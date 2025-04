El as sobre la mesa: Javier Milei juega fuerte en la campaña porteña y baja a la calle con Adorni

A falta de tres semanas para las elecciones porteñas, La Libertad Avanza decidió jugar su ancho de espadas: el presidente Javier Milei acompañará a su vocero y candidato, Manuel Adorni, en una recorrida por las calles de la Ciudad de Buenos Aires. Será este miércoles desde las 18 en el barrio de Lugano, según pudo confirmar MDZ.

La decisión del partido que conduce Karina Milei de llevar al territorio a su máxima figura se viene conversando en los pasillos de Balcarce hace varias semanas, de hecho estaba prevista para el miércoles pasado en Plaza Irlanda, en el barrio porteño de Caballito.

Esa misma semana, el presidente y su vocero también tenían previsto presentarse juntos en Carajo, el canal de streaming conducido por el influencer libertario Daniel Parisini, más conocido como el Gordo Dan. Sin embargo, todo debió ser reprogramado debido al duelo nacional decretado tras la muerte del papa Francisco, que congeló por completo la campaña porteña y las actividades políticas en general.

Manuel Adorni junto a Javier y Karina Milei, tras su presentación como candidato de La Libertad Avanza en la Ciudad.

Si bien puede parecer desproporcionado que un presidente se preocupe por una elección de legisladores porteños, La Libertad Avanza se juega una fuerte apuesta el próximo 18 de mayo. La disputa entre libertarios y el PRO alcanzó una magnitud nacional producto de los embates de Karina Milei contra la principal fortaleza del partido liderado por el expresidente Mauricio Macri.

Por eso, según pudo saber este medio, en Casa Rosada la prioridad no es vencer al candidato de Unión por la Patria, Leandro Santoro, a quien señalan como favorito por uno o dos puntos de ventaja, sino dejar atrás al oficialismo porteño que representa Silvia Lospennato.

Sin embargo, para lograr ese objetivo en Balcarce 50 advirtieron la necesidad de ir a buscar el voto de parte del electorado que "increíblemente no compatibiliza a Adorni con Milei". "No a todo el mundo le quedó claro que (Ramiro) Marra no es La Libertad Avanza", habían explicado a este medio la semana pasada desde el equipo del vocero.

Para La Libertad Avanza, hay una franja de votantes de adultos mayores que no siguen de cerca el día a día de la rosca política y no está enterado de que Marra, excandidato a jefe de Gobierno de Milei en 2023, ya no integra el espacio tras haber sido expulsado por un duelo silencioso con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Por su parte, el bróker alimenta esa confusión con un discurso alineado con el oficialismo que evita confrontar con el vocero.

Frente al riesgo de una potencial sangría de votos, el Gobierno lanzó la campaña "Adorni es Milei", que incluyó un video promocional donde el mandatario remarca que el vocero "es quien mejor conoce su modelo y es su voz en la Ciudad", para no dejar lugar a dudas de quién es su candidato.

"Adorni es Milei", la campaña que lanzó La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires.

Para ratificar ese mensaje, Adorni participará este martes desde las 20 en el debate electoral de la Ciudad de Buenos Aires, donde asistirán los 17 candidatos que compiten en los comicios. Cerca del vocero se mostraron confiados y aseguraron que "no necesitan preparar nada".

Pero por si llega a quedar alguna duda, Milei volverá a escoltar a su candidato durante su cierre de campaña, que se celebrará en Plaza Holanda, en el barrio de Palermo, donde La Libertad Avanza buscará evocar la estética de sus actos de Parque Lezama, donde concluyeron la campaña de 2021 que llevó al libertario al Congreso de la Nación, y donde lanzaron el partido a nivel nacional en 2024.

Allí, el presidente tomará la palabra desde un escenario y presentará a su candidato, quien pondrá el punto final a una campaña que será decisiva para demostrar la fuerza electoral del oficialismo en un distrito clave y además determinará cómo será la relación -y las negociaciones- entre el PRO y La Libertad Avanza de cara a los cierres de listas de octubre.