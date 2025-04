Los libertarios bombardean la llegada de nuevos aliados aunque sea "gratis"

En el primer cordón de “celadores” del armador libertario Sebastián Pareja se apuraron a pedirle a los periodistas que preguntaron que “escuchen la nota entera… No dijo lo que dicen que dijo”. La mano derecha de Karina Milei había expresado que ellos no habían salido a adquirir a nadie del PRO porque “a los del PRO no había que comprarlos porque ya estaban regalados”.

El presidente de La Libertad Avanza bonaerense le respondió a Mauricio Macri quien, la semana pasada declaró, acompañado por Guillermo Montenegro y Cristian Ritondo, que con él estaban los que no se habían vendido porque seguían defendiendo valores. En aquel momento, Diego Valenzuela fue el primero que reaccionó contra el ex presidente y jefe político en el PRO al decir que él se había lanzado a apoyar al presidente de la Nación, del cual es amigo personal, por una fuerte convicción en favor del cambio, sin especulaciones.

El intendente de Tres de Febrero, al igual que Ritondo y Santilli, fueron de los más sorprendidos por estas declaraciones de Pareja y rápidamente les fue enviado un corte completo del reportaje en cuestión. Al igual que los representantes de Pareja, entendieron que en el transcurso de la entrevista que le realizaran en Bahía Hoy, Pareja dejó en claro que hablaba de la época inmediatamente posterior al ballotage más que de la actualidad.

Uno de los principales involucrados, sin embargo, fue un poco más literal. “Lo hizo de bestia que es”. No obstante, en la charla radial el funcionario libertario detalló que fue inmediatamente después del ballotage, en noviembre, que vio cómo la mayoría de la dirigencia del PRO quería formar parte del gobierno nacional. De hecho, en los primeros meses, innumerables nombres circularon y asumieron efímeramente algún cargo, pero jamás se encaró un programa de alianzas como Macri hubiera deseado.

“Lo primero que dijimos era que no teníamos que ir a caranchear a los sectores amigos y que había que esperar que el proceso decante naturalmente”, resaltó Pareja antes de concluir que La Libertad Avanza no necesita comprar a nadie porque “ellos se querían pasar gratis”. Inmediatamente, aclaró que están más que dispuestos a aceptar la incorporación de Diego Santilli y del presidente del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, pero siempre cerró la puerta a una posible alianza electoral. Violeta total o nada.

Estas declaraciones se dan luego de que trascendiera que los dirigentes que aún no se pasaron al mundo libertario desde el PRO recién lo harían luego que terminen las elecciones porteñas. Quizás por eso, el propio Pareja haya dispuesto inmiscuirse personalmente en el armado de todas las listas provinciales, desde senadores, diputados, concejales y consejeros escolares. En la jornada de ayer, uno de sus principales armadores, el representante de la Primera Sección Electoral, Ramón Vera, actual diputado provincial, anunció su pedido de licencia como coordinador para trabajar directamente en el tema electoral.

En esa región Vera conducirá las negociaciones y determinará el rol que tendrá el único intendente que tienen en la Primera Sección, Valenzuela. También tomará nota de las pretensiones de Diego Santilli, propuesto inicialmente como candidato a senador provincial y velará por la suerte de los miembros originales de la Libertad Avanza, con muchas internas cruzadas en la mayoría de los territorios.

¿Cuál es el objetivo de concretar acuerdos individuales sin tener en cuenta al partido que los representan? Es lo que la mayoría de los participantes de las mesas locales y más importantes, que se juntan en Casa Rosada, ya se empiezan a preguntar.

Es que los partidos políticos son las herramientas naturales para que cualquiera pueda presentar candidatos. Entonces, dejando fuera al PRO de la alianza electoral bonaerense, éste puede no solo tener candidato propio sino trabajar con otras fuerzas afines, como radicales y otros, de manera separada al oficialismo nacional. La foto familiar, sin Macri ni el bullrichismo.

Los libertarios tienen otros planteos en la cabeza. Primero, muchos consideran que a Javier Milei lo único que lo desvela son la cantidad de diputados nacionales puede obtener en octubre. Nada de lo que pase antes parece distraerlo, salvo la suerte de su vocero Manuel Adorni en la Ciudad de Buenos Aires. Pero los dirigentes locales pretenden hacer una muy buena elección, pararse entre los 30 y 40 puntos promedio y posicionarse para ir por las intendencias en los distritos que hoy gobiernan otras fuerzas, la mayoría representadas por el peronismo.

En la Provincia, si quiere ayudar a sus candidatos, Milei deberá trajinar por las ocho secciones electorales para hacer campaña por ellos. Las diferencias de criterio entre los bullrichistas, que hasta ayer nomás armaban plenarios y mesas de trabajo con los libertarios, son notables y también empiezan a plantearse qué sentido tiene seguir apoyando a libro cerrado con el peligro siempre latente de un pacto con Macri luego de mayo que los margine aún más.

Efectivamente, hay una distancia extrema, o así lo perciben, entre sus deseos y la realidad. Culturalmente se sienten a millones de kilómetros de distancia de los modales libertarios para tener que aceptar, mansamente, decisiones provenientes de armadores con los cuales no pudieron sobrevivir más de un par de reuniones conjuntas.