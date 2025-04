Carrió se metió en la campaña porteña y cuestionó a los candidatos del PRO y La Libertad Avanza

La carrera electoral sigue su curso mientras se realizan distintos homenajes tras el fallecimiento del papa Francisco. En este marco, la referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, analizó el escenario político de cara a las elecciones de octubre en una entrevista televisiva.

"Está en peligro la república. Voy a ser candidata en octubre por la provincia de Buenos Aires", declaró la exdiputada nacional ante el periodista Luis Novaresio en un reportaje para el canal de noticias A24.

Además, Carrió se refirió sobre la posibilidad de que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, también compita. En este sentido, afirmó: "Creo que CFK también lo será". Asimismo, comparó a la exmandataria con Javier Milei, y aseguró que "son exactos", a la vez que ponderó al referente libertario como "un gran actor" que lleva adelante una "política de desprecio al otro ". En esta línea, Carrió mostró preocupación ya que considera que "hay riesgo de autocracia" bajo el Gobierno libertario y aseguró que le pediría al presidente "que sea más humano".

Por otro lado, la fundadora de la Coalición Cívica se refirió al presente de la campaña porteña y disparó contra los candidatos del PRO y de La Libertad Avanza. Respecto a la figura que encabeza la lista a legisladores del PRO, la diputada nacional Silvia Lospennato, manifestó que "no es de Capital" y que, además, "no conoce la Capital". Por otro lado, aseguró que el candidato de LLA, Manuel Adorni, tampoco conoce el territorio porteño, y agregó: "No sé ni lo que dice Adorni. Además que tiene el pelo raro".



Otro tema que se impuso fue el fallecimiento del papa Francisco. A propósito, subrayó que "fue un gran líder espiritual" y que "hay que tener alegría porque lo tuvimos".