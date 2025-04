Elecciones en CABA: Silvia Lospennato polarizó con la provincia de Buenos Aires y prometió una baja de impuestos

La candidata a legisladora porteña del PRO Silvia Lospennato aseguró este miércoles que "la diferencia entre gestionar bien y mal" se puede ver "cruzando la General Paz", mientras que reiteró su propuesta de bajarle los impuestos a las empresas que "se animen a contratar personas mayores de 50 años".

"La gran diferencia entre gestionar bien y gestionar mal los porteños lo sabemos cruzando la General Paz", expresó en diálogo con Radio Rivadavia, a la vez que indicó que "hay una preocupación muy grande en torno a los adultos mayores".

Luego del debate de candidatos del martes, donde intervinieron las 17 principales figuras de los espacios políticos porteños, la legisladora nacional del PRO expresó: "Los adultos mayores tienen mucho para dar y es frecuente que te digan con 55, 60 o 68 años que están en una edad productiva y que les es imposible encontrar trabajo porque contratan a personas más jóvenes".

Asimismo, añadió: "Hay que bajar impuestos a los que se animen a contratar a personas mayores de 50 años, creemos que la Ciudad de Buenos Aires tiene que invertir dando esta posibilidad".

"Hay que seguir dando pasos en materia de salud pública porque (Fernán) Quirós y (Alberto) Crescenti son dos valores de la Ciudad porque construyeron un sistema modelo", aseveró.

Su desempeño en el debate de candidatos

La diputada nacional fue la primera en iniciar el bloque de presentación. Durante su ponencia, aseguró que uno de los logros del actual Gobierno porteño de Jorge Macri descansa en la disminución de la cantidad de piquetes que se llevan a cabo en la Ciudad. En este sentido, manifestó: "El orden público es prioridad para nuestra gestión. Así como terminamos con los piquetes, las ranchadas y los manteros, vamos a terminar con los trapitos. Así también vamos a endurecer las penas para quienes vandalicen el espacio público: el que rompe tiene que pagar".

Silvia Lospennato fue interpelada por Marcelo Peretta, de Movimiento Plural; Manuel Adorni, candidato de La Libertad Avanza; y por Ramiro Marra en representación de la Unión del Centro Democrático (Ucedé).

"Silvia, con los piquetes terminamos nosotros, con Patricia Bullrich y Sandra Pettovello; no ustedes. Siguiendo con eso, todo lo que nombraste tuviste 17 años para hacerlo y no lo hicieron. ¿Qué hicieron mal para que vuelva el kirchnerismo?", fue la intervención del candidato de Javier Milei en la Ciudad de Buenos Aires. No obstante, Silvia Lospennato, que siempre muestra un perfil sobrio y dialoguista, esta vez se plantó frente al vocero Presidencial: "Manuel, me cuesta mirarte en ese atril. Sos un buen vocero", y añadió: "Pero escucharte decir que ustedes fueron los primeros en ganarle al kirchnerismo. Nosotros fuimos esa isla contra el kirchnerismo. Nueve veces le ganamos al kirchnerismo, y vamos por la décima. Si hay una fuerza antikirchnerista es el PRO".

Además, la dirigente del espacio de Mauricio Macri fue quien le dio cierre al bloque final del debate porteño. En su exposición, Silvia Lospennato mostró un PRO sólido y competitivo de cara al 18 de mayo: "Escuchaste muchas propuestas, pero esta elección se trata también de los valores. La lista del kirchnerista Leandro Santoro representa exactamente todos los valores opuestos a los valores de los porteños. Porque el kirchnerismo desprecia la cultura del trabajo, del esfuerzo, del mérito", apuntó la diputada nacional contra el candidato del kirchnerismo en la Ciudad de Buenos Aires.

No obstante, Lospennato también cruzó de manera tajante al espacio libertario que busca disputarle el territorio porteño al PRO. En este sentido, subrayó: "Pero ojo porque esta Ciudad tampoco es de la cultura del descarte, que no se ocupa de las personas con discapacidad, o que subestima los problemas de las mujeres, o que insulta a los adultos mayores".

"Nosotros estamos para construir, no estamos para destruir nada en esta ciudad. Por eso hace tanto tiempo la lista del PRO es apoyada por los porteños. Porque somos los que mejor representamos esos valores. Los porteños somos pro respeto, porque nos interesa el contenido pero también nos interesa la forma. Somos pro libertad y república, ambas, no una o la otra. Somos pro cuidar a las personas, a todas las personas. Somos pro orden y seguridad. Somos pro educación y salud pública, pero de calidad. Y también somos pro obras públicas, pero de las que empiezan y terminan", expresó la primera candidata de Buenos Aires Primero.

Silvia Lospennato concluyó pidiendo al electorado porteño su acompañamiento de cara a la próxima contienda electoral: "Porque vos sabes que la lista del PRO es la que mejor representa tus valores te pido que este 18 nos acompañes con tu voto".