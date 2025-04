Martín Llaryora, con MDZ: “Estamos ampliando la comida para los chicos por la crisis económica”

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, visitó esta semana Buenos Aires, en medio de la disputa entre su provincia y el Estado Nacional por una deuda previsional. Ambas partes se presentaron este miércoles en el Palacio de Tribunales, convocadas por la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de llevar adelante una audiencia de conciliación.

“No dan para más estas situaciones institucionales”, lanzó el mandatario al ingresar al edificio. “Se trata de un punto cúlmine del destrato institucional de la Nación con Córdoba y otras jurisdicciones. Con ese decreto, se pretende legalizar el hecho de dejar en cero las partidas que por ley debe girar la Nación”, denunció.

En ese marco, el mandatario provincial habló con MDZ. Llaryora es uno de los principales aliados que ha tenido Javier Milei durante su año y medio de gestión. El cordobés lo apoyó en el fallido Pacto de Mayo y el bloque de diputados que le responde votó a favor prácticamente en todos los proyectos clave que impulsó el líder libertario.

Sin embargo, la fisura en la relación del gobernador con la Casa Rosada se empezó a divisar durante abril, cuando el bloque cordobés habilitó la sesión para conformar la comisión investigadora por el caso $LIBRA.

Sobre este presente del vínculo con el Ejecutivo, Llaryora respondió: “Lo primero que digo es nosotros seguimos acompañando como Córdoba al gobierno, nosotros queremos que al gobierno nacional le vaya bien, claramente, y a la República le va a ir bien cuando todos cumplamos las leyes”. “Lo que estamos viendo acá es claramente un incumplimiento manifiesto unilateralmente con los aportes que le tienen que mandar a los jubilados cordobeses. Claramente lo que Córdoba colabora con la Argentina, mire, retenciones, más de 3.500 millones de dólares, los impuestos que están cobrando, y ustedes saben, hoy no están mandando la plata ni para vivienda ni para reparación de caminos, pero los impuestos se cobran, como es el impuesto a los combustibles. Dejaron de mandar la plata en el esquema de los docentes, suspendieron programas de salud, entonces, y podríamos seguir hablando...”.

“Yo creo que nosotros tenemos que colaborar para que a la Argentina le vaya bien, porque si la Argentina no reorganiza su macroeconomía, la Argentina no tiene salida. Y por eso hemos acompañado las medidas de sentido común que se las hubiéramos acompañado a este presidente y a otro presidente que estuviera encaminado a resolver la macroeconomía. Ahora, acá hay que diferenciar las cosas, acá una cosa es acompañar en las medidas, otra cosa es el esfuerzo que el pueblo de Córdoba está haciendo de hace tiempo, con lo de las retenciones, que ya no va para más”, planteó.

Martín Llaryora firmando el Pacto de Mayo, junto a Milei

“Hoy hay regalías para algunos sectores productivos, les devuelven la plata a los sectores productivos, le dan estímulos, y al campo le están poniendo la pata sobre la cabeza. Entonces, las retenciones es un aporte que Córdoba hace, y aparte todos los otros aportes que Córdoba hace. Ustedes piensen en el impuesto al cheque. El impuesto al cheque es un impuesto que se le cobra a la actividad productiva, y Córdoba necesita de la actividad productiva y somos un motor productivo. En esos temas es un aporte que Córdoba hace extraordinario para que a la Argentina le vaya bien. Acá lo que hay es un incumplimiento fragante, violatorio de una manera total, como nunca pasó en la historia, de mandarte cero pesos para nuestros jubilados cordobeses, que hoy están cobrando por la solidaridad de los cordobeses” agregó.

El exintendente señaló que “cuando se agota el diálogo, queda la justicia”. “Yo creo en el respeto institucional. Creo que los países se construyen respetando las instituciones. Y lo que venimos a decir acá es no podemos seguir más en esta situación. Por eso agradezco a la corte y felicito a la Corte. Creo que la Corte está midiendo claramente los tiempos de lo que están pasando. No solo creo que, con nuestra gobernación, sino también con otras”, señaló.

“Unilateralmente, la nación no cumple, pero nosotros sí estamos cumpliendo con todas las obligaciones que tenemos hacia la nación. Es más, la Nación le debe a la provincia. Entonces, ¿cómo vamos a seguir sosteniendo esto? Porque nosotros, unilateralmente, no dejamos de cumplir ninguna de las obligaciones. Entonces, es necesario volver al régimen institucional que armó la Argentina”, enfatizó Llaryora.

Para el exdiputado, “los gobiernos provinciales y municipales hicieron un esfuerzo máximo para tratar de cerrar la macroeconomía”. “Claramente nosotros nos hemos tenido que hacer cargo. Van a Córdoba y el boleto educativo sigue estando. Hemos tenido que ampliar la cobertura de salud. Nosotros nos dejamos a nuestra gente sin medicamentos. Nos dejamos a nuestros jubilados sin pagarles. Nosotros les estamos pagando a los jubilados, nos estamos haciendo cargo de la infraestructura, nos estamos haciendo cargo de la educación”, completó.

En ese sentido, aseguró que el resto los gobernadores “también se han hecho cargo”. “Ningún gobernador va a dejar, y ni hablar los intendentes. No van a dejar a la gente hoy sin la cobertura de los remedios. Nosotros estamos ampliando la cobertura de salud. Estamos ampliando la comida para que los chicos estén en la escuela, porque la crisis económica también afecta”, afirmó.

“Yo creo que había que generar una colaboración para sacar adelante a la Argentina. Una cosa es eso y otra cosa es no respetar la ley. Y no volver a un orden institucional en el cual nosotros tengamos un equilibrio para mover el gobierno de una manera federal. Lo que estoy haciendo acá es defender el federalismo argentino y lo que estoy haciendo acá es defender los intereses de los cordobeses”, resumió Llaryora.