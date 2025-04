La oposición busca acorralar al Gobierno con el caso $LIBRA y sentará a Guillermo Francos para que dé explicaciones

A su vuelta de Roma por el funeral del papa Francisco, la política Argentina da por terminada su tregua y reinicia su agenda habitual. En este caso, la Cámara de Diputados se prepara para una sesión maratónica donde interpelará a funcionarios del Gobierno para que den explicaciones sobre el caso $LIBRA.

La sesión está pautada para este martes a las 14 en la Cámara de Diputados. Aunque fueron citados cuatro funcionarios, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva, podría presentarse solo uno de ellos: el mismísimo Francos. El ministro coordinador deberá responder sobre el respaldo que Milei dio públicamente al activo digital $LIBRA en su perfil de X.

Sobre las ausencias, aunque el artículo 71 de la Constitución Nacional prevé la interpelación al indicar que "cada una de las Cámaras puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes", no hay establecida ninguna "consecuencia" sobre la falta. En caso de Roberto Silva, al no tener rango de ministro, existe la posibilidad de que no se apersone.

Interpelación a funcionarios en la Cámara de Diputados por el caso $LIBRA.

En este contexto, la Cámara Baja se prepara para una sesión que se estima que será extensa y que podría estirarse por más de diez horas. El esquema pensado para el desarrollo de la sesión es en cuatro etapas.

En primer lugar, los funcionarios interpelados dispondrán de hasta 90 minutos para realizar una exposición inicial. En segunda instancia, cobrarán protagonismo los bloques que promovieron la sesión y que son interpelantes. Las bancadas podrán interrogar a los funcionarios, en lo que será un esquema de ida y vuelta y que contará con un tiempo estimado para la intervención.

La tercera etapa abrirá el juego a todas las bancadas, incluidas aquellas que votaron en contra de la resolución, mientras que el tiempo de intervención se distribuirá proporcionalmente según la cantidad de diputados de cada bloque. Asimismo, cada espacio definirá su listado de oradores en función del tiempo asignado. Se estipulan cortes cada siete o diez preguntas para que los funcionarios respondan. Por último, habrá cierres de bloques para hacer consideraciones finales.