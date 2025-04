El día despues del debate porteño: hacia donde va la campaña

Previsible y sin sorpresas en contenidos. Mensajes cortos, preparados y con diseño de clip. Un debate pensado más para el tuiteo impactante que para discusión de ideas, salvo alguna excepción. Esa es la consideración que hicieron casi todos los analistas después del debate de candidatos para la Legislatura porteña que ayer, de todas formas, mantuvo mas entretenidos que lo esperado a los votantes porteños. Y ese será el ritmo, que según se confirmó ayer, seguirá una campaña que se juega en redes. En MDZ repasamos la visión de debate, pero con vistas al futuro inmediato de la campaña en la mirada de nuestros periodistas.

Así, y aunque pueda haber críticas el debate si sirvió para marcar definitivamente el terreno para el tono y el temario que seguirá la campaña. Esa fue la foto que quedó para los porteños tras un debate que algunos intentaron plantear con perfil nacional cuando en realidad se trata de una elección.

En esos términos podemos marcar algunos trazos que se proyectan a la campaña. Por ejemplo, Manuel Adorni apuntó a una campaña nacionalizada ratificando que su agenda seguirá con la inclusión del protagonismo de Javier Milei y las reformas del gobierno en el mensaje de campaña. Así lo demostró ayer y todo indica que así seguirá durante la campaña. El fuerte de La Libertad Avanza será la asimilación de la campaña para octubre con la elección de legisladores porteños. Y la mejora de la realidad económica con la baja de la inflación, que deberá bajar a hechos concretos en la vida diaria de los habitantes de la ciudad.

Son dos agendas distintas que si podrá aprovechar Silvia Lospennato que ayer le disputó terreno al resto de los candidatos sobre la base de la gestión del PRO de los últimos cinco mandatos en la ciudad. Hasta Adorni le reconoció que también aprovecha el récord financiero de la ciudad de los últimos años para enfrentar a Adorni y al gobierno de Milei. El PRO, en ese sentido. muestra que puede recortar, con una baja de 13.800 empleados en el 2024, y que puede mantener equilibrio financiero como lo hizo la ciudad en los últimos años.

Es el ejercicio al que deberá someterse Adorni y La Libertad Avanza en los próximos días para mantener alimentada la campaña. Para el libertario la identidad no es un problema, pero si el conocimiento de la esencia especial del votante porteño, algo que Mauricio Macri entendió hace años y que el PRO logró capitalizar. Esa representación de las aspiraciones de un electorado que es sofisticado en sus apetencias políticas y que al mismo tiempo sostiene la necesidad de mantener obras e inversión cultural y que no reniega de la educación y la salud pública, sin importar el nivel de ingresos económicos, fue la base de acción del PRO y la herramienta que le sirvió para arrebatarle desde hace años la ciudad al radicalismo.

En el debate Adorni no presentó demasiadas propuestas, aunque no mostró la debilidad de Leandro Santoro, que no mencionó en ningún momento la identificación con el kirchnerismo al que pertenece.

En materia de debilidades también hay que sumar a Horacio Rodriguez Larreta, que en ningún momento mencionó uno de los temas nacionales que si está en la agenda de la campaña como la Coparticipación de la ciudad que el gobierno de Alberto Fernández le podó a CABA y que la administración de Jorge Macri recuperó, aunque sin acordar todavía con Milei el cobro de mas de US$ 8000 millones de deuda que se acumularon por esa vía. Larreta, al mismo tiempo, protagonizó un fallido que difícilmente pueda corregir en la campaña al pronunciar su voluntad de volver a dirigir la ciudad, cuando esta candidatura se trata de legisladores puros.

Veamos la opinión de algunos de nuestros periodistas:

Alejandro Cancelare

El oficialismo porteño vivió el debate con mucha expectativa y luego de las tres horas terminó mucho más tranquilo de cómo lo empezó. Las candidatas Oficial Silvia Lospennato mantuvo la centralidad deseada en contraste de cierto desprecio para la situación por la que tenía que atravesar observada en el candidato presidencial Manuel Adorni.

Quién quedó contento con su performance fue el legislador Ramiro Marra, que además tuvo su momento aparte con el asesor presidencial y fotógrafo de periodistas Santiago Caputo Esa relación no se cortó y es la que le permite a Marta estar a salvo de los cañones libertarios de las redes sociales

Increíblemente quién volvió a quedar en falta por su rigidez, innecesaria en un tema que dominaba como pocos, como lo es el conocimiento minucioso de la administración de la ciudad de Buenos Aires, fue Horacio Rodríguez Larreta, quien terminó con el Blooper de la noche a firmar que corría volver a ser jefe de gobierno Sin contemplar que el debate era por lo que antiguamente era una simple concejalía.

Fuera de las formas y apego institucional que remarca siempre el Pro la candidata Oficial debe hacer un esfuerzo extraordinario para disimular que por el momento no va a poder votar por su propia candidatura.

Gabriel Ziblat

Un multitudinario debate en el que no hubo perdedores. Así definiría el evento donde los 17 representantes de cada una de las listas que competirán el 18 de mayo para acceder a la Legislatura porteña se cruzaron según marca la ley.

El formato no daba para mucho más, es imposible armar un debate a fondo entre tantos candidatos. A veces cuesta lograrlos entre pocos, más difícil entre 17. Sin embargo, cada uno logro cumplir con sus expectativas y dejar clips para recortar y viralizar en sus redes. Es que ese es hoy el principal desafío en los debates.

Y como pasa siempre en los debates, lo importante es no perder. ¿Qué significa perder? Cometer errores que te hagan perder votos o mostrar una imagen no deseada de cara al votante. Las preguntas a los contendientes era el momento ideal para buscar hacerlos pisar el palito y la mayoría logró salir airoso. Después queda el turno de los recortes. Uno viralizan solo las preguntas, otros las respuestas. Y así todos contentos.

Por lo que se vio la noche del martes en el Canal de la Ciudad, no hubo perdedores. Cada uno logró hablarle a su electorado y dejar piezas prolijas para compartir en sus redes. Leandro Santoro, líder en la mayoría de las encuestas, tuvo un desempeño correcto. Lo que necesitaba. Manuel Adorni y Silvia Lospennato demostraron que su juego está en buscar ser quien polariza con el kirchnerismo, el primero identificándose con Javier Milei y la segunda con la historia del PRO en la Ciudad.

Fue un debate lleno de cruces picantes y presentaciones autocelebratorias. Será el electorado el que en menos de 3 semanas deberá elegir a sus favoritos. Difícilmente el debate haya cambiado votos.

Nicolás Palermo

Algo que dejó el debate es que cada candidato tenía en claro quién era el rival con el que quería polarizar, en el marco de unas elecciones que si bien son locales, rápidamente se nacionalizaron por el peso específico de los nombres en las listas y las confrontaciones a nivel estructural que mantienen los principales partidos, pero especialmente La Libertad Avanza y el PRO.

Lo puso en palabras la candidata del oficialismo porteño, Silvia Lospennato, que en su cierre apuntó contra la “lista kirchnerista” de Leandro Santoro, pero también marcó distancias con “la cultura del descarte”, defendió “el contenido y la forma” y valoró la educación y salud pública, en un mensaje que se podría sintetizar en un combate al kirchnerismo sin abrazar la motosierra de la escuela austríaca.