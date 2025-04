Vialidad: tras el salvataje de Sandes, sobre quiénes pesan las millonarias sanciones

Esta semana se oficializó el salvataje del ex titular de Vialidad Provincial, Oscar Sandes, quien zafó de pagar millonarias sanciones por irregularidades en el manejo de fondos detectadas en esa dependencia mientras él estaba a cargo. El Tribunal de Cuentas dejó sin efecto las multas y cargos por aproximadamente 5 millones de pesos en contra del ex funcionario cornejista. No obstante, los castigos económicos aún pesan sobre un grupo de ex autoridades que fueron encontrados como responsables de la malversación de los fondos del organismo provincial.

El lunes pasado se publicaron en el Boletín Oficial las resoluciones del Tribunal de Cuentas confirmando que quedan sin efecto las sanciones que el mismo organismo de control había aplicado contra el ex administrador General de la Dirección Provincial de Vialidad en los fallos 17.357 y 17.362, correspondientes a las rendiciones de cuentas de los años 2019 y 2018.

La decisión del organismo de control se concretó luego de que la Suprema Corte de Justicia de Mendoza anulara las sanciones contra Sandes en un fallo dividido de abril de 2024. Los jueces Pedro Llorente y María Teresa Day hicieron lugar a la demanda planteada por el ex titular de Vialidad, quien se salvó de pagar una multa y tener que devolver al Estado un total de $4.871.964,20.

Llorente y Day consideraron que los fallos del Tribunal de Cuentas como “manifiestamente arbitrarios” y entendieron que Sandes no tenía responsabilidad en lo sucedido, luego de que se confirmara que su firma fue falsificada para autorizar las maniobras irregulares de fondos con la “caja chica” de la dependencia que estaba a su cargo.

El escándalo en Vialidad Provincial salió a la luz luego de que el Tribunal de Cuentas detectara que se habían malversado fondos de la “caja chica” de la institución que por entonces conducía el entonces funcionario cornejista Oscar Sandes. Observaron irregularidades administrativas mediante las cuales empleados de la dependencia habían usado de forma indebida fondos públicos por casi 3 millones de pesos en 2019. Mientras que al registrar las cuentas del año 2018 hallaron que había ocurrido lo mismo con otros 2 millones de pesos.

Entre las irregularidades detectadas se comprobó que la funcionaria Corina Gallardo, en ese momento Gerenta de Recursos Humanos y Administración, pasó viáticos durante sus vacaciones en la costa Atlántica para que Vialidad Provincial costeara sus gastos personas en combustible, peajes, hoteles, cenas y almuerzos en balnearios.

También se constató el pago de facturas y tickets que no correspondían a Vialidad y otras maniobras como el pago por reparación de insumos a precios exorbitantes y préstamos personales irregulares.

Según el Tribunal de Cuentas en esta malversación de fondos estuvieron involucrados varias autoridades y trabajadores del área, los cuales fueron sancionados ya sea con multas o con cargos solidarios para devolver importantes sumas de dinero.

La defensa de Sandes planteó que los pagos irregulares contaban con su firma porque la misma era falsificada por Corina Gallardo, y él no podía estar al tanto de la situación. A su vez, sostuvo que al momento de tomar conocimiento de lo sucedido pidió que se iniciaran los sumarios correspondientes y denunció penalmente a la gerenta de Recursos Humanos apuntada.

Este argumento fue escuchado por los jueces Llorente y Day, quienes anularon las sanciones sobre el ex titular de Vialidad, aunque los fallos del Tribunal de Cuentas quedaron vigentes respecto al resto de los implicados.

En los fallos 17.357 y 17.362 también se multó a Elías David Jurado, gerente de Economía y Finanzas, se le aplicaron multas por $148.000; a Miriam Herrera, jefa de la División Tesorería, por $108.000; a Adriana Flores, jefa del Departamento Contaduría, por $60.000; y a Julio Passarini, jefe División Liquidaciones, por $20.000.

Vale aclarar que estos valores corresponden a 2020, por lo que deben aplicarse los intereses correspondientes a estos años.

Lo mismo ocurre para los cargos solidarios, las sanciones más onerosas que aplicó en su momento el Tribunal de Cuentas. A Jurado se le aplicaron cargos por un total de $4.772.414,83; a Herrera por $4.957.493,20; mientras que a Gallardo por $3.355.109,13.

Por otra parte también se emplazó a José Yanzón, jefe de División Equipos, a devolver $267.680,91 y a Eduardo Alberto Fernández, coordinador operativo, a reintegrar $57.181,32. Mientras que al subadminsitrador Diego Kotlik se le impuso cargo por $80.471,78; al coordinador de Equipo Técnico, José Luis Expósito, por $31.090,41; al consejero Zona Centro, Fernando Rojas, por $5.159,37; a la jefa del Departamento Contaduría, $33.051,23.

Otro de los apuntados en estos fallos fue Jaime Obrador, quien fuera jefe del Departamento Contaduría durante 2018 y luego personal del área. No obstante, falleció antes de las sanciones impuestas por el Tribunal de Cuentas, por lo que el órgano de control aplicó los cargos a sus herederos por $948.132,32.