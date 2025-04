Tensiones, encuentros y gestos: la relación del papa Francisco con los últimos presidentes argentinos

Jorge Bergoglio se desempeñó como Sumo Pontífice de la Iglesia Católica desde el 13 de marzo del 2013 hasta el 21 de abril del 2025, logrando celebrar su última Pascua. Fue el primer Papa argentino, americano y jesuita; el único proveniente del hemisferio sur. Pero, a pesar de su labor religioso, nunca dejó de lado lo político y vio pasar diferentes presidencias en su país natal desde que asumió.

Dentro de los 12 años que ejerció, se encontró varias veces con los mandatarios argentinos en el cargo. De ellos, tuvo siete reuniones con Cristina Fernández de Kirchner, dos con Mauricio Macri, dos con Alberto Fernández y una sola vez con Javier Milei. Sin embargo, en ninguno de esos encuentros regresó a Argentina.

Con 88 años, el Sumo Pontífice murió en la madrugada de este lunes 21 de abril. El domingo había aparecido en la misa de Pascua solo para dar un mensaje, ya que hacía poco menos de un mes que había sido dado de alta de una larga internación por una neumonía bilateral.

Los siete encuentros del Papa con Cristina Kirchner

A pesar de ser un ferviente peronista, se creía que el Papa tenía una relación tensa con los Kirchner. Estos rumores se debían a que el expresidente Néstor Kirchner había decidido en 2006 llevar el Tedeum a las provincias, dándole la espalda a la tradición de realizarlo en la Catedral metropolitana.

No obstante, esto no sería del todo cierto; por lo menos no con la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, con quien mantuvo siete encuentros. No sólo se han reunido en el Vaticano, sino también en Cuba, Paraguay y Brasil.

La primera vez que se conocieron fue el 19 de marzo del 2013, poco antes de que Jorge Bergoglio fuera elegido como máximo pontífice. Justo antes de la ceremonia de asunción, compartieron unos 30 minutos reunidos en la residencia Santa Marta, oportunidad en la cual Fernández le regaló un equipo de mate y un poncho confeccionado en Catamarca.

Luego se reencontraron el 28 de julio de 2013 en Río de Janeiro, Brasil, oportunidad en la que el Papa le obsequia a Cristina un par de zapatos y medias blancas para su nieto, el hijo de Máximo Kirchner. El 17 de marzo de 2014 volvieron a verse en un almuerzo en la Santa Sede, en el marco del primer aniversario de papado de Francisco.

El primer encuentro entre Cristina Kirchner y el papa Francisco, el el 19 de marzo del 2013.

Llegado el 19 de septiembre del mismo año, se reunieron en otro almuerzo en la residencia Santa Marta. Luego, el 7 de junio de 2015 se encontraron en el salón de audiencias de la sala Paulo VI del Vaticano.

Mantuvieron dos reuniones más: en julio y septiembre de 2015, cuando la -ahora- presidenta del PJ viajó a Paraguay y Cuba respectivamente para verse con el Santo Pontífice. En el territorio paraguayo asistió a una misa multitudinaria celebrada por él para saludarlo, y lo mismo hizo en Cuba a los dos meses.

La relación de Mauricio Macri con el Papa

El primer encuentro entre Mauricio Macri y el papa Francisco se llevó adelante el 27 de febrero de 2016 dentro del Vaticano. Duró 22 minutos y dejó varias fotos y videos de ambos, lo que alimentó las especulaciones sobre que la relación que mantenían era positiva.

Sin embargo, los ánimos cambiaron durante su segundo encuentro el 15 de octubre de 2016, también el en Vaticano. Macri manifestó que fue una buena reunión: “Siempre es positivo reunirse con él y confirmar que es un líder moral para mí”. En esa oportunidad, el entonces mandatario argentino le contó sobre su gestión en la Casa Rosada y le pidió consejos al respecto: “Quería saber sus opiniones sobre lo que hicimos estos meses”.

Mauricio Macri se despidió del papa Francisco con una anécdota que envuelve a su hija Antonia.

Fue en enero de 2018 cuando el Papa visitó Chile y Perú, pero decidió no pasar por la Argentina, lo que alimentó nuevamente los rumores de una mala relación. Cuando sobrevolaba el territorio albiceleste envió un telegrama protocolar con un cálido saludo para sus compatriotas.

Macri publicó un mensaje en sus redes sociales este lunes, luego del fallecimiento del papa Francisco: "Al último encuentro con el papa Francisco me acompañaron Juliana, Agustina, Valentina y Antonia, que en ese momento tenía 5 años. Cuando Antonia vio a Francisco, empezó a hacerle preguntas sin parar. Francisco las contestó todas: '¿Cuántos años tenés? ¿Qué comés a la noche? ¿Vos tenés mamá y papá como yo?'. Y la más graciosa de todas: '¿Dormís con esa ropa?'. Francisco estaba divertido y fue muy cariñoso mientras respondía".

Alberto Fernández y el papa Francisco

Con Alberto Fernández se reunió dos veces. El 31 de enero, el presidente fue recibido por el Sumo Pontífice en el Vaticano. “Santo padre, ¡qué gusto verlo!", fueron las palabras del entonces jefe de Estado argentino al verlo. Francisco le dio la bienvenida y estuvieron juntos durante unos 40 minutos.

Alberto Fernández tuvo dos encuentros con el papa Francisco.

El 13 de mayo de 2021 fue el segundo encuentro, también en el Vaticano, el cual duró 25 minutos. Ninguno utilizó barbijo ni respetó el distanciamiento de dos metros que los protocolos globales exigía en medio de la aún pandemia del Covid-19. En ese entonces, Fernández expresó: ”Hablamos de todos los problemas que aquejan al mundo y la Argentina. Como siempre él con su gran predisposición para ayudarnos. Le comenté lo que estábamos haciendo, cómo avanzamos en las negociaciones y él, como siempre hace, me expresó su idea de apoyarnos en todo lo que pueda”.

Javier Milei y su único encuentro con el Papa

Javier Milei fue el último presidente argentino en reunirse con el papa Francisco. Este encuentro, el único que sostuvieron, tuvo lugar el 12 de febrero del 2024, cuando el Sumo Pontífice recibió al libertario en el Vaticano bajo una reunión que duró una hora, más tiempo de lo que acostumbra.

Habían expresado que el encuentro fue “bueno y amable”. Como solía suceder, el presidente le comentó sobre los planes del Gobierno que tenía en mente para afrontar la crisis económica y política, y Jorge Bergoglio lo escuchó con atención.

La muerte de Francisco a sus 88 años de edad sacudió al mundo, y también a la Casa Rosada. Por eso, Milei suspendió su agenda prevista para todo este lunes, que incluía una recorrida electoral y el paso por un canal de streaming oficialista, y se prepara para viajar a Italia a participar del funeral del fallecido pontífice.

El papa Francisco y Javier Milei.

"Con profundo dolor me entero esta triste mañana que el papa Francisco, Jorge Bergoglio, falleció hoy y ya se encuentra descansando en paz. A pesar de diferencias que hoy resultan menores, haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí", publicó el mandatario libertario en sus redes.

"Como Presidente, como argentino y, fundamentalmente, como un hombre de Fe, despido al Santo Padre y acompaño a todos los que hoy nos encontramos con esta triste noticia. QEPD", agregó en su mensaje.

Milei fue el último presidente argentino en reunirse con el papa Francisco.

El mismo fue acompañado por una carta de la Oficina del Presidente, que reconoció la "entrega y el amor" con la que Jorge Bergoglio condujo a la Iglesia Católica durante su papado y destacó su "incansable lucha para proteger la vida desde la concepción, promover el diálogo interreligioso y acercar la vida espiritual y virtuosa a los más jóvenes, además, de su voluntad de llevar austeridad a la Santa Sede con sus gestos pastorales".

Sin embargo, varios usuarios de X recordaron el mensaje que emitió Milei en 2018 cuando era diputado, en el cual lo calificó al Papa como el "representante del maligno en la Tierra", una postura que fue modificando a medida que pasaron los años.