Aires.

Tal como se vio en el debate, La Libertad Avanza busca enfatizar la asociación entre el candidato y el líder del espacio, con una campaña que aparece en los carteles de la capital federal, pero también en la boca del propio presidente: "Adorni es Milei".

La aclaración, que puede resultar obvia, tiene que ver con que una parte del electorado aún no compatibiliza la figura del vocero con la del jefe de Estado, según cuentan en Casa Rosada. Esa dificultad se profundiza por la candidatura de Ramiro Marra, que se presenta por la Ucedé tras haber sido expulsado de La Libertad Avanza por un conflicto subterráneo con la titular del partido, Karina Milei.

"Adorni es Milei", la campaña que lanzó La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires.

Según explican en Balcarce 50, hay una franja de votantes de adultos mayores que no siguen de cerca el día a día de la rosca política y no está enterado de que Marra, excandidato a jefe de Gobierno de Milei en 2023, no representa a los libertarios. Una idea que es alimentada por el propio bróker, con un discurso alineado con el oficialismo que evita confrontar con el vocero y el presidente.

Frente a ese riesgo de una potencial sangría de votos, el Gobierno lanzó una campaña que incluyó un video promocional donde Milei remarca que el Adorni "es quien mejor conoce su modelo y es su voz en la Ciudad", para no dejar lugar a dudas de quién es su candidato.

Noticia en desarrollo...