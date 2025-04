Mauricio Macri vuelve a poner sus condiciones al negocio político de un sector del PRO

Diego Valenzuela se calzó el guante lanzado por Fernando D’Andreis, el portero de la intimidad política de Mauricio Macri, quien a través de un comentario en X, en el que aparece su jefe acompañado por Guillermo Montenegro, calificó de vendidos a los dirigentes del PRO que se fueron corriendo a ser libertarios.

El intendente se metió en la discusión aunque el mensaje parecía haber sido dirigido a otros que hace tiempo vienen coqueteando y lanzando la idea de vestirse de violeta, como el caso de Diego Santilli, o los que también se fotografiaron con Karina Milei y Sebastián Pareja como el propio Montenegro. Cristian Ritondo, el otro que pretende tener un álbum lleno, siempre es el único autorizado a sentarse a negociar en nombre del ex presidente porque lo hace en representación del partido.

“Los dirigentes que ya tenían precio ya fueron comprados. Los que quedamos no tenemos precio. Tenemos Valores”, dijo D'Andreis mientras posteaba la foto de su jefe en la costa atlántica. Valenzuela sintió que ese mensaje era para él y para Patricia Bullrich y dijo: “Si algo no tengo es precio. Nuestros valores son claros: apoyar el cambio que votaron los argentinos y no caer en especulaciones partidarias”, respondió.

La bronca del intendente de Tres de Febrero viene desde hace tiempo, mucho antes, incluso, de la asunción del actual Gobierno. La crisis se profundizó cuando por la acefalía partidaria, producto del pase de Jorge Macri al gobierno de la Ciudad Autónoma, su esposa Daniela Reich, también senadora provincial del PRO, pasó de vice a presidenta interina. Fue en ese momento que Ritondo y Mauricio Macri, al ver que cada vez se teñían más de violeta, los echaron del partido junto con los allegados de Patricia Bullrich.

Escuetos, los entornos del intendente de General Pueyrredón y del ex presidente dejaron trascender que fue un “buen reencuentro” en el que se pusieron “al día con muchos temas”. Para Macri, además, fue un mimo luego de estar fuera de todas las negociaciones que mantienen en la clandestinidad y con solo algunas fotos Ritondo, Montenegro y Santilli con los Milei y los Menem, Eduardo y Lule.

Pícaro, Valenzuela utilizó su mensaje en X no solo para dejar en claro que él y Bullrich son libertarios por decisión política, sino que también expuso las contradicciones que subsisten en el mundo PRO con los que quieren ser aceptados por la hermana presidencial, pero a la vez pretenden que "el pase" no sea visto como algo individual o de conveniencia, como acusaron al jefe comunal en el pasado reciente.

En la reunión de Macri, Montenegro y Ritondo participaron los concejales, legisladores y representantes del PRO de la Quinta Sección Electoral. Ahí, en una conferencia de prensa brindada para la ocasión, el ex presidente insistió que tanto él como su partido está comprometido en generar la unidad política con La Libertad Avanza pero, como siempre sostiene, para bailar en pareja y no con Pareja, "hacen falta dos”. Sebastián Pareja es el presidente y único referente autorizado para operar en la Provincia por orden y cuenta de "El Jefe".

Esto también se discutió ayer en el encuentro partidario en la sede de la calle Balcarce, en la Ciudad Autónoma, donde también se habilitó a los referentes a iniciar negociaciones, que nunca se interrumpieron, con los radicales, ante la posible decisión de Karina Milei de mantener su estrategia de incorporar dirigentes de a uno, sin otra condición que “seguir participando”. Esta foto familiar costará mucho que se repita. Casi imposible

La foto costera y la posterior discusión en X marcan la tensión que aparece cuando se discute la política de manera descarada, y desaparecen las ideas nobles y bellas sobre proyectos y deseos sobre un país o provincia mejor. Los cargos son los cargos, los lugares son los lugares; y una cosa es acordar sólo con uno o dos dirigentes, y otra con una estructura partidaria que, solamente corriéndose de un acuerdo, está habilitado para armar otro absolutamente nuevo.

La foto de Macri fue con un Montenegro sonriente. En la última oportunidad que hubo una instantánea similar, el intendente y Santilli tenían cara de pocos amigos, como si estuvieran tragando un producto que no le gustaba. Esta nueva actitud del principal jefe comunal que puede presentar el PRO sorprendió a muchos, fundamentalmente a sus amigos libertarios, con los que venía preparando, según múltiples versiones jamás desmentidas, su llegada como Ministro de Justicia en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona.

Esta hipótesis no desapareció. Nada más que si se produce será después de una negociación política que hasta el momento jamás realizó Javier Milei. Otro detalle al pie. Montenegro dejó trascender su deseo de gobernar la Provincia de Buenos Aires, algo para lo cual ya se anotaron el propio Valenzuela, dueño de una campaña muy atractiva en favor de diversas rebajas impositivas, y el que más le simpatiza a la hermana presidencial, Diego Santilli.