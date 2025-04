Jorge Macri respaldó a Lospenatto y dejó un mensaje para el votante de Larreta

De cara al debate porteño a realizarse este martes, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, habló de la candidata del PRO y dirigió un mensaje hacia los votantes de Horacio Rodríguez Larreta.

"Esta cosa de que yo soy el dueño y sin mi nada funciona, es como un montón", manifestó el alcalde porteño al ser consultado por el espacio amarillo que conduce en la Ciudad de Buenos Aires.

Al respecto, afirmó que "este gobierno no depende solo de mi, no dependió solo de Horacio, no dependió solo de Mauricio, es un equipo, es una forma de gestionar".

Asimismo, el exintendente de Vicente López sostuvo: "Es un sistema y ese equipo hoy está con Silvia. Y el PRO esta con Silvia", en relación a la diputada nacional y primera candidata a legisladora porteña, Silvia Lospennato, de cara a las elecciones del 18 de mayo.

Por otro lado, Jorge Macri se refirió a los potenciales votantes del exdirigente PRO y exjefe de Gobierno porteño, actual adversario del dispositivo amarillo, Horacio Rodríguez Larreta: "Y déjenme hablarle un segundo al votante de Horacio, que piensa que Horacio está en el PRO. Horacio no está más en el PRO. Se fue y se fue solo y no sé bien por qué se fue", y añadió: "Si vos tenes ese espíritu de querer, te duele tanto esta ciudad de la cual, por otro lado casi te olvidaste los últimos dos años".