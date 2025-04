Silvia Lospennato fulminó a Leandro Santoro: "El PRO arregló el desastre que entregaron ustedes"

Leandro Santoro, el elegido por el kirchnerismo para combatir en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires, se personificó en un "toro" al cierre de su campaña y aprovechó para criticar la gestión del PRO: lo acusó de prometer una línea de subte hace 16 años. La candidata del macrismo, Silvia Lospennato, salió al cruce de su contrincante y lo fulminó: "Tu espacio fue el que transfirió los subtes a la Ciudad sin un peso y en condiciones paupérrimas".

El competidor de Unión por la Patria eligió como eslogan para sus votantes la frase "yo no me olvido", en referencia a las promesas incumplidas del oficialismo porteño. La diputada nacional, quien lidera la lista amarilla, no dejó pasar este mensaje, apeló al carpetazo y disparó contra Santoro.

"Leandro, no te escuché decir una sola palabra cuando tu jefe político, Alberto Fernández, le robaba la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sabés todo lo que podríamos haber hecho con esos recursos? Es más: tu espacio fue el que transfirió los subtes a la Ciudad sin un peso y en condiciones paupérrimas", redactó desde su cuenta de X.

Silvia Lospennato fulminó a Leandro Santoro.

Luego, añadió: "Fue el PRO el que se ocupó de arreglar el desastre que entregaron ustedes. No pueden hablar ni de obra pública ni de seguridad, porque siempre estuvieron del lado de los delincuentes. Y los porteños eso lo saben. No te preocupes, que así como hicimos el Maldonado, la línea H, el metrobús y muchas cosas más, también vamos a cumplir con la línea F. Para nosotros, a diferencia de tu espacio, la palabra vale. Te veo mañana en el debate".

Todos los candidatos porteños se preparan para este martes por la noche, cuando se desarrollará el debate electoral transmitido por el Canal de la Ciudad. El primero de cada lista se someterá a un duelo con sus contrincantes, mientras los comicios porteños se asoman a la vuelta de la esquina.

La Ciudad de Buenos Aires elegirá a sus nuevos legisladores porteños el próximo 18 de mayo, pero antes, tal como dicta la ley, se celebrará este debate con los primeros candidatos de las 17 listas que se presentan en esta elección. Será el 29 de abril a las 20 horas.

Quiénes sos 17 candidatos del debate porteño