Hebe Casado defendió los dichos de Javier Milei sobre las islas Malvinas

Hebe Casado defendió las cuestionadas expresiones del presidente Javier Milei sobre las Islas Malvinas. “Uno siempre tiene que pensar en una Argentina grande, una Argentina que sea atractiva para todos. No una Argentina que expulse a los propios. Hoy tenemos mucha gente viviendo fuera del país porque la Argentina no es atractiva. Tenemos que hacer otra vez un país grande, un país fuerte, un país que no dependa de otros y en el que todos quieran vivir en este país, que vuelva a ser ese país donde vinieron nuestros abuelos con la esperanza de tener un futuro mejor”, dijo la vicegobernadora durante el acto por el Día del Veterano y Caídos en Malvinas.

“Creo que este fue el mensaje del Presidente y es lo que tenemos que lograr entre todos, sin divisiones. Esperar que este país con todos los recursos que tiene pueda ser un país que sea mirado por todo el mundo como un lugar para habitar. Se sigue reclamando por la soberanía de las Malvinas es un reclamo permanente y creo que en algún momento se va a llegar a buen fin y las Malvinas van a volver a ser argentinas”, agregó Hebe Casado.

Esta mañana el presidente Javier Milei hizo referencia al principio de autodeterminación de los pueblos en relación a las Islas Malvinas, un concepto que ha sido utilizado por algunos para justificar la presencia de población británica en el archipiélago. Sin embargo, el reclamo argentino sobre las islas se basa en su soberanía histórica y territorial, y es un tema sensible para el país, particularmente para aquellos que lucharon en la guerra de 1982.

El presidente Javier Milei. (Presidencia)

Las palabras del mandatario levantaron las críticas de la UCR, CC ARI y el peronismo. "Las Malvinas son argentinas por derecho y por historia”, refutó el presidente de la Unión Cívica Radical, Martín Lousteau.

“Gandhi les preguntaba a los ingleses en la India si preferían ser indios, o simplemente exigía que abandonaran su territorio? Me perdí… ¿Ahora les preguntamos a los representantes de la potencia colonial si preferirían ser argentinos? ¿El presidente está a favor de la autodeterminación de los colonos?", lanzó el radical.