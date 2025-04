Arde el PJ mendocino: una reunión secreta de La Cámpora y un paso legal ineludible

Desde afuera, parecía más pequeña la grieta que está abierta en el PJ mendocino. La Cámpora, que responde a Cristina Fernández de Kirchner, y que fue perdiendo aliados en el peronismo local en los últimos meses, está en plena guerra contra la conducción partidaria exigiendo lugares en las listas para las elecciones legislativas y de lo contrario, como dejó en claro en la entrevista que la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti dio a MDZ este domingo 20, competirá con partido propio y ella encabezará el listado como candidata a diputada nacional.

El presidente del partido Emir Félix, quien representa a la mayoría de los intendentes en la interna apuesta a sumar a espacios como a la mesa de Axel Kicillof que incluye a muchos dirigentes y además, se ve en la obligación legal de llamar a internas partidarias porque no habrá PASO (Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias). En el medio de la pelea, se filtró una reunión entre Sagasti y el dirigente del PRO Omar De Marchi donde habrían pactado el no regreso de los peronistas que se fueron del partido a La Unión Mendocina.

Se destapó una olla que no deja de hervir, hervir y quema fuerte. Por ahora, nadie la apaga. El partido parecía estar en stand by, esperando la decisión del gobernador Alfredo Cornejo, por el desdoblamiento o no de los comicios provinciales de los nacionales. Sin embargo, La Cámpora en las últimas semanas dejó trascender que ante el no diálogo con el sector de los intendentes- algunos exaliados como la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis- están dispuestos a hacer rancho aparte. Pero aparte, muy aparte, es decir ir con una fuerza propia- que sería el Partido de la Victoria- y claro está, arruinar los planes del resto del peronismo porque el votante tendrá que elegir entre dos opciones justicialistas, es decir que se dividirá el voto y si se divide, sacarán menos sufragios cada uno, es decir, la sumatoria de ambos.

Entre los dichos de Sagasti en la entrevista a MDZ, además, hubo reclamos al partido- o a Félix como presidente- para que los intendentes que conducen las comunas que son 7- no desdoblen como lo vienen haciendo y dejen de ser, según sus propias palabras, "un partido municipal" y en cambio, "empujen todos juntos el mismo carro para representar una alternativa conjunta para la provincia". En ese sentido, aprovechó para sacar aún más los trapitos al sol. Dijo sin rodeos que hubo jefes comunales que en el 2023 jugaron para La Unión Mendocina, es decir con Omar De Marchi y no llevaron votos para la fórmula peronista, lo que causó que el PJ saliera en tercer lugar con el 15% de los votos- ni siquiera alcanzó su piso histórico de 20 puntos-.

El presidente del partido, Emir Félix

Los intendentes intentan salir del clivaje que plantea La Cámpora. Es decir creen que no son los jefes comunales versus ellos, los camporistas. Por eso este lunes 21 se pudo ver a Félix pasando a saludar a una actividad que había realizado la mesa por la candidatura presidencial de Axel Kicillof- hoy enfrentado con Cristina por haber desoblado las elecciones en la Provincia de Buenos Aires- En ese acto, estaban exaliados de La Cámpora, como el secretario general de la CTA y del SUTE, Gustavo Correa, quien hoy es parte central del grupo de Axel. De hecho, Sagasti apoyó hace tres años a la lista del SUTE cuando recuperó el sindicato. Pero el vínculo se quebró hace unos meses. Pero también está Guillermo Carmona en ese espacio, un histórico rival de La Cámpora. A lo que apunta Félix es a mostrar que el "kirchernismo" o en este caso el sector más progre del partido, no son sólo La Cámpora, sino que hay otros dirigentes que también tienen que estar incluidos cuando se piensa en las listas para las elecciones legislativas. Aunque también apoyan a Kicillof y no integran esta mesa, el diputado nacional Martín Aveiro y el senador provincial Gerardo Vaquer, quienes tienen buena relación con Sagasti.

En medio de tantas armas y dedos levantados de unos contra otros, se filtró que el 8 de abril de este año, en el Congreso de la Nación, específicamente en la oficina del diputado nacional Alvaro Martínez existió una reunión entre De Marchi y Sagasti. En ese cónclave, la senadora camporista le habría pedido a De Marchi que frene cualquier vuelta de peronistas a la estructura del PJ y que los retenga en La Unión Mendocina. Un ejemplo es el exintendente Roberto Righi quien no juega con De Marchi pero sí con parte de LUM y es exaliado de los Félix (Emir y el intendente sanrafaelino Omar). De este encuentro, fue testigo una dirigente peronista.

Ahora bien, hay un paso legal que no se puede pasar por alto. Félix como presidente del partido está obligado a llamar a elecciones internas para las listas nacionales. Lo obliga la plataforma del partido. Si no hay primarias abiertas, simultáneas y obligatorias- hay que recordar que están suspendidas- la conducción debe llamar a internas para que se compita y voten los afiliados e independientes. Claro que después se verá si se llega a un acuerdo o si van distintas listas. Eso sí, desde el grupo de los intendentes dejaron trascender que La Cámpora no se podrá ir así no más del partido porque integra la conducción como vicepresidenta segunda la concejal por Luján Paloma Scalco.