La Libertad Avanza duda si pactar o jugar fuerte en una provincia que elige gobernador

El tercer lugar de La Libertad Avanza en las elecciones de Santa Fe reabrió la discusión en la Casa Rosada entre quienes sostienen que el partido debe formar alianzas para competir en cada provincia y quienes pujan por mantener la pureza del sello violeta. En ese marco, un alto funcionario del Ejecutivo reveló a MDZ que "no está definido" que los libertarios se presenten en los dos distritos que eligen gobernador este año: uno de ellos es Corrientes.

Quienes defienden la idea de librar la batalla en soledad en cada provincia son quienes responden a la presidenta del partido a nivel nacional, Karina Milei, y sus principales armadores: Eduardo 'Lule' Menem y su primo Martín, el titular de la Cámara de Diputados, que también oficia como vicepresidente del partido.

Juntos, Karina y Martín Menem pisaron Corrientes en junio del año pasado con su principal referente local, el diputado nacional Lisandro Almirón, por la conformación oficial del partido en la provincia. Desde entonces, ese grupo no descarta la posibilidad de que Almirón encabece la boleta para competir por la gobernación que hoy pertenece al radical Gustavo Valdés.

Karina Milei, presidenta de La Libertad Avanza a nivel nacional, junto a Martín Menem, vicepresidente del partido.

Sin embargo, cerca del asesor presidencial Santiago Caputo, el otro vértice del Triángulo de Hierro del presidente Javier Milei, son más proclives a sellar acuerdos políticos que privilegien mejores resultados en las urnas, sobre todo de cara a octubre a la hora de elegir diputados y senadores nacionales. El único caso hasta el momento donde esto sucedió fue en Chaco, donde La Libertad Avanza formó una coalición con el oficialismo del radical Leandro Zdero para "frenar al kirchnerismo".

En ese sentido, desde el entorno del asesor todo terreno señalaron que "en Corrientes hay buena onda con Valdés" y remarcaron que "lo ideal sería que pase algo como en Chaco para evitar ruido". Sin embargo, de no ocurrir, también plantearon la posibilidad de "una resolución pacífica", que podría ser competir por los cargos legislativos, pero no por la gobernación.

Karina Milei junto al asesor presidencial Santiago Caputo.

El panorama político en Corrientes

En Corrientes ya dan por hecho que el gobernador Gustavo Valdés desdoblará las elecciones locales que renovarán la mitad de la legislatura provincial y definirán quién será su sucesor, ya que luego de dos mandatos el radical no puede reelegir. Si bien hasta el momento no hay fecha puesta, en el Palacio de Gobierno correntino estiman que se terminará definiendo el calendario y los principales competidores en la segunda quincena de mayo, cuando se cierren los frentes electorales.

Si bien deberá abandonar la gobernación, Valdés ya anticipó que su nombre estará en la boleta -en un lugar aún por definir- para traccionar en favor de su espacio. En sus manos está la lapicera y en la danza de nombres por su sucesión aparecen su hermano Juan Pablo Valdés, intendente de Ituzaingó, el jefe de bloque del radicalismo en el Senado, Eduardo 'Peteco' Vischi, y el intendente de la capital provincial, Eduardo Tassano. "Será el que mejor mida de los tres", anticiparon a MDZ desde el entorno del mandatario.

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, que no puede reelegir y deberá elegir a su candidato a sucederlo en 2025.

En ese marco, en Corrientes destacan la buena relación con la Casa Rosada y no cierran las puertas a un pacto con los libertarios. "Por tradición e historia, nosotros somos acuerdistas, desde que gobernamos es un frente electoral. Si los objetivos son los mismos, no creo que haya inconvenientes sobre un acuerdo", aseguraron a este medio.

En ese sentido, el propio Valdés visitó la casa de gobierno el pasado lunes 14 de abril, para reunirse con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Si bien el encuentro tuvo varios temas de conversación, cerca del mandatario reconocen que "se habló el tema electoral".

Karina Milei junto al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, durante una de sus visitas a la Casa Rosada en 2024.

"Estamos decididos a ampliar nuestro espacio político. Hoy trabajamos con sectores libertarios que antes no formaban parte de nuestro espacio, y estamos en conversaciones con La Libertad Avanza para construir algo más amplio”, manifestó el propio gobernador luego del encuentro, y agregó: "Queremos seguir en este ritmo, construyendo un espacio con potencial electoral. Si no se da, seguiremos cada uno desde su lugar, pero siempre trabajando por Corrientes y por el país”, aclaró.

Sin embargo, del eventual acuerdo dependen varios factores. Uno de ellos es la performance electoral en otros distritos. La Libertad Avanza ya confirmó que juega sola en la Ciudad de Buenos Aires, pero también en provincias como Salta y Jujuy. "Si salen terceros, quizás el ala acuerdista pide frenar para evitar comerse sopapos en todos lados", aseguran.

En ese sentido, también dan cuenta de la posibilidad de que los libertarios no presenten un candidato a gobernador, pero sí lo hagan en los cargos legislativos. "Si hacen eso es porque hicieron un acuerdo con Valdés, porque una lista sin candidato a gobernador le iría mal". Vale recordar que en las provinciales de Corrientes no habrá Boleta Única, por lo que el arrastre del gobernador no es menor.

El referente de La Libertad Avanza en Corrientes, Lisandro Almirón, junto a Lule y Martín Menem.

Por su parte, el referente libertario en la provincia, Lisandro Almirón, rechazó esa posibilidad este viernes en diálogo con Radio Sudamericana y aseguró que se tratan de "operetas de los medios". "Nosotros estamos en la construcción de que la gente tenga la opción de votar un candidato de La Libertad Avanza. La competencia es sumamente positiva y se lo ha menospreciado bastante al espacio local, me parece que tenemos claramente las convicciones para la construcción de un espacio”, enfatizó.

Por otro lado, otro carril a explorar es la posibilidad de un frente electoral con el senador nacional Carlos 'Camau' Espínola, la oveja negra del PJ correntino que fue expulsado del espacio tras su apoyo a la Ley Bases. El medallista olímpico ingresó a la cámara alta con la lista del Frente de Todos, pero abandonó el bloque a fines de 2022 y hoy conforma Unidad Federal.

Camau estuvo este jueves en la Casa Rosada, donde suele reunirse tanto con Santiago Caputo como con Lule Menem, y cerca de su espacio aseguraron que él siempre se fue de Balcarce 50 con la idea de que La Libertad Avanza quiere "jugar fuerte" en Corrientes, donde el senador no queda descartado como opción para encabezar una boleta que contenga a los libertarios, a los suyos y a oficialistas descontentos con Valdés.

El senador nacional Camau Espínola, otra de las figuras que suenan para competir por la gobernación de Corrientes.

En paralelo, el peronismo logró normalizarse tras haber estado intervenido desde 2019 y anunció como su candidato a gobernador al intendente de Paso de los Libres, Martín Ascúa, que según cuentan fuentes al tanto de la política provincial estaría manteniendo conversaciones con el exgobernador radical Ricardo Colombi, antecesor de Valdés que se enemistó con su delfín tras dejar el cargo y ya anunció que irá por su regreso este año.

Así, el panorama en Corrientes se vuelve tumultoso y le planta una duda a La Libertad Avanza: jugar fuerte con sus colores e ir por todo, conformar un frente o jugar a medias y dejar vacante el lugar principal de la boleta. Mientras tanto, los desafíos electorales inmediatos se darán el 11 de mayo en Salta, Chaco, Jujuy y San Luis -donde los libertarios no jugarán con su sello por una agresiva interna local- y la batalla principal será el 18 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires, donde Karina Milei intentará darle un golpe al seno del poder de los Macri. Serán semanas agitadas.