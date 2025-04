Comienza la interpelación a Francos: "El presidente no tiene vínculo con la moneda $LIBRA"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se encuentra solo ante los interrogatorios en la Cámara de Diputados de la Nación este martes. Su deber será responder y dar explicaciones por el escándalo del token $LIBRA, el cual tiene en vilo al Gobierno hace casi dos meses.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el de Economía, Luis Caputo, se ausentaron a pesar de estar entre los funcionarios elegidos para las interpelaciones de esta jornada. Se prevé, en medio de las demoras para iniciar la sesión, que la misma cierre en horas de la noche.

Cabe destacar que la Cámara de Diputados no activa una instancia como esta desde el año 1996, cuando se interpeló a Domingo Cavallo.

16:20 | Los tiempos de cada bloque

De acuerdo a lo aprobado durante la sesión, los 90 minutos se dividirán entre los bloques interpelantes de la siguiente forma:

38 minutos para Unión por la Patria

20 para Encuentro Federal

17 para Democracia para Siempre

9 de la Coalición Cívica

6 para el Frente de Izquierda

16:00 | Francos negó que Milei esté vinculado a $LIBRA

"El presidente no mantuvo ni mantiene un vínculo con el proyecto ‘Viva la Libertad’ o la moneda $LIBRA”, fueron las palabras del jefe de Gabinete, una vez que pudo tomar la palabra ante el recinto. Para esta instancia, previo a las preguntas, varios miembros de Unión por la Patria se levantaron de sus asientos, entre ellos Leandro Santoro y Cecilia Moreau.

Aseguró que el Gobierno no tuvo injerencia ni beneficio de esta criptoestafa: “No existió coordinación o intervención en el proyecto mencionado. Tampoco se impartieron directivas a funcionarios del Gobierno para difundir el proyecto”. Aseguró que se trata de un entendimiento entre privados que nada tiene que ver con el rol del Estado argentino.

15:51 | Francos pudo ingresar al recinto

Finalmente, una parte de la oposición logró consentir para que el jefe de Gabinete ingrese al recinto. "Nunca en mi vida hice esperar a alguien dos horas", reclamó el funcionario.

Sin embargo, algunos legisladores no se tomaron bien las palabras del funcionario; el diputado Sergio Casas lo calificó de "cara dura". Menem a los gritos pidió respeto y Francos amenazó: "Si me dejan hablar, me quedo, Sino, me voy". De este modo, el silencio dominó el recinto y comenzó a hablar sobre el criptoactivo $LIBRA en cuestión.

15:42 | Leiva le gritó "asesino" a Milman

El diputado peronista Aldo Leiva calificó de "asesino" a Gerardo Milman a los gritos, quien años atrás fue apuntado por el presunto intento de asesinato a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, jamás se comprobó ningún tipo de participación por parte del mismo.

Mientras intentan pasar a un cuarto intermedio, también proponen suspenderse la sesión por falta de acuerdos. La misma dio comienzo hace casi dos horas y aún no ha iniciado la interpelación a Francos.

15:29 | Fernando Iglesias cuestionó por qué no se interpeló al kirchnerismo

"¡Dejen de hacer papelones, se lo digo al peronismo y a los furgones de cola del peronismo!", exclamó el diputado macrista Fernando Iglesias. De este modo, cuestionó por qué durante los años de kirchnerismo nunca se interpeló a ningún funcionario; entonces mencionó "al pibe de la 125, Lousteau" y al "vacunatorio VIP de Ginés González García", entre otros.

15:18 | Pablo Juliano contra Cúneo Libarona y Caputo: "Chantas y encubridores"

Martín Menem pidió orden para que el jefe de Gabinete pueda ingresar de una vez al recinto, reiterando en que ya había un acuerdo para el plan de labor. El titular de Democracia para Siempre, Pablo Juliano, cruzó al presidente del Cuerpo y a los gritos manifestó: "Nadie le está faltando el respeto al jefe de Gabinete, le están faltando el respeto al Congreso y al pueblo de la Nación dos ministros de la Nación que se hicieron los chantas y los encubridores".

Juliano contra Cúneo Libarona y Caputo: "Chantas y encubridores".

"Y lo primero que queremos es dilucidar es qué hacemos con los chantas y encubridores que no quieren venir cuando el Congreso los llama. No se hagan más los distraídos. ¡Dígannos cuándo van a venir los chantas y encubridores! ¡La tomada de pelo es del gobierno al pueblo argentino!", agregó, cada vez levantando más el tono de voz.

Gritos, chicanas. Los más allegados a La Libertad Avanza denuncian trabas y aseguran que se trata de "un papelón" para no avanzar en la sesión. Menem, por ello, insiste en pasar a un cuarto intermedio.

15:04 | La oposición no permite que ingrese al recinto Francos

No hubo consenso para que Francos ingrese al recinto aún, en disconformidad por las ausencias de los ministros Cúneo Libarona y Caputo. Lo que buscan los diputados, mayormente de Unión por la Patria y del Partido de Izquierda, es que se establezca una próxima fecha para que ambos funcionarios den el presente en el Cuerpo.

La legisladora Giudici insistió en que no deben hacer tardar más la sesión, dado que hace casi una hora están reunidos dentro del recinto intentando avanzar en lo pactado. Recibió el estruendoso aplauso de sus allegados. Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, sin embargo explicó que el malestar se debe a la "falta de respeto" que representaron las cartas de ambos ministros.

Cristian Ritondo, presidente del bloque del PRO, reiteró en que un funcionario no da explicaciones desde el 95' y, sin embargo, el kirchnerismo logró tener esta interpelación. "Hace 1 hora y cuarto que el jefe de Gabinete debería haber ingresado, dejemos de perder el tiempo", se quejó.

14:56 | El motivo de la ausencia de Cúneo Libarona y Luis Caputo

Mariano Cúneo Libarona envió una carta para explicar su ausencia, que estuvo atada a tareas dentro del Ministerio de Justicia: "En virtud de compromisos urgentes asumidos previamente en el ámbito del Ministerio de Justicia, me veré impedido de aparecer en el recinto en el día martes 29 de abril del 2025".

En el caso de Luis "Toto" Caputo, los motivos fueron los mismos. "Por cuestiones de agenda impostergables, no podré asistir al recinto el día 29 de abril del 2025, conforme me lo ha requerido la honorable Cámara el pasado 8 de abril del corriente", manifiesta.

14:30 | Plantean un voto de censura

De Democracia para Siempre, el formoseño Fernando Carbajal fue de los primeros en hablar durante la propuesta de Labor. Así, planteó un voto de censura a Francos por la ausencia de Cúneo Libarona y Caputo, ni bien dio inicio la sesión.

"Aparentemente el señor Jefe de Gabinete no tiene la autoridad política suficiente para asegurar que los ministros del Poder Ejecutivo cumplan con sus obligaciones constitucionales y legales, me refiero a la obligación de comparecer que tienen los ministros y que está establecido en el artículo 13 de la Constitución nacional", manifestó el diputado.

En este sentido, agregó: "La petición concreta es que como primer punto del orden de labor se trate un voto de censura al señor Jefe de Gabinete en los términos del artículo 101 de la Constitución Nacional. Este Congreso no puede dejar pasar en silencio que dos ministros, sin siquiera intentar algún nivel de justificación, puedan querer inasistir frente a un pedido de interpelación para venir a explicar hechos que son de extrema gravedad".

La macrista Silvana Giudici tomó la palabra posteriormente, mientras Carbajal gritaba desde el fondo del recinto. "Lo que trato de explicar desde que comenzamos es que hubo una propuesta de la presidencia para ordenar la visita del jefe de Gabinete Guillermo Francos, en el marco del artículo 71, que no está reglamentado en la Constitución, con lo cual el jefe de Gabinete, cuando viene a este recinto con una interpelación, lo que hace es recibir las preguntas que tienen como objeto dilucidar las preguntas de los interpelantes", dijo.

"El reglamento al que nosotros nos debemos atener plantea una serie de procedimientos y tiempos; según el artículo 203 al 210, vemos que hay un espíritu en este reglamento, recogido de anteriores interpelaciones, cuando en esta Cámara había un esquema mayormente bipartidista", manifestó. Entonces, remarcó la importancia de ordenar la sesión a los fines de que todos los diputados puedan tener la palabra, tanto aquellos que pidieron la interpelación como los que no.

Distintos legisladores tomaron la palabra y hubo algunas rispideces. Cuando Giudici volvió a tomar la palabra, recordó que ya se había planteado la labor y, si no es de la conformidad de los presentes, deberían ir a un cuarto intermedio. No obstante, algunos miembros del Cuerpo volvieron a quejarse ya que habló dos veces y lo acusaron al presidente de la Cámara, Martín Menem, de ser partidario y favorecer a algunos.

14:21 | Hay quórum

Con la presencia de 120 diputados, todos menos del PRO, La Libertad Avanza y algunos radicales afianzados al Gobierno, la oposición más crítica logró el quórum y festejó. El resto de los legisladores luego comenzaron a ingresar.

Los radicales "con peluca" y aquellos del bloque de Rodrigo de Loredo no se hicieron presentes, a diferencia de la mayoría de sus pares de Democracia para Siempre. El único de la UCR que estuvo en el quórum fue Julio Cobos.

De este modo, lo siguiente será votar el plan de labor y, llegado este acuerdo, invitar al jefe de Gabinete a ingresar al recinto.

13:48 | Santilli sobre la interpelación a Francos: "Es un show"

El diputado del PRO, Diego Santilli, fue uno de los que se acercó al Salón de Pasos Perdidos minutos antes de que inicie la sesión. En diálogo con MDZ, manifestó cuáles son sus expectativas de esta jornada: "No mucho más de lo que dijo el jefe de Gabinete y el Gobierno respecto de lo que dijo de esta temática. Obviamente la oposición quiere hacer de esto un show, a mi me parece que ya hay investigaciones, en la Justicia argentina e internacional, y hay que esperar qué es lo que resuelve. El Congreso tiene que dedicarse a sancionar leyes".

Algunos de los miembros de su mismo bloque van a elaborar un serie de preguntas, pero se espera que la oposición más crítica al oficialismo libertario haga mayores cuestionamientos. "Nunca van a estar satisfechos, ellos no tuvieron nunca una interpelación con las cosas que nos pasó en Argentina, hubo 11 interpelaciones a Alfonsín, 11 a Menem, ninguna interpelación al kirchnerismo. Es increíble que lo estén haciendo ellos hoy acá", disparó.

13:27 | Francos estará solo

La cita con los legisladores estaba prevista para el martes pasado, pero debido a la muerte del papa Francisco y el duelo nacional establecido, se postergó para la jornada de hoy. A partir de las 14, Francos responderá ante un recinto hambriento.

“En principio, a la interpelación voy a asistir yo. Imagínense ustedes, en 30 años no se le hizo interpelación a ningún ministro, y acá pasa por un hecho que no tiene intervención del Poder Ejecutivo", había dicho en diálogo con Radio La Red. Diputados de La Libertad Avanza, como Juliana Santillán, comienzan a llegar por estas horas mientras el recinto es asegurado.

Diputados interpelará a Francos por el caso $LIBRA.

"Si tiene las explicaciones justas para esclarecer lo que ocurrió en febrero, debería tener tranquilidad", manifiestan a este medio desde los pasillos del Congreso.